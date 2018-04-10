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Согласитесь, куда приятней готовить ужин после длинного трудового дня, когда салат вы мешаете забавной обезьянкой-ложкой, а чеснок для мяса по-французски вам давит сам граф Дракула. Именно мелочи делают нашу жизнь ярче и вызывают улыбку. Passion.ru дарит вам весеннюю подборку аксессуаров для кухни.

Пресс для чеснока «Дракула»

Любой другой вампир давно сбежал бы при виде чеснока, но не наш кухонный граф Дракула! Один поворот его головы — и противнику не останется ни единого шанса! Пресс легко справится с поставленной задачей, в считаные секунды измельчив все головки чеснока до состояния густой кашицы.

Щипцы салатные «Снежный человек-большие ноги»

Большие ноги — это не так страшно, а на кухне полезно: с помощью огромных лап такой снежный человек поможет вам удобно захватить и разложить салат по тарелкам, после чего вы сможете всех угостить: и друзей, и семью. А еще насмешить чудо-ложкой.

Нож для снятия цедры с цитрусовых

Идеальный кухонный друг, особенно для тех, кто любит цитрусовые! Одна сторона аксессуара поможет вам получить красивую цедру для блюд и коктейлей, другая же легко очистит фрукты.

Держатель для записок с блоком «Ослик Моррис»

Моррис хранит для вас листки для записей, пока они нужны. Или зажимает во рту важные записки, чтобы не забыть про них. Может также держать напоминалки, списки дел и покупок, фотографии или даже карандаши и ручки. Блок из 140 листочков уже в комплекте.

Подставка под бутылки

Забавная ведьмочка Tipsy предпочитает вино, а не виски! Она поможет вам удобно расположить бутылки и обеспечит полный контроль над ними, чтобы ни одна из емкостей не укатилась и не разбилась.

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