Французская кухня: особенности, традиции и изысканные рецепты на любой вкус

Сложные сочетания продуктов, изысканные соусы, приготовленные по всем правилам кулинарного мастерства, сыры, колбасы и, конечно же, вино – не в этом ли секрет невероятной популярности блюд французской кухни, которые никого не могут оставить равнодушными? Passion.ru попытался выделить основные черты французской кухни, которые и привлекают в эту прекрасную солнечную страну миллионы посетителей ежегодно.

Условно вся французская кухня делится на две большие части: региональную и высокую. К региональной кухне относятся традиционные блюда, которые являются главными специалитетами той или иной области страны, их готовят там на протяжении веков, а рецепты тщательно оберегают, к таким относятся, например, марсельский рыбный суп буйабес или говядина по-бургундски. Традиционно жители приморских регионов используют в своей кухне преимущественно морепродукты, северные провинции предпочитают свинину, капусту, а южные районы – острые специи, вино, лук и чеснок. Если региональная кухня была уделом простых граждан, то блюда высокой кухни подавались на королевских обедах и банкетах (на столе царственным особам были и фуа-гра, и лягушачьи лапки, и сложные десерты и другие изысканные деликатесы).

У французов совершенно особенное отношение к еде, и в этом они могут дать фору даже итальянцам. В стране самый настоящий культ вкусной еды. Может, именно потому заграничный фаст-фуд так и не прижился здесь. Нет, не подумайте, если вам захочется зайти за бургером «Макдональдс» или KFC, вы непременно найдете эти рестораны быстрого питания, но будете неприятно удивлены ценами и вкусом. А все потому, что французы даже фаст-фуд предпочитают местного производства.

Особое внимание стоит обратить на то, что французы ценят не только сам акт приема пищи, но и компанию, в которой он происходит. Званые ужины, традиционные обеды с родными планируются сильно заранее, меню продумывается до мелочей, а стол накрывается по всем правилам этикета. Но эти светские рауты прекрасно сочетаются со спонтанными посиделками с друзьями за бокальчиком красного, белого или розового.

Сыры – визитная карточка Франции. Они являются ее национальным достоянием. Козьи, овечьи, коровьи, комте, бри, камамбер, рокфор, канталь – это лишь ничтожно малая часть всего существующего ассортимента, а на перечисление всех видов не хватит и двух статей. Сыры употребляют в пищу как самостоятельное блюдо, оттеняющее вкус вина, также они входят в состав салатов и супов, омлетов и десертов. А блюдо с сырами и фруктами обязательно подается гостям перед десертом.

Вино – еще один предмет национальной гордости французов. Короли французских вин – бордо и бургундское, но это далеко не все, чем можно гордиться. Ведь есть еще и знаменитое на весь мир шампанское, божоле нуво, пино нуар, шабли и многое-многое другое. Для любителей напитков покрепче, есть кальвадос и коньяк. В общем, приехав во Францию, каждый сможет найти что-то свое. Сами французы, кстати говоря, знатные выпивохи, и бокал вина для них – непременное условие хорошего обеда, которым никак нельзя пренебрегать.