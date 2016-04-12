10 фильмов о космосе, которые можно смотреть с детьми

Убойный юмор, безумные персонажи типа енота по прозвищу Ракета, не расстающегося со своим боевым лазером, и деревоподобного гуманоида, разухабистые гонки на космических кораблях – эта фантастика хоть и стала экранизацией очередной серии комиксов «Марвел», явно переняла все лучшее у классических вестернов. В руки главного героя, межзвездного контрабандиста Питера Квилла, который сам себя именует не иначе как Звездный Лорд, попадает таинственный артефакт – а уже спустя весьма непродолжительное время за артефактом гоняется половина Галактики. Далее следуют головокружительные приключения, масштабные бои в открытом космосе и, конечно, поучительный вывод для детской аудитории: героем может стать каждый. Уже в 2017 году должно выйти обещанное продолжение. И да, во время просмотра кино вам придется объяснить своим детям, что это за странная штука такая – кассетный плеер, с которым не расстается главный герой.

Полет навигатора (6+)