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Как самостоятельно сделать голливудские локоны: видеоурок от стилиста

Локоны — проверенная временем классика, уместная абсолютно в любой ситуации. Такая укладка подойдет как для повседневного, так и торжественного образа, а главное — для такой прически совсем не нужно тратить все свои сбережения в салонах красоты. Редакция Passion.ru попросила стилистов показать, как всего за пару шагов сделать легкие аккуратные кудри, которые станут яркой изюминкой в вашем образе. Вам понадобятся лишь щипцы, гребень с редкими зубцами и пара укладочных средств.
Как самостоятельно сделать голливудские локоны: видеоурок от стилиста

Чтобы получить голливудские локоны с помощью плойки или щипцов без вреда для волос, делайте укладку плойкой только на чистых и сухих прядях. Перед началом завивки локонов необходимо использовать термозащиту.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эми Адамс

Фото: GettyImages

Для начала отделите прядь шириной в несколько сантиметров и закрутите на щипцы. Держите ее на плойке не более десяти секунд, чтобы не испортить волосы.

Как самостоятельно сделать голливудские локоны: видеоурок от стилиста

Фото: архив пресс-служб

Повторяйте этот шаг до тех пор, пока не завьете все волосы. Учтите, легче всего сделать подобную укладку на длинных волосах с ровным краем, а вот обладательницам каскада или каре придется проявить терпение, чтобы из завитков не торчали кончики прядей.

Затем слегка расправьте кудри, чтобы получить более задорный и повседневный образ.

Воспользуйтесь средством для стайлинга, при помощи которого «укротите» пушащиеся мелкие волоски и сделаете прическу безупречной.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лак для горячей укладки и блеска Shine Define, Sebastian, быстро высыхающий неаэрозольный спрей для стайлинга мягко фиксирует волосы, формируя подвижные прически, полные сияния. Создает легкую текстуру, увлажняет сухие и поврежденные волосы, защищает от теплового воздействия. Обеспечивает ослепительный блеск при работе с горячими инструментами. Цена: 1 600 рублей.

В целом ваша прическа готова. В классическом варианте, который больше подойдет для торжественных случаев и выходов в свет, можно все кудри «разложить» на одну сторону, сделав косой пробор, который должен делаться на уровне середины брови. Однако сегодня возможны вариации: и размер кудрей, и место пробора запросто могут варьироваться по вашему желанию.

Фото: globallook, GettyImages