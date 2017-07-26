Как отрастить длинные волосы
Сам по себе волос — что-то вроде разменной монеты: один выпал, другой вырос, по-настоящему имеет значение лишь то место, откуда он растет. Поэтому говоря о процессах старения применительно к волосам, мы всегда подразумеваем волосяной мешочек-фолликул с корнем (луковицей) и лишь в последнюю очередь — стержень (ствол) волоса. Собственно, живая часть волоса находится внутри кожи, все, что снаружи, — это уже мертвая, закостеневшая ткань.
Косметические средства могут лишь пригладить кератиновые чешуйки, образующие кутикулу, наружную оболочку стержня. Для действительно эффективного оздоровления волос нужно воздействовать на их корни, точнее, на фолликулы, в которых находятся волосяные луковицы.
На самом дне фолликула, в который выходят протоки сальных и иногда потовых желез, расположен главный его элемент — волосяной сосочек, бугорок соединительной ткани, пронизанный кровеносными сосудами. Именно сосочек отвечает за состояние и рост волоса. Если сосочек в порядке, на месте погибшего по каким-то причинам волоса вырастет новый. В этом процессе выделяются три стадии: анаген (в среднем два-три года, в молодости семь-восемь лет) — собственно период роста, катаген (две-три недели) — переходный период, когда рост уже прекратился, но клетки сосочка еще действуют, телоген (три-четыре месяца) — стадия покоя, сосочек «спит». Во время второй-третьей стадии старый волос выпадает, затем все начинается сначала.
Когда кровоснабжение сосочков нарушено, волосяная луковица недополучает питательные вещества (в том числе белок, из которого, собственно, и строится волос), витамины, микроэлементы. Волос на таком голодном пайке растет слабый, сухой; кератиновые чешуйки, вместо того чтобы образовывать плотный панцирь, раскрываются, как прошлогодняя шишка.
Волосы тускнеют, путаются, обламываются. Фаза анагена тоже сокращается, то есть и выпадают истощенные волосы куда чаще, чем здоровые.
Печальная статистика: в период наступления менопаузы и изменения гормонального фона женщины теряют в среднем около 20% волос. Но возраст — это не только эндокринная перестройка. Возраст — это, как правило, еще и атеросклероз, и малокровие, и шейный остеохондроз, в результате которого пережимаются шейные сосуды.
Результат — нарушение кровоснабжения оставляет волосы на голодном пайке. И выглядеть они начинают не лучше позапрошлогодней соломы. Да, конечно, бальзамы и маски могут пригладить, уплотнить больной волос, даже добавить ему толщины, но надолго ли? Даже до следующего мытья “улучшение” не дотянет. Корень-то волоса как жил впроголодь, так и остается истощенным. И кстати, при недостатке питания и сами волосяные сосочки начинают постепенно отмирать (стадия телогена превращается в “вечный сон”), переставая растить новые волосы взамен выпавших.
Ясно, что питать и стимулировать нужно не стержень волоса, а корень, точнее, сосочек, из которого он растет. И столь же ясно, что разовые процедуры, какими бы эффективными они ни были, ничего не изменят. Мы сами едим каждый день? Вот и волосы требуют того же. Комплексно и методично.