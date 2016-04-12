10 фильмов о космосе, которые можно смотреть с детьми
Кто не хочет смотреть на звезды из окна городской квартиры, пусть смотрит в монитор. Фильмы с космической тематикой – отличный способ провести вечер в компании собственных отпрысков: и просто побудете рядом, и найдете тему для разговоров, и получите возможность сравнить свое детское восприятие с ощущениями нынешних детей.
Автостопом по Галактике (12+)
Однажды раса сверхразумных существ решила хорошенько переделать Вселенную. По их задумке, на месте Земли должна пройти скоростная звездная трасса. Главного героя за секунду до гибели планеты спасает его давний приятель, который оказывается пришельцем, и теперь этой парочке предстоит вернуть Землю на свое место. Чудный актерский состав (Мартин Фримен, Зуи Дешанель, Джон Малкович), обилие приключений и абсурдистского юмора сделают это кино фаворитом всей семьи. Фильм – бодрая и очень удачная экранизация серии юмористических научно-фантастических романов Дугласа Адамса. После просмотра можно с неменьшим удовольствием прочитать первоисточник.
Космическое приключение Затура (6+)
Это почти Джуманджи, но в космосе! Два малолетних брата-проказника находят в подвале собственного дома таинственную игру с названием «Затура» и оказываются втянуты в фантастическое приключение. Стычки с пришельцами, путешествие на неуправляемом космическом корабле, метеоритный дождь и еще множество препятствий – настоящий космический квест с непредсказуемым финалом. Фильм хорош для просмотра с детьми младшего школьного и дошкольного возраста.
Москва - Кассиопея (6+)
Старая добрая советская классика, на которой выросло не одно поколение зрителей. Что будет, если шестеро советских подростков отправятся на космическом корабле к далекому созвездию
Отроки во Вселенной (6+)
Это продолжение фильма «Москва – Кассиопея». Звездолет «Заря» с нашими героями добрался до далекой обитаемой планеты в системе звезды Шедар, и теперь пионерам-первооткрывателям предстоит спасти оставшихся в живых аборигенов от изобретенного ими же искусственного интеллекта. Спецэффекты и фантастические гаджеты, декорации, местами сделавшие бы честь шедевру Стенли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года», и психоделичные костюмы роботов и людей в стиле диско – все это превращает фильм в увлекательное кино-аттракцион. Картина завоевала несколько престижных кинонаград отечественных и зарубежных фестивалей.
Игра Эндера (12+)
Масштабный экшен, снятый по мотивам одноименного фантастического романа Орсона Карда. Отразив два вторжения инопланетян, земляне готовятся к третьему – и последней надеждой человечества стала военная школа для подростков, в которой готовят пилотов и военных стратегов. Главному герою, Эндрю Виггину, постигающему азы космических сражений, предстоит узнать, что он – будущий полководец Международного флота Земли. Съемки проходили в комплексе НАСА в Новом Орлеане, на создание футуристичных декораций и механизмов были брошены лучшие силы Голливуда, а сами актеры перед съемками учились акробатике у артистов Cirque du Soleil. Кроме впечатляющих спецэффектов и масштабных звездных баталий, фильм хорош наличием в сюжете вопросов морального выбора.
Гагарин. Первый в космосе (6+)
Этот отечественный фильм снят в 2013 году и повествует о первых шагах человечества на пути освоения космоса, и непосредственно – о подготовке Юрия Гагарина к полету. Основной мотив фильма – борьба за первенство: и в отряде космонавтов, и в негласном соревновании супердержав СССР и США. Продолжительность картины символична – 108 минут: ровно столько продолжался первый полет Гагарина в космосе.
В поисках Галактики (12+)
На что способны Сигурни Уивер, Тим Аллен и Алан Рикман, если соберутся вместе? Довести зрителя до гомерического хохота! Создатели фильма не скрывали, что сняли пародию на бесконечный и весьма претенциозный фантастический сериал Star Trek. Группе актеров, годами исполняющих роли космических первопроходцев в фантастическом телесериале, предстоит попасть в настоящую космическую переделку: их похищают и переносят на свой корабль пришельцы – фанаты телесериала. В распоряжении героев теперь не бутафорские, а самые настоящие боевые лазеры, устройства для телепортации и корабли, способные на гиперпространственные скачки.
Стражи Галактики (12+)
Убойный юмор, безумные персонажи типа енота по прозвищу Ракета, не расстающегося со своим боевым лазером, и деревоподобного гуманоида, разухабистые гонки на космических кораблях – эта фантастика хоть и стала экранизацией очередной серии комиксов «Марвел», явно переняла все лучшее у классических вестернов. В руки главного героя, межзвездного контрабандиста Питера Квилла, который сам себя именует не иначе как Звездный Лорд, попадает таинственный артефакт – а уже спустя весьма непродолжительное время за артефактом гоняется половина Галактики. Далее следуют головокружительные приключения, масштабные бои в открытом космосе и, конечно, поучительный вывод для детской аудитории: героем может стать каждый. Уже в 2017 году должно выйти обещанное продолжение. И да, во время просмотра кино вам придется объяснить своим детям, что это за странная штука такая – кассетный плеер, с которым не расстается главный герой.
Полет навигатора (6+)
12-летнему Дэвиду повезло – однажды он стал навигатором невиданного корабля, подружился с корабельным компьютером по имени Макс и смог выбраться из временной петли, в которую попал. Пожалуй, это один из самых теплых и добрых фильмов нашего детства, хотя компьютерные эффекты середины 80-х прошлого века смотрятся немного наивно. Мам вряд ли сильно заинтересуют приключения Навигатора, скорее они оценят молодую Сару Джессику Паркер, исполнившую в фильме одну из эпизодических ролей.
Звездные войны (6+)
Было бы странно, согласитесь, если бы мы не вставили их в обзор. Даже те, кто не смотрел ни одного фильма, знают, что Дарт Вейдер – это самый что ни на есть злодейский злодей, а магистр Йода – наставник джедаев с огромными ушами и световым мечом. И да пребудет с вами Сила при просмотре всех семи частей!
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