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Не навредить! 10 правил домашних тренировок после кесарева сечения

Глянец пестрит фотографиями звезд, которым удается быстро вернуться в отличную форму и потрясающе выглядеть практически сразу после рождения ребенка. На их примере все больше молодых мам осознают, что роды – это не конец жизни, а очередной ее этап. О своем опыте восстановления после кесарева нам рассказала фитнес-тренер Наталья Кузьмич и сформулировала 10 правил, следуя которым можно без вреда здоровью привести себя в порядок после родов.
Ситуация была не из простых и до родов я практически не занималась спортом, восстановление после кесарева сечения накладывало ряд ограничений, а сами тренировки пришлось встраивать в обычный режим, так как было решено не оставлять малышку даже на время тренировок и сохранить грудное вскармливание.
Наталья Кузьмич
фитнес-тренер, автор книги «Попа-орех» и курсов домашних тренировок

№ 1. Не спешите

По медицинским показаниям не стоит приступать к тренировкам и физической активности, если не прошло 8 недель после кесарева сечения. Этот период нужен не только для заживления швов, но и для восстановления организма после беременности и родов. Также обязательно через 8 недель покажитесь своему врачу-гинекологу, который определит, готов ли ваш организм к физическим нагрузкам, исключит возможность осложнений и обговорит с вами индивидуальные особенности и противопоказания. И только после этого можно приступать к занятиям.

№ 2. Тренируйтесь с умом

В самом начале пути говорить о супер-фигуре и рельефе рано. Первые 2-3 месяца уйдут на то, чтобы укрепить мышцы, вернуть общий тонус, подготовить сердечно-сосудистую систему к нагрузкам. На этом этапе мы налаживаем питание, встраиваем систематические занятия из комплекса основных базовых упражнений в свой режим и формируем привычку. Хвататься на огромные веса, приседать 500 раз, голодать, изнурять себя тренировками нельзя.

№ 3. Подберите оптимальные упражнения

Если врач дал добро, начать нужно с основных базовых упражнений, таких как приседания, выпады, отжимания, подтягивания на турнике, если он есть. Старайтесь заниматься в среднем темпе. Когда станет легко, можно добавить еще несколько упражнений или взять гантели. Важно не выполнять упражнения до изнеможения. Нагрузка должна быть ощутимой, но не предельной.

  • Разминка (шагаем на месте, шагаем в сторону или 10 минут любого кардио на тренажере)
  • Приседания с широкой постановкой ног 3 подхода по 10-15 раз
  • Отжимания от пола с широкой постановкой рук (кто кормит грудью выполняют с узкой постановкой рук) 3 подхода по 5-15 раз
  • Выпады 3 подхода по 15 раз на каждую ногу
  • Скручивания на пресс 3 подхода по 10-30 раз
  • Планка 3 подхода от 30 секунд
  • Отжимания от стула 3 подхода по 10-15 раз
  • Заминка, растяжка.

Кстати, фитбол, который, скорее всего, есть у каждой молодой мамочки, в тренировках просто незаменим. Эффективные упражнения с этим снарядом вы найдете в видео!

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