Моррис хранит для вас листки для записей, пока они нужны. Или зажимает во рту важные записки, чтобы не забыть про них. Может также держать напоминалки, списки дел и покупок, фотографии или даже карандаши и ручки. Блок из 140 листочков уже в комплекте.

Подставка под бутылки