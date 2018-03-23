Греческая закуска из баклажанов и овощей
Мелидзана — вкусная и простая в приготовлении баклажанная икра. Предлагаем вам рецепт от ресторана Molon Lave — отличная идея для диеты и поста.
Вам понадобится:
- баклажаны — 1 кг
- болгарский перец — 600г
- петрушка — 200г
- чеснок — 2 зубчика
- масло оливковое — 100 мл
- винный уксус — 15 мл
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Баклажаны и перец запекаем целиком до состояния мягкости, предварительно сделав небольшие надрезы. После этого даем остыть и очищаем от шкурки, перец освобождаем от семян. Затем нарезаем овощи на очень мелкие кусочки. Петрушку и чеснок измельчаем и добавляем в получившуюся массу. Потом добавляем оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Все тщательно перемешиваем. Готово!
Фото: архив ресторана
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