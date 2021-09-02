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Как самостоятельно сделать голливудские локоны: видеоурок от стилиста

Локоны — проверенная временем классика, уместная абсолютно в любой ситуации. Такая укладка подойдет как для повседневного, так и торжественного образа, а главное — для такой прически совсем не нужно тратить все свои сбережения в салонах красоты. Редакция Passion.ru попросила стилистов показать, как всего за пару шагов сделать легкие аккуратные кудри, которые станут яркой изюминкой в вашем образе. Вам понадобятся лишь щипцы, гребень с редкими зубцами и пара укладочных средств.