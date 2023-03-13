Смерть от «мифической» болезни: каким детям и взрослым вреден наркоз

Собираетесь лечить себе или ребенку зубы под ингаляционным наркозом? Стоит перед лечением взвесить все за и против. Один из рисков – злокачественная гипертермия, которая может привести к смерти. В феврале этого года в Клиническом центре челюстно-лицевой пластической хирургии и стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова пациента удалось спасти, так как в клинике был антидот. Но он есть далеко не во всех лечебных учреждениях. Почему так происходит и кому наркоз может доставить немало проблем, рассказал сайту-изданию «Страсти» врач анестезиолог-реаниматолог стоматологического центра «Стволыгин» Бахтиер Эргашев.

Наследственная «бомба»

По словам специалиста, то, что вам или вашему ребенку противопоказана ингаляционная анестезия – это возможный «привет» от предков, один ген которых начал мутировать. Затем мутация передавалась из поколения в поколение. И когда человек из этой генетической цепочки подвергся действию ингаляционной анестезии – подложенная предками «бомба» взорвалась. Человек чуть не погиб или погиб вовсе не от наркоза, а от злокачественной гипертермии (ЗГ) – заболевания, при котором на определенные препараты, используемые для ингаляционного наркоза, организм бурно реагирует, вплоть до летального исхода.

Какие это реакции? Резкое повышение температуры тела до критических показателей, учащенное сердцебиение и очень частое дыхание, ригидность (скованность мышц). Обычно симптомы проявляются почти сразу после начала анестезии и со временем нарастают.

Не всегда все так страшно. Форма ЗГ может быть абортивной, облегченной. Все самое опасное приключается, когда болезнь протекает молниеносно, со всеми возможными симптомами. Однако даже облегченный вариант может доставить немало проблем.

Антидот для «призрака»

Бахтиер Эргашев подчеркивает – спасение есть. Препарат-антидот уже год, как зарегистрирован в России. По идее, он должен быть под рукой у каждого анестезиолога-реаниматолога. Но по факту, он есть далеко не везде. Причин много, но одна из ключевых проблем – сами врачи. Многие из них не особо понимают, что такое ЗГ. Для них это «мифическая» болезнь, о которой что-то слышали, но в глаза не видели. Поэтому и лекарство от нее в число закупок первой очереди не входит.

Чтобы средство стало необходимым, врачу надо четко понимать, от чего оно спасает. Но в нашей стране пока нет официального общего реестра случаев, когда причиной смерти стала ЗГ, увы. Почему «увы»? Когда врач будет убежден в опасности и непредсказуемости ЗГ, он сделает все, чтобы в его клинике антидот был.