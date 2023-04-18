Потерять загранпаспорт и найти любовь всей жизни: истории от россиян-путешественников

Случайности не случайны

Первая – конечно, о любви. Виктория и Александр впервые увидели друг друга 12 лет назад в Великобритании, когда им вот-вот должно было исполниться 18 лет. Оба отправились в Соединенное Королевство за знаниями – подтянуть язык. Оказались в городе Торки – на южном побережье Англии в графстве Девон. Теплые океанические бризы, песчаные пляжи и качающиеся на ветру пальмы…Казалось бы, что может быть романтичнее? Однако ни общая среда, ни головокружительная окружающая действительность не смогли пробудить огонь в сердцах молодых людей.

«В течение этого путешествия мы редко общались, так как учились в разных группах, у нас был разный круг общения, изредка пересекались на общих мероприятиях», - рассказывает порталу «Страсти» Виктория.

По возвращении домой, каждый погрузился в свою жизнь, в решение своих рутинных дел. На этом этапе история могла бы закончиться, но не для наших героев. Примерно через год Виктория внезапно получила сообщение от Александра. Юноша захотел увидеться. Девушка согласилась.

«Саша мне написал просто так, предложил встретиться. Во время общения на нескольких встречах мы поняли, что у нас много общих интересов: одинаковые планы на будущее, поступление в один вуз и на один факультет. Одна из этих встреч и стала для нас особенной, мы поняли, что нравимся друг другу и стали встречаться», - делится воспоминаниями девушка.