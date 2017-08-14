Кулинарное путешествие: обед в штате Луизиана
Рецепты луизианской кухни можно подразделить на креольские и каджунские, различные по стилю приготовления и составу ингредиентов. Для первых характерно частое использование риса, обжаренной муки и различных вариантов особой смеси из ярких пряностей, которой натирают перед запеканием либо другой термообработкой мясо и рыбу и используют для некоторых иных блюд. Одно из главных кулинарных достояний — джамбалайя, рагу из овощей с креветками, которое многие историки считают «потомком» паэльи.
Несколько иное дело — луизианская кухня гордых каджунов. Главное в этом направлении — пряная смесь специй кейджин. Предлагаем вам три рецепта настоящей луизианской кухни.
Куриный салат «Кейджин»
Вам понадобится:
- микс салатов (ромен, айсберг, латук, редис красный слайсами, морковь соломкой, капуста краснокочанная) — 120 г
- помидор — 1 шт.
- сыр чеддер — 10 г
- куриная грудка — 125 г
- мука со специями кейджин для панировки — 100 г
- растительное масло для жарки — 500 мл
- заправка медово-горчичная — 30 мл
- яйцо — 1 шт.
Приготовление:
Куриную грудку нарезать соломкой. Соломку запанировать в муке, затем в льезоне, потом в муке кейджин.
Запанированные кусочки курицы обжарить во фритюре до готовности и золотистого цвета. Откинуть обжаренную курицу из фритюра на тарелку-папрус и дать стечь лишнему жиру. Микс салатов выложить в тарелку, по кругу тарелки разложить дольки помидоров и дольки отварного яйца, посыпать салат измельченным чеддером по всей поверхности.
В центр салата выложить горкой куриные полоски. В соусник налить медово-горчичную заправку. Готово!
Паста с креветками и курицей
Вам понадобится:
- масло чесночное — 3 зубчика чеснока и растительное масло
- приправа кейджин — 1 ч. ложка
- куриная грудка — 100 г
- креветки (без хвоста) — 5 шт.
- перец сладкий красный — 25 г
- соус сливочный — 120 мл (сливки 30%, куриный бульон 1:1, оливковое масло, лук, сельдерей, чеснок, перец молотый, соль морская)
- бульон куриный — 60 мл
- пармезан измельченный — 1 ст. ложка
- паста феттучини — 150 г
- лук зеленый измельченный — 1 ч. ложка
Приготовление:
Разогреть сковороду на среднем огне. Добавить чесночное масло и нагревать, пока чеснок не потемнеет, затем добавить специи кейджин.
Куриную грудку нарезать соломкой и поместить в горячую сковороду, аккуратно перемешивая, готовить минуту. Добавить креветки и жарить 20 секунд каждую сторону, до приобретения розового цвета. Добавить перец и жарить еще пару минут до готовности курицы и креветок.
Отваренную пасту поместить на сковородку (другую). Добавить соус и бульон, после закипания проварить минуту до загустения соуса. Снять с нагрева, добавить пармезан и перемешать. Положить пасту в тарелку и поместить сверху креветки и курицу.
Посыпать пасту зеленым луком.
Джамбалайя с креветками и курицей
Вам понадобится:
- масло растительное
- курниная грудка, нарезанная соломкой
- креветки (без хвоста) — 3 шт.
- пряный рис (белый длинный рис с добавлением куркумы, чеснока, базилика и помидоров) — 100 г
- шпинат свежий — 30 г
- соус джамбалайя — 200 г
- индейка копченая, нарезанная кубиками — 30 г
- бекон, нарезанный кубиками — 20 г
- чеснок — 1 зубчик
- лук репчатый — 20 г
- перец молотый — на кончике ножа
- приправа кейджин — щепотка
- помидоры свежие — 50 г
- бульон куриный — 40 мл
- соус маринара — 80 г
- приправа кейджин — 1 ч. ложка
- Лук зеленый измельченный — 1 ч. ложка
- Петрушка измельченная — 1 ч. ложка
Приготовление:
В кастрюлю выложить бекон и индейку. Обжаривать в течение 10 минут. Добавить чеснок, лук, кайенский перец и специи кейджин. Перемешать и готовить на среднем огне еще 3 минуты. Добавить помидоры и варить в течение минуты. Добавить куриный бульон и соус маринара.
Довести соус до кипения и уменьшить огонь. Продолжать варить 15 минут на слабом огне.
Обжарить курицу на растительном масле в течение нескольких минут, далее добавить креветки и обжаривать еще пару минут. Добавить соус джамбалайя, рис, приправу кейджин, шпинат, тщательно перемешать. Готовить до увядания шпината. Снять с плиты. Переложить в тарелку горкой. Креветки должны быть выложены сверху. Посыпать зеленым луком и петрушкой по всей поверхности.
Фото: shuterstock/vostock, архив ресторана