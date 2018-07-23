Не навредить! 10 правил домашних тренировок после кесарева сечения

Ситуация была не из простых и до родов я практически не занималась спортом, восстановление после кесарева сечения накладывало ряд ограничений, а сами тренировки пришлось встраивать в обычный режим, так как было решено не оставлять малышку даже на время тренировок и сохранить грудное вскармливание.
№ 1. Не спешите
По медицинским показаниям не стоит приступать к тренировкам и физической активности, если не прошло 8 недель после кесарева сечения. Этот период нужен не только для заживления швов, но и для восстановления организма после беременности и родов. Также обязательно через 8 недель покажитесь своему врачу-гинекологу, который определит, готов ли ваш организм к физическим нагрузкам, исключит возможность осложнений и обговорит с вами индивидуальные особенности и противопоказания. И только после этого можно приступать к занятиям.
№ 2. Тренируйтесь с умом
В самом начале пути говорить о супер-фигуре и рельефе рано. Первые 2-3 месяца уйдут на то, чтобы укрепить мышцы, вернуть общий тонус, подготовить сердечно-сосудистую систему к нагрузкам. На этом этапе мы налаживаем питание, встраиваем систематические занятия из комплекса основных базовых упражнений в свой режим и формируем привычку. Хвататься на огромные веса, приседать 500 раз, голодать, изнурять себя тренировками нельзя.
№ 3. Подберите оптимальные упражнения
Если врач дал добро, начать нужно с основных базовых упражнений, таких как приседания, выпады, отжимания, подтягивания на турнике, если он есть. Старайтесь заниматься в среднем темпе. Когда станет легко, можно добавить еще несколько упражнений или взять гантели. Важно не выполнять упражнения до изнеможения. Нагрузка должна быть ощутимой, но не предельной.
- Разминка (шагаем на месте, шагаем в сторону или 10 минут любого кардио на тренажере)
- Приседания с широкой постановкой ног 3 подхода по 10-15 раз
- Отжимания от пола с широкой постановкой рук (кто кормит грудью выполняют с узкой постановкой рук) 3 подхода по 5-15 раз
- Выпады 3 подхода по 15 раз на каждую ногу
- Скручивания на пресс 3 подхода по 10-30 раз
- Планка 3 подхода от 30 секунд
- Отжимания от стула 3 подхода по 10-15 раз
- Заминка, растяжка.
Кстати, фитбол, который, скорее всего, есть у каждой молодой мамочки, в тренировках просто незаменим. Эффективные упражнения с этим снарядом вы найдете в видео!