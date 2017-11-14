Как скрасить холодное время года? Конечно же, пряными и вкусными десертами, которые обязательно поднимут настроение и составят компанию при встрече с друзьями за чашкой согревающего чая. Наша подборка рецептов из разных уголков мира поможет вам разнообразить набор своих коронных блюд и впечатлить гостей. Больше идей необычных десертов можно узнать из шоу "Домашний ужин с Джейми Дином" на телеканале Food Network, который доступен в сетях спутниковых и кабельных операторов.

Лимонный пирог. Франция.

Вам понадобится:

  • 30 г рубленого миндаля
  • 150 г муки
  • 65 г сахарной пудры
  • 0,25 чайной ложки соли
  • 10 столовых ложек холодного нарезанного сливочного масла
  • 1 большое яйцо
  • антипригарный спрей

Для лимонного керда (крем из цитруса): 280 г сахара, сок 4-5 лимонов, 4 больших яйца и еще 1 желток, 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, сахарная пудра для украшения.

Приготовление:

Положите орехи в сухую сковороду и поставьте ее на средний огонь. Обжаривайте, помешивая, около трех минут. Переложите их в тарелку и оставьте до полного охлаждения. Чтобы ускорить процесс, можете поставить их в холодильник. Положите муку, сахарную пудру и соль в чашу кухонного комбайна и тщательно перемешайте. Добавьте остывший миндаль и перемешивайте еще в течение 30 секунд. Добавьте сливочное масло и снова смешайте всю массу. Положите в чашу взбитое яйцо и смешайте тесто, пока масса не станет однородной. Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Сбрызните антипригарным спреем 22-сантиметровую форму или смажьте ее растительным маслом. Достаньте тесто из чаши комбайна и слегка вымесите его руками, а затем сформируйте его в плоский диск. Уложите в подготовленную форму. Оставьте на 30 минут в холодильнике.
Разогрейте духовку до 180 ˚С. Приготовьте основу. В нескольких местах проколите ее вилкой. Застелите основу бумагой для выпекания, а сверху насыпьте сухую фасоль для создания пресса. Выпекайте в течение 25 минут, после чего достаньте пирог из духовки и извлеките фасоль, затем оставьте в духовке еще на 2 минуты. Если тесто все-таки поднялось, вы можете примять его с помощью ложки. Пока выпекается основа, взбейте вместе сахар, лимонный сок, соль и яйца в жаропрочной посуде. Затем поставьте полученную смесь на средний огонь и варите, помешивая, до тех пор, пока масса не уменьшится в объеме — около 8 минут. Лимонный керд будет готов, когда его температура станет равна 75 ˚С. Постепенно добавьте сливочное масло — оно должно полностью растаять. Достаньте основу для пирога из духовки и аккуратно переложите в нее лимонный керд, наполнив ровно до краев. Поставьте все в духовку еще на 10 минут. Перед подачей полностью остудите пирог и украсьте его, посыпав сверху сахарной пудрой.

Пирог с орехами пекан и соленой карамелью. США

Вам понадобится:

  • 1 глубокая основа из теста для пирога
  • 200 г тростникового сахара
  • 230 г кукурузного сиропа
  • 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, нарезанного на куски
  • 1 столовая ложка морской соли и еще немного для украшения
  • 3 слегка взбитых больших яйца
  • 125 г рубленых орехов пекан

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 ˚С. Проткните дно теста вилкой и поставьте выпекаться на 15 минут. Смешайте тростниковый сахар, кукурузный сироп, масло и соль в кастрюле среднего размера. Поставьте ее на средний огонь и помешивайте. Доведите до кипения. Уберите с огня и дайте остыть. Вмешайте в массу взбитые яйца и орехи пекан. Распределите получившуюся начинку по основе для пирога и выпекайте в течение 50 минут. Перед подачей дайте пирогу полностью остыть.

Другими рецептами десертов поделились Джиада Де Лаурентис и Патриция Хитон, ведущие шоу на телеканале Food Network