Выпустить пар: действительно ли баня помогает сохранить красоту и молодость (или ее польза переоценена)
В чем разница между хаммамом, баней и сауной
Русская баня
Один из лучших помощников для разгона лимфатической системы, т. е. очистительной системы нашего организма. Русская баня имеет не самую высокую температуру воздуха – 50-80°C, а влажность, наоборот, достигает от 50 до 70%. В парилку следует идти с сухой кожей и обязательно укрытой головой. После каждого парения обязательно обливайтесь холодной водой, чтобы закрыть поры. Однако у этого вида тепловых процедур есть противопоказания: первый день менструации, гипертонический криз, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и кожные заболевания.
Хаммам
Это турецкий аналог бани, отличается значительно более низкой температурой (не превышает 40–45°C), а влажность при этом может приближаться к 80–90 %. Если русскую баню в идеале рекомендуется посещать 1 раз в неделю, то в хаммам можно ходить хоть каждый день. Несмотря на то, что средняя температура нагрева комнаты около 40 градусов, хаммам также способствует активному потоотделению и прогреванию тела, если вы лежите на теплых каменных палатях.
Фото: vostock-photo
Благодаря комфортной температуре турецкая баня противопоказаний не имеет. Хаммам можно посещать во время беременности, а также людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.
«Все виды банных процедур подходят здоровым людям, а при наличии бронхо-легочных, опорно-двигательных заболеваний в стадии ремиссии банные процедуры имеют мощный терапевтический эффект. Воздействие пара в сочетании с контрастными водными процедурами проиводит к тонизированию кожи и стимуляции лифтинг-эффекта. Во время процедуры улучшается микроциркуляция в тканях (сосудистая гимнастика), усиливается кислородообмен в коже, стимулируется кроволимфообращение и происходит более эффективная терморегуляция, что повышает иммунитет организма».
Сауна
Отличается от бани и хаммама сухим горячим паром, в то время как в первых двух случаях он влажный. В сауне вы не найдете чанов с водой, паровой эффект создается с помощью каменной печи. Регулярное посещение сауны пойдет вам во благо, так как это хорошая тренировка для потовых желез. Сауна в большинстве случаев рекомендуется после физической тренировки, она хорошо расслабляет мышцы, снимает психическое напряжение, устраняет стресс, сбавляет возбудимость, увеличивает приток питательных веществ и снижает отечность тела.
Начать посещение можно с 1 раза в неделю, а затем увеличить до 4 раз. Рекомендованное время нахождения в сауне, как и в бане, не более 50 минут. После захода в сауну обязательно постойте под прохладным душем и не забывайте после процесса парения смывать пот.
Температура воздуха в комнате достигает 100 градусов, поэтому пользоваться сауной нужно умеренно, нельзя перегреваться, особенно при наличии болезней сердца и воспалительных процессов. При беременности во втором и третьем триместре разрешается посещать сауну на небольшой промежуток времени. Сауна – это отличное место для отдыха и расслабления.
В чем польза парения
Детоксикация организма
Польза от принятия банных процедур в первую очередь выражена в детоксикации кровеносного русла от метаболитов, накапливающихся в избыточном количестве при повышенных физических нагрузках (молочная кислота, продукты обмена, мочевина, кислые продукты). При этом кожа нуждается в увлажнении еще больше, чем без принятия еженедельных бань. Этот пункт касается и простого городского обывателя, и топ-менеджера (при повышенном стрессе выделяется достаточно большое количество закисляющих веществ).
Фото: vostock-photo
Профилактический уход за кожей
Также парилка и банный жар – хорошая процедура по уходу за кожей. Теплый, влажный воздух способствует хорошему прогреву, распариванию. Благодаря этому можно избавиться от глубоких загрязнений и увлажнить кожу. Но ко всему нужно подходить с умом.
Чтобы сделать процесс максимально эффективным, перед парением необходимо подготовить кожу, сделать легкий скраб или пилинг, чтобы убрать омертвевшие клетки. Перед походом в баню нельзя обезжиривать кожу, потому что так вы подвергнете ее риску обезвоживания. Также не стоит наносить кремы и маски на жирной основе – под воздействием температуры они разбухнут и забьют устье сального фолликула. Между сеансами парения нужно с большой осторожностью обтираться льдом и холодной водой – это плохо влияет на сосуды, которые с возрастом становятся более ломкими, поэтому высок риск образования кровоизлияний. Кроме того, не стоит растирать лицо и тело массажными щетками, из-за этого вам будет обеспечен незапланированный поход к косметологу для удаления появившейся сосудистой сетки.
«Парение ускоряет все обменные процессы, улучшает кровообращение и микроциркуляцию всего организма, включая и лицо, потому эффект от всех косметологических процедур будет менее долговременным. Поэтому обязательно соблюдайте временные критерии: воздержитесь от посещения бани, сауны или хаммама в течение 2-3 недель после косметологических и аппаратных процедур».
Эффективное очищение кожи
Независимо от вида парной потоотделение разной степени интенсивности способствует очищению организма от токсинов и продуктов обмена веществ. Происходит эффективное очищение пор, отшелушивание и смягчение огрубевших участков кожи.
Фото: vostock-photo
Улучшение иммунитета
Контрастное закаливание или отдых при комнатной температуре в промежутках между распариванием усиливает кровообращение в коже и положительно влияет на обмен веществ, укрепляет иммунную систему.
Помните, что после посещения парной необходимо принимать душ, так как поры широко открыты и сальные железы, сужаясь, начнут втягивать обратно все те вредные вещества, которые выделились с потом, и это может привести к воспалениям или усугублению воспалительного процесса (например, при акне). После душа рекомендуется нанести на кожу лица уходовые средства в виде сыворотки, крема или маски — разогретая кожа способствует более эффективному и глубокому проникновению питательных веществ.
Ароматерапевтическое воздействие на организм
Дополнительно к распариванию применяются различные процедуры, которые также очень полезны. Для русской бани популярно использование веников из веток различных деревьев. И это не только массаж, но и воздействие на кожу всевозможных микроэлементов, фитонцидов и аромамасел, содержащихся в листьях и коре, благодаря чему оказывается лечебное воздействие не только на кожу, но и на весь организм.После сауны или бани полезен антицеллюлитный и лимфодренажный массаж. В сочетании со специальным пилингом для тела такие процедуры после прогрева максимально эффективны.
Кому не рекомендовано посещение парной
Не рекомендуется посещение бани и сауны людям с гипертонической болезнью и иными проблемами с сердцем и сосудами. Осторожно следует посещать парные тем, у кого есть различные тяжелые хронические заболевания (сахарный диабет, болезни почек, онкологические заболевания в анамнезе, неврологические патологии и т. д.). Помните, если у вас есть проблемы со здоровьем, посещение парной возможно только после консультации с врачом! Также противопоказаниями к посещению парных являются различные воспалительные заболевания кожи, обострение акне и розацеа, раны, свежие рубцы.
Временное противопоказание — восстановительный период после агрессивных косметологических процедур, следствием которых становится нарушение целостности кожного покрова: химических пилингов, лазерных шлифовок, инъекций. Если вы планируете посетить парную, обязательно уточните у врача-косметолога длительность постпроцедурного периода в вашем конкретном случае.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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