10 принципов интуитивного питания, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему

Для начала хотим отметить, что интуитивное питание – это не новомодная диета или система питания, это разумный подход к потреблению пищи, основанный на осознанности. Для того, чтобы придерживаться его, нужно находиться в гармонии с собственным телом и разумом, понимать потребности собственного организма и уметь «расшифровывать» его сигналы, а не игнорировать их.

10 главных принципов интуитивного питания

Голод не тетка, или полный отказ от ограничений

Это главный принцип интуитивного питания, на нем строится вся система. Его суть заключается в отказе от любых диет и запретов в еде. Голод надо уважать и уметь распознавать его в самом начале, а не тогда, когда у вас темнеет в глазах и сосет под ложечкой. Если вы почувствовали приближение голода – не ждите его усиления, ешьте, не чувствуете – не стоит себя заставлять ради компании или фото в соцсети.

Также следует научиться отличать настоящий голод от ощущения тревоги. Для этого просто прижмите руку к желудку и прислушайтесь, там ли располагается растущая пустота. Если да, то это истинный физический голод, если нет, прижмите руку чуть выше, ближе к груди. Пустота «располагается» там? Тогда вы испытываете повышенную тревожность или стресс и просто хотите при помощи еды избавиться от них.

Шкала голода, или вы имеете право есть

Уважайте себя и свой голод, учитесь распознавать его признаки, слушайте свое тело и слышите его. Важно начинать прием пищи при первых признаках голода, чтобы избежать риска переедания. Помните, у сытости есть несколько стадий: «умираю от голода», «испытываю голод», «слегка голоден», «полусыт», «сыт», «более чем сыт», «объелся». Внимательно прислушивайтесь к своему организму, чтобы избегать крайностей и переставать есть, когда больше не хочется.

Еда с собой, или у вас есть право есть в любом месте

Чувство голода может застать вас в абсолютно неожиданном месте и в абсолютно любое время, потому не надейтесь на кафе или на то, что вас где-то покормят – носите еду с собой. Это не обязательно должны быть лотки с полноценным обедом из трех блюд, а 3-4 варианта простого перекуса (снек, фрукты или овощи, орехи).

Разумные отношение к еде, или вы можете есть все

Примиритесь с едой, забудьте о всех диетических установках, которые были неотъемлемой частью вашей жизни. Больше не надо считать КБЖУ. Постарайтесь снять все внутренние ограничения. Руководствуйтесь единственным принципом «Хочу ли я это съесть?». Выбирайте именно то, что вам хочется, а если эта еда недоступна, выбирайте самую близкую альтернативу.

Право хомяка, или вы можете есть всё, что хотите

Самый сладкий плод – запретный, потому запомните, есть можно всё, что хотите. Даже то, что раньше было запрещено. Это единственный рабочий способ избавиться от тяги к сладкому или мучному, а заодно и от срывов и компульсивного переедания. Если всё можно, не так уж этого будет и хотеться.

Принцип осознанности, у вас есть право перестать есть

«Надо доедать», «Не оставляй еду на тарелке», «Ну не выбрасывать же!», «Как оставить, если заплачено?», «Не обижай маму/бабушку/сестру и т.д. – она же старалась!» – наверняка вы не раз слышали эти фразы? Так вот – забудьте! У вас есть полное право не есть, если вам не нравится или вы уже сыты. Единственным резоном продолжать прием пищи может служить только голод. Причем останавливаться надо, не когда вы уже объелись, а когда просто испытываете чувство легкого насыщения. Как результат вы будете есть чаще, но порции станут меньше, метаболизм ускорится, а вес начнет неуклонно снижаться.