Пресс для чеснока «Дракула»
Любой другой вампир давно сбежал бы при виде чеснока, но не наш кухонный граф Дракула! Один поворот его головы — и противнику не останется ни единого шанса! Пресс легко справится с поставленной задачей, в считаные секунды измельчив все головки чеснока до состояния густой кашицы.
Щипцы салатные «Снежный человек-большие ноги»
Большие ноги — это не так страшно, а на кухне полезно: с помощью огромных лап такой снежный человек поможет вам удобно захватить и разложить салат по тарелкам, после чего вы сможете всех угостить: и друзей, и семью. А еще насмешить чудо-ложкой.
Нож для снятия цедры с цитрусовых
Идеальный кухонный друг, особенно для тех, кто любит цитрусовые! Одна сторона аксессуара поможет вам получить красивую цедру для блюд и коктейлей, другая же легко очистит фрукты.
Держатель для записок с блоком «Ослик Моррис»
Моррис хранит для вас листки для записей, пока они нужны. Или зажимает во рту важные записки, чтобы не забыть про них. Может также держать напоминалки, списки дел и покупок, фотографии или даже карандаши и ручки. Блок из 140 листочков уже в комплекте.
Подставка под бутылки
Забавная ведьмочка Tipsy предпочитает вино, а не виски! Она поможет вам удобно расположить бутылки и обеспечит полный контроль над ними, чтобы ни одна из емкостей не укатилась и не разбилась.