Где россиянам проще всего получить ВНЖ в 2023 году: направления и способы

Оформить вид на жительство (ВНЖ) другой страны – задача непростая, но вполне реальная. О том, какие направления наиболее привлекательны для россиян и где им проще всего получить ВНЖ, рассказала сайту-изданию «Страсти» директор международной образовательной компании EF Education First в России Дарья Карпукова.

Инвестиции в недвижимость

Самый популярный вариант для получения вида на жительство – это покупка недвижимости. Из-за санкций выдачу вида на жительство за инвестиции в недвижимость приостановили Греция, Чехия, Мальта, Португалия, Германия, США, Канада и Великобритания. После этого россияне стали активнее покупать квартиры в Турции, ОАЭ и Таиланде , подчеркивает Карпукова. Также в топ стран для инвестиций в недвижимость попали Кипр, Сербия, Грузия .

«Условия везде разные, но, например, в Сербии и Черногории нет ограничений по стоимости приобретаемой недвижимости, в то время как в Турции можно претендовать на ВНЖ только лишь при вложении от 50 000$», - поясняет специалист.

Роды и брак

Брак является одним из самых распространенных способов получения ВНЖ. Так проще всего получить ВНЖ в Аргентине, где подача документов на гражданство происходит сразу после свадьбы. В Испании это возможно лишь спустя год проживания в браке, однако по сравнению с другими европейскими странами это совсем небольшой срок. Некоторые страны позволяют получить ВНЖ, если ребенок рожден на их территории, при этом не требуя у родителей наличия визы или вида на жительство.

В некоторых странах Латинской Америки гражданство выдается непосредственно ребенку, а родителям оформляется ВНЖ. Дальше сроки получения паспорта зависят от выбранной страны. К примеру, в Бразилии это может занять до двух лет, также необходимо сдать языковой тест. В Аргентине процедура немного проще: тест сдавать не требуется, просто подаются документы на паспорт.