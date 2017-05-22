Опытные сотрудники отдела кадров либо руководители с первых минут составляют мнение о будущем сотруднике. Поскольку у вас не будет второго шанса, то приложите усилия к тому, чтобы первой же фразой не испортить впечатление.

Наталья Вяткина Психолог

В первые минуты общения с потенциальным работодателем вы испытываете сильное волнение, из-за чего плохо следите за речью и говорите то, что у вас на уме. И обычно спонтанные фразы, которые ведут к провалу, звучат так:

«Огромное спасибо, что вы меня позвали, а то сами знаете, как трудно сейчас устроиться». Даже если вы уже полгода в поиске работы, такое выражение благодарности — не лучший способ расположить работодателя к себе. Вы сами подчеркнете свою невостребованность на рынке труда, что явно будет очком не в вашу пользу. В голове интервьюера немедленно возникнет мысль о том, зачем же вас нанимать, если вы не сгодились другим.

«Я надеюсь, в вашей компании работают более порядочные люди, чем на моей прежней работе». У интервьюера нет времени и желания разбираться в интригах и проблемах вашего предыдущего трудоустройства. Он предпочтет взять на работу кандидата без шлейфа проблем и негатива.

«И какие у вас условия?» Несмотря на то, что это звучит грубо и крайне самонадеянно, интервьюерам приходится встречаться с различными интерпретациями этого вопроса. Кандидат еще себя не проявил, а его с порога интересуют оклад, бонус, премии, страховки, компенсации. Сюда же можно добавить негативные комментарии относительно удаленности офиса от центра, графика работы или выбора марки служебного автомобиля. Не нужно объяснять, что грубость, критика и повышенный интерес к зарплате сводят на нет абсолютно все шансы.