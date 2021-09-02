Как самостоятельно сделать голливудские локоны: видеоурок от стилиста
Чтобы получить голливудские локоны с помощью плойки или щипцов без вреда для волос, делайте укладку плойкой только на чистых и сухих прядях. Перед началом завивки локонов необходимо использовать термозащиту.
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Фото: GettyImages
Для начала отделите прядь шириной в несколько сантиметров и закрутите на щипцы. Держите ее на плойке не более десяти секунд, чтобы не испортить волосы.
Фото: архив пресс-служб
Повторяйте этот шаг до тех пор, пока не завьете все волосы. Учтите, легче всего сделать подобную укладку на длинных волосах с ровным краем, а вот обладательницам каскада или каре придется проявить терпение, чтобы из завитков не торчали кончики прядей.
Затем слегка расправьте кудри, чтобы получить более задорный и повседневный образ.
Воспользуйтесь средством для стайлинга, при помощи которого «укротите» пушащиеся мелкие волоски и сделаете прическу безупречной.
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В целом ваша прическа готова. В классическом варианте, который больше подойдет для торжественных случаев и выходов в свет, можно все кудри «разложить» на одну сторону, сделав косой пробор, который должен делаться на уровне середины брови. Однако сегодня возможны вариации: и размер кудрей, и место пробора запросто могут варьироваться по вашему желанию.
Фото: globallook, GettyImages