Потерять загранпаспорт и найти любовь всей жизни: истории от россиян-путешественников

Потерять загранпаспорт и найти любовь всей жизни: истории от россиян-путешественниковКак всего одна поездка за границу может изменить отношение к жизни и совпадениям
Любое путешествие – это не только повод расширить свой кругозор, но и возможность оказаться в таких ситуациях, которые могут изменить жизнь, или, как минимум, стать достойными экранизации историями. О двух таких необычных приключениях и пойдет речь.
Случайности не случайны
Первая – конечно, о любви. Виктория и Александр впервые увидели друг друга 12 лет назад в Великобритании, когда им вот-вот должно было исполниться 18 лет. Оба отправились в Соединенное Королевство за знаниями – подтянуть язык. Оказались в городе Торки – на южном побережье Англии в графстве Девон. Теплые океанические бризы, песчаные пляжи и качающиеся на ветру пальмы…Казалось бы, что может быть романтичнее? Однако ни общая среда, ни головокружительная окружающая действительность не смогли пробудить огонь в сердцах молодых людей.
«В течение этого путешествия мы редко общались, так как учились в разных группах, у нас был разный круг общения, изредка пересекались на общих мероприятиях», - рассказывает порталу «Страсти» Виктория.
По возвращении домой, каждый погрузился в свою жизнь, в решение своих рутинных дел. На этом этапе история могла бы закончиться, но не для наших героев. Примерно через год Виктория внезапно получила сообщение от Александра. Юноша захотел увидеться. Девушка согласилась.
«Саша мне написал просто так, предложил встретиться. Во время общения на нескольких встречах мы поняли, что у нас много общих интересов: одинаковые планы на будущее, поступление в один вуз и на один факультет. Одна из этих встреч и стала для нас особенной, мы поняли, что нравимся друг другу и стали встречаться», - делится воспоминаниями девушка.
Планы влюбленных осуществились – оба успешно поступили в НИУ ВШЭ на факультет менеджмента. Даже учились в одной группе. После окончания первого курса снова отправились в языковую поездку с международным образовательным центром EF Education First. На этот раз уже в статусе пары и не в Великобританию, а в США – в Лос-Анджелес.
«Мы вместе уже почти 11 лет, из них почти 4 года женаты. Сейчас мы живем и работаем в США, в городе Пасадина. Самое главное для нас в отношениях – быть друг для друга не только партнерами (мужем/женой), но еще и самыми лучшими друзьями, быть на одной волне, поддерживать друг друга в любых ситуациях, доверять и уважать», - подчеркивает Виктория.
Быть начеку
О второй истории нам поведали кураторы от EF Education First, которым пришлось испытать сильный стресс из-за потери загранпаспорта студентом Артуром, которому на тот момент только-только исполнилось 14 лет. Ладно бы документ потерялся в родной стране, решить проблему было бы значительно проще. Но подросток, так уж вышло, не доглядел за ним во время групповой языковой поездки в городе Торки, в котором предыдущие герои нашли друг друга.
«Студента вопрос потери паспорта сильно не смутил, так как он понимал, что все решат родители или школа. Скорее, бОльший стресс получили мы в EF и сам сопровождающий», - рассказывают кураторы.
На поиски паспорта ушло 2-3 дня. Как оказалось, Артур оставил свой загран на почте в Торки. Посольство, в свою очередь, в выдаче справки о потере документа отказало, «долго возились ними, не могли предоставить документы вместо паспорта, чтобы выехать из страны». Из России, тем временем, уже шли необходимые свидетельства и разрешения от родителей парня, однако оперативно документы никак не удавалось получить – почта «встала» из-за забастовок. По той же причине найденный полицейскими в Торки загранпаспорт никак не удавалось доставить в Лондон, и это при том, что до вылета из страны оставались считанные часы!
«Времени на радость от того, что паспорт в целостности, особо не было, так как между доставкой заграна и вылетом было около 4-5 часов. Еще переживали, что паспорт может быть порван/испорчен, в таком случае на самолет бы не посадили. Но все обошлось, - рассказывают кураторы. – Когда встретились после прилета со студентом и его папой, пришли к выводу, что теперь он точно готов к большим, долгим, самостоятельным путешествиям. Теперь знает, что нужно всегда быть начеку и знать английский, чтобы решать все возникающие проблемы без посторонней помощи».
Что такое страсть?
Виктория и Александр: «Наша страсть – это путешествия и возможность жить в любой точке мира. Мы познакомились в поездке и 11 лет идем рука об руку в постоянном движении».
Артур: «Сложно сказать, что для меня такое страсть, но я люблю своих друзей, лето, каникулы и мечтаю поехать в лагерь вместе с друзьями из класса».
Дарья Карпукова, директор международной образовательной компании EF Education First в России: «Страсть сейчас – это открывать моей маленькой дочке каждый день новый мир: учить плавать, ездить на самокате, вместе летать на море, медленно завтракать в выходные, бегать по лужам, лепить снеговика. Вместе с ней я заново смотрю на многие привычные вещи, ищу в них вдохновение, замедляюсь и приобретаю энергию».
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