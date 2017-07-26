Волосы – один из главных атрибутов красоты. Все мы хотим иметь густые и длинные локоны, но как их отрастить? Давайте разбираться вместе с экспертами компании Dr. Nona.

Сам по себе волос — что-то вроде разменной монеты: один выпал, другой вырос, по-настоящему имеет значение лишь то место, откуда он растет. Поэтому говоря о процессах старения применительно к волосам, мы всегда подразумеваем волосяной мешочек-фолликул с корнем (луковицей) и лишь в последнюю очередь — стержень (ствол) волоса. Собственно, живая часть волоса находится внутри кожи, все, что снаружи, — это уже мертвая, закостеневшая ткань.

Косметические средства могут лишь пригладить кератиновые чешуйки, образующие кутикулу, наружную оболочку стержня. Для действительно эффективного оздоровления волос нужно воздействовать на их корни, точнее, на фолликулы, в которых находятся волосяные луковицы.

На самом дне фолликула, в который выходят протоки сальных и иногда потовых желез, расположен главный его элемент — волосяной сосочек, бугорок соединительной ткани, пронизанный кровеносными сосудами. Именно сосочек отвечает за состояние и рост волоса. Если сосочек в порядке, на месте погибшего по каким-то причинам волоса вырастет новый. В этом процессе выделяются три стадии: анаген (в среднем два-три года, в молодости семь-восемь лет) — собственно период роста, катаген (две-три недели) — переходный период, когда рост уже прекратился, но клетки сосочка еще действуют, телоген (три-четыре месяца) — стадия покоя, сосочек «спит». Во время второй-третьей стадии старый волос выпадает, затем все начинается сначала.

Когда кровоснабжение сосочков нарушено, волосяная луковица недополучает питательные вещества (в том числе белок, из которого, собственно, и строится волос), витамины, микроэлементы. Волос на таком голодном пайке растет слабый, сухой; кератиновые чешуйки, вместо того чтобы образовывать плотный панцирь, раскрываются, как прошлогодняя шишка.