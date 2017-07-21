Пока вы в транспорте, ваша основная задача — добраться до места назначения в целости и сохранности. Причем ответственность за ваше благополучие и здоровье несут не только пилот, проводники и водитель, но и вы сами. Мы собрали 15 «нельзя», которые необходимо учитывать во время поездки.

В самолете

Игнорировать указания стюардесс

Если вас просят поднять шторку иллюминатора, включить режим «в самолете», поднять спинку кресла и убрать наушники, то не считайте, что вы относитесь к касте избранных, кто может пропустить эти требования. Они созданы для вашей безопасности. Больше всего непредвиденных ситуаций возникает на взлете и посадке, а значит, в этот момент вы должны бодрствовать и слышать указания бортпроводников. И, конечно, учитывайте, что музыка создает нагрузку на барабанные перепонки, а игры при наборе высоты или снижении становятся причиной головокружения и тошноты.

Создавать конфликтные ситуации

В замкнутом пространстве, да еще и на высоте 10 тысяч метров, многие люди испытывают тревогу, поэтому острее реагируют на любые раздражители и странно себя ведут. Чтобы не пополнить их число и не разбудить дремлющего дракона в соседе, не пейте алкоголь перед перелетом (спиртное действует на организм иначе, когда вы летите), не притопывайте ногой в такт музыке (ваши соседи испытывают раздражение от вибрации кресел), не вызывайте стюардессу по мелочам (она отвечает за безопасность, а не прислуживает пассажирам), не делайте замечания родителям плачущих детей (они тоже устали от крика).

Сидеть все время

Во время перелета повышается риск развития тромбоза глубоких вен — заболевания, при котором в ногах образуются сгустки крови. Эту проблему называют «синдром эконом-класса». Вы предотвратите ее развитие, если наденете свободную одежду, которая не нарушает циркуляцию крови в теле, а также будете хотя бы раз в час прогуливаться по салону. Кстати, выбирайте удобную обувь на плоской подошве, которую не захотите снять. В критической ситуации вы должны думать о том, как воспользоваться маской, а не о том, где ваши туфли.

Есть еду, упавшую на откидной столик

В самолете много грязных мест, которые не успевают убрать между перелетами. Столик — одно из них. На него кладут телефоны, сумки и даже младенцев для перемены подгузников. Поэтому если вы пронесли мимо рта кусочек печенья, то без сожаления выкиньте его. Общая концентрация микробных клеток на столике достигает 2155 на квадратный дюйм. Сравните это с 265 единицами на кнопке смыва в туалете, чтобы оценить масштабы бедствия. И хотя риск заразиться все равно невелик, проявите брезгливость.

Мало пить

Самолеты известны тем, что в них низкая влажность воздуха, поэтому не удивляетесь сухости в горле. Чтобы с ней справиться, пейте больше воды. Причем вы можете просить столько стаканов, сколько хотите. Кстати, у вас есть возможность заказать дополнительную порцию еды (при наличии ее дадут вам совершенно бесплатно). Откажитесь от бодрящих напитков по той причине, что в них содержится кофеин, а это приводит к дегидратации организма или скачку давления, которое и без того слегка повышается при наборе высоты.

Забывать о правилах перевозки багажа в салоне

Хотя авиакомпании строго регламентируют пронос ручной клади, если у вас с собой ноутбук, дамская сумка, маленький чемодан весом до 10 кг, зонт-трость, фотоаппарат и верхняя одежда, никто не запретит вам зайти с ними в салон (их полный список перечислен в Приказе Минтранса России от 28.06.2007 № 82). Но эти предметы займут все пространство на полке над вами, что ущемит права других пассажиров, поэтому проявите вежливость и сдайте часть вещей в багаж. Не ленитесь выяснить правила конкретной компании (допустим, некоторые авиаперевозчики взимают отдельную плату за пронос в салон рюкзака, даже если он детский). Эта мера предосторожности защитит вас от лишних трат.