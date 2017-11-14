5 десертов из разных стран: как перезимовать со вкусом
Как скрасить холодное время года? Конечно же, пряными и вкусными десертами, которые обязательно поднимут настроение и составят компанию при встрече с друзьями за чашкой согревающего чая. Наша подборка рецептов из разных уголков мира поможет вам разнообразить набор своих коронных блюд и впечатлить гостей. Больше идей необычных десертов можно узнать из шоу "Домашний ужин с Джейми Дином" на телеканале Food Network, который доступен в сетях спутниковых и кабельных операторов.