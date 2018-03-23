Вам понадобится:

баклажаны — 1 кг

болгарский перец — 600г

петрушка — 200г

чеснок — 2 зубчика

масло оливковое — 100 мл

винный уксус — 15 мл

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Баклажаны и перец запекаем целиком до состояния мягкости, предварительно сделав небольшие надрезы. После этого даем остыть и очищаем от шкурки, перец освобождаем от семян. Затем нарезаем овощи на очень мелкие кусочки. Петрушку и чеснок измельчаем и добавляем в получившуюся массу. Потом добавляем оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Все тщательно перемешиваем. Готово!

Фото: архив ресторана