Группа «Мираж» вернулась из гастролей по Европе и рассказала о кражах и домогательствах
Фото: Фото из личного архива группы «Мираж»
Группа «Мираж» в 2022 году побывала в трех странах-членах Евросоюза – в Молдове, Германии и Нидерландах. Поговорили с легендарным гитаристом коллектива, музыкантом Алексеем Горбашовым, почему на сей раз Запад их шокировал.
Если говорить об изменениях в странах Западной Европы, то они начались ещё несколько лет назад – когда беженцы из Азии начали массово к ним прибывать, говорит музыкант.
«Мы активно гастролировали в странах Европы все эти годы и с замиранием сердца наблюдали за происходящими изменениями».
По словам Горбашова, минувший год «встряхнул» старушку Европу с новой силой. В эту новогоднюю ночь гости с юга уже по традиции «дали жару» европейцам - в городах Европы привычно горели машины, палатки и автобусные остановки.
Толерантность европейцев продолжает изумлять – мигрантам всё это сходит с рук, в том числе, кражи и домогательства к европейским фрау и мадемуазелям. Но это всё цветочки. Сейчас Европа оказалась в условиях совершенно новых реалий – бензин по 2 с лишним евро, запредельные цены на электричество и газ. Во дворах многих частных домов стоят аккуратные стопочки дров. Но и дровишки в этом сезоне резко подскочили в цене и оказались многим не по карману. Прохладно не только в частных домах, но и в учреждениях.
Алексей Горбашов
Музыкант, гитарист группы «Мираж»
Но это даже не самое страшное – из-за роста цен на газ и электричество в Европе вынуждены закрываться предприятия. Кроме того, начались проблемы и в сфере обслуживания. По словам гитариста, отель, в котором группа «Мираж» остановились в Амстердаме, имел самый высокий пользовательский рейтинг - 9,8 баллов из 10 возможных. Только вот когда музыканты спросили у бармена, можно ли забронировать на вечер столик в ресторане и посидеть допоздна небольшой компанией, он ответил – проблем нет, можно сидеть хоть до утра, но есть одно «но» - в ресторане не работает кухня, и в меню есть только пицца и чипсы.
«Та же картина с общепитом и в Германии – если в прошлые годы рестораны на заправках работали круглые сутки, то сейчас ночью можно перекусить в лучшем случае только гамбургером или сосиской», - поделился своими наблюдениями с passion.ru Алексей Горбашов.