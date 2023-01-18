Группа «Мираж» вернулась из гастролей по Европе и рассказала о кражах и домогательствах

Группа «Мираж» в 2022 году побывала в трех странах-членах Евросоюза – в Молдове, Германии и Нидерландах. Поговорили с легендарным гитаристом коллектива, музыкантом Алексеем Горбашовым, почему на сей раз Запад их шокировал.

Если говорить об изменениях в странах Западной Европы, то они начались ещё несколько лет назад – когда беженцы из Азии начали массово к ним прибывать, говорит музыкант.

«Мы активно гастролировали в странах Европы все эти годы и с замиранием сердца наблюдали за происходящими изменениями».

По словам Горбашова, минувший год «встряхнул» старушку Европу с новой силой. В эту новогоднюю ночь гости с юга уже по традиции «дали жару» европейцам - в городах Европы привычно горели машины, палатки и автобусные остановки.