Где россиянам проще всего получить ВНЖ в 2023 году: направления и способы

Где россиянам проще всего получить ВНЖ в 2023 году: направления и способыКак получить вид на жительство другой страны, исходя из собственных возможностей
Актуальная информация о том, как гражданину России получить в 2023 году ВНЖ за границей и на какие страны точно стоит обратить внимание.
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Оформить вид на жительство (ВНЖ) другой страны – задача непростая, но вполне реальная. О том, какие направления наиболее привлекательны для россиян и где им проще всего получить ВНЖ, рассказала сайту-изданию «Страсти» директор международной образовательной компании EF Education First в России Дарья Карпукова.
Инвестиции в недвижимость
Самый популярный вариант для получения вида на жительство – это покупка недвижимости. Из-за санкций выдачу вида на жительство за инвестиции в недвижимость приостановили Греция, Чехия, Мальта, Португалия, Германия, США, Канада и Великобритания. После этого россияне стали активнее покупать квартиры в Турции, ОАЭ и Таиланде, подчеркивает Карпукова. Также в топ стран для инвестиций в недвижимость попали Кипр, Сербия, Грузия.
«Условия везде разные, но, например, в Сербии и Черногории нет ограничений по стоимости приобретаемой недвижимости, в то время как в Турции можно претендовать на ВНЖ только лишь при вложении от 50 000$», - поясняет специалист.
Роды и брак
Брак является одним из самых распространенных способов получения ВНЖ. Так проще всего получить ВНЖ в Аргентине, где подача документов на гражданство происходит сразу после свадьбы. В Испании это возможно лишь спустя год проживания в браке, однако по сравнению с другими европейскими странами это совсем небольшой срок. Некоторые страны позволяют получить ВНЖ, если ребенок рожден на их территории, при этом не требуя у родителей наличия визы или вида на жительство.
В некоторых странах Латинской Америки гражданство выдается непосредственно ребенку, а родителям оформляется ВНЖ. Дальше сроки получения паспорта зависят от выбранной страны. К примеру, в Бразилии это может занять до двух лет, также необходимо сдать языковой тест. В Аргентине процедура немного проще: тест сдавать не требуется, просто подаются документы на паспорт.
Мои роды были в Бразилии. У моей дочери российский и бразильский паспорт, который дает ей возможность безвизового въезда в большое количество стран. Я же получила вид на жительство со сроком на 10 лет и в течение полутора лет смогу получить паспорт.
Дарья Карпукова
Директор международной образовательной компании EF Education First в России
Для фрилансеров
Для удаленных сотрудников зарубежных компаний есть возможность жить и работать на территории государства с помощью Digital Nomad Visa. Обычно она имеет срок действия 1-2 года, однако ее продление возможно на более длительный период.
Если вы хотите работать в качестве «цифрового кочевника», то можете выбрать любую страну, которая предлагает такую визу для иностранцев. В ТОП-5 стран, которые дают Digital Nomad Visa на выгодных для россиян условиях, входят Эстония, Черногория, Доминиканская Республика, Хорватия и Португалия.
«Главным ограничением для получения этой визы является условие – ее держатель должен получать доход только за пределами государства. Второе ограничение связано с размером доходов. Чтобы убедиться, что человек сможет содержать себя и свою семью, миграционные службы требуют подтверждения определенного уровня дохода. Этого требования нет в Турции, Грузии, Германии, Сейшелах и на Бермудских островах», - рассказывает Дарья Карпукова.
Есть также нюансы, связанные с географическими ограничениями. Например, в Таиланде Nomad Visa позволяет работать в специальных цифровых зонах, таких как Чиангмай или Пхукет, а в Хорватии в Загребе и Риеке.
Образование
Список стран, которые принимают российских студентов, включает в себя множество государств, в том числе страны Европейского Союза. Статистика EF Education First показывает, что 70% студентов, поступающих в зарубежный вуз, планируют там остаться для постоянного проживания.
Относительно других, этот способ получения ВНЖ самый недорогой. В Канаде и Австралии процедура получения ВНЖ через образование является наиболее простой. После окончания учебы выдают визу выпускника (на 3 года в Канаде и 2 года в Австралии), которая дает право на ВНЖ и позволяет искать работу. Далее можно оформить ВНЖ через работодателя.
«В Италии ВНЖ выдается сразу на весь период обучения и далее продлевается для поиска работы. Аналогичная схема работает в Германии, Новой Зеландии, Испании и Франции. В Ирландии уже на курсе подготовки к поступлению в университеты возможно открыть резидентскую визу, которую можно продлевать до тех пор, пока не найдется работа», - заключила директор международной образовательной компании EF Education First в России Дарья Карпукова.
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