Луизианская кухня в кулинарных традициях США занимает особое место, поскольку по своему составу разительно отличается от привычного американского меню. Здесь ощущается влияние изысканных французов, горячих испанцев и экзотичных африканцев...

Михаил Коломацкий, шеф-повар сети ресторанов TGI Fridays

Рецепты луизианской кухни можно подразделить на креольские и каджунские, различные по стилю приготовления и составу ингредиентов. Для первых характерно частое использование риса, обжаренной муки и различных вариантов особой смеси из ярких пряностей, которой натирают перед запеканием либо другой термообработкой мясо и рыбу и используют для некоторых иных блюд. Одно из главных кулинарных достояний — джамбалайя, рагу из овощей с креветками, которое многие историки считают «потомком» паэльи. Несколько иное дело — луизианская кухня гордых каджунов. Главное в этом направлении — пряная смесь специй кейджин. Предлагаем вам три рецепта настоящей луизианской кухни. Куриный салат «Кейджин»

Вам понадобится: микс салатов (ромен, айсберг, латук, редис красный слайсами, морковь соломкой, капуста краснокочанная) — 120 г

помидор — 1 шт.

сыр чеддер — 10 г

куриная грудка — 125 г

мука со специями кейджин для панировки — 100 г

растительное масло для жарки — 500 мл

заправка медово-горчичная — 30 мл

яйцо — 1 шт. Приготовление: Куриную грудку нарезать соломкой. Соломку запанировать в муке, затем в льезоне, потом в муке кейджин. Запанированные кусочки курицы обжарить во фритюре до готовности и золотистого цвета. Откинуть обжаренную курицу из фритюра на тарелку-папрус и дать стечь лишнему жиру. Микс салатов выложить в тарелку, по кругу тарелки разложить дольки помидоров и дольки отварного яйца, посыпать салат измельченным чеддером по всей поверхности. В центр салата выложить горкой куриные полоски. В соусник налить медово-горчичную заправку. Готово! Паста с креветками и курицей

Вам понадобится: масло чесночное — 3 зубчика чеснока и растительное масло

приправа кейджин — 1 ч. ложка

куриная грудка — 100 г

креветки (без хвоста) — 5 шт.

перец сладкий красный — 25 г

соус сливочный — 120 мл (сливки 30%, куриный бульон 1:1, оливковое масло, лук, сельдерей, чеснок, перец молотый, соль морская)

бульон куриный — 60 мл

пармезан измельченный — 1 ст. ложка

паста феттучини — 150 г

лук зеленый измельченный — 1 ч. ложка Приготовление: Разогреть сковороду на среднем огне. Добавить чесночное масло и нагревать, пока чеснок не потемнеет, затем добавить специи кейджин. Куриную грудку нарезать соломкой и поместить в горячую сковороду, аккуратно перемешивая, готовить минуту. Добавить креветки и жарить 20 секунд каждую сторону, до приобретения розового цвета. Добавить перец и жарить еще пару минут до готовности курицы и креветок. Отваренную пасту поместить на сковородку (другую). Добавить соус и бульон, после закипания проварить минуту до загустения соуса. Снять с нагрева, добавить пармезан и перемешать. Положить пасту в тарелку и поместить сверху креветки и курицу. Посыпать пасту зеленым луком. Джамбалайя с креветками и курицей

Вам понадобится: масло растительное

курниная грудка, нарезанная соломкой

креветки (без хвоста) — 3 шт.

пряный рис (белый длинный рис с добавлением куркумы, чеснока, базилика и помидоров) — 100 г

шпинат свежий — 30 г

соус джамбалайя — 200 г

индейка копченая, нарезанная кубиками — 30 г

бекон, нарезанный кубиками — 20 г

чеснок — 1 зубчик

лук репчатый — 20 г

перец молотый — на кончике ножа

приправа кейджин — щепотка

помидоры свежие — 50 г

бульон куриный — 40 мл

соус маринара — 80 г

приправа кейджин — 1 ч. ложка

Лук зеленый измельченный — 1 ч. ложка

Петрушка измельченная — 1 ч. ложка Приготовление: В кастрюлю выложить бекон и индейку. Обжаривать в течение 10 минут. Добавить чеснок, лук, кайенский перец и специи кейджин. Перемешать и готовить на среднем огне еще 3 минуты. Добавить помидоры и варить в течение минуты. Добавить куриный бульон и соус маринара. Довести соус до кипения и уменьшить огонь. Продолжать варить 15 минут на слабом огне. Обжарить курицу на растительном масле в течение нескольких минут, далее добавить креветки и обжаривать еще пару минут. Добавить соус джамбалайя, рис, приправу кейджин, шпинат, тщательно перемешать. Готовить до увядания шпината. Снять с плиты. Переложить в тарелку горкой. Креветки должны быть выложены сверху. Посыпать зеленым луком и петрушкой по всей поверхности.