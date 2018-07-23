Не навредить! 10 правил домашних тренировок после кесарева сечения

В самом начале пути говорить о супер-фигуре и рельефе рано. Первые 2-3 месяца уйдут на то, чтобы укрепить мышцы, вернуть общий тонус, подготовить сердечно-сосудистую систему к нагрузкам. На этом этапе мы налаживаем питание, встраиваем систематические занятия из комплекса основных базовых упражнений в свой режим и формируем привычку. Хвататься на огромные веса, приседать 500 раз, голодать, изнурять себя тренировками нельзя.

№ 3. Подберите оптимальные упражнения

Если врач дал добро, начать нужно с основных базовых упражнений, таких как приседания, выпады, отжимания, подтягивания на турнике, если он есть. Старайтесь заниматься в среднем темпе. Когда станет легко, можно добавить еще несколько упражнений или взять гантели. Важно не выполнять упражнения до изнеможения. Нагрузка должна быть ощутимой, но не предельной.

Разминка (шагаем на месте, шагаем в сторону или 10 минут любого кардио на тренажере)

Приседания с широкой постановкой ног 3 подхода по 10-15 раз

Отжимания от пола с широкой постановкой рук (кто кормит грудью выполняют с узкой постановкой рук) 3 подхода по 5-15 раз

Выпады 3 подхода по 15 раз на каждую ногу

Скручивания на пресс 3 подхода по 10-30 раз

Планка 3 подхода от 30 секунд

Отжимания от стула 3 подхода по 10-15 раз

Заминка, растяжка.

Кстати, фитбол, который, скорее всего, есть у каждой молодой мамочки, в тренировках просто незаменим. Эффективные упражнения с этим снарядом вы найдете в видео!