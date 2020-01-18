Выпустить пар: действительно ли баня помогает сохранить красоту и молодость (или ее польза переоценена)

Сауна

Отличается от бани и хаммама сухим горячим паром, в то время как в первых двух случаях он влажный. В сауне вы не найдете чанов с водой, паровой эффект создается с помощью каменной печи. Регулярное посещение сауны пойдет вам во благо, так как это хорошая тренировка для потовых желез. Сауна в большинстве случаев рекомендуется после физической тренировки, она хорошо расслабляет мышцы, снимает психическое напряжение, устраняет стресс, сбавляет возбудимость, увеличивает приток питательных веществ и снижает отечность тела.

Начать посещение можно с 1 раза в неделю, а затем увеличить до 4 раз. Рекомендованное время нахождения в сауне, как и в бане, не более 50 минут. После захода в сауну обязательно постойте под прохладным душем и не забывайте после процесса парения смывать пот.

Температура воздуха в комнате достигает 100 градусов, поэтому пользоваться сауной нужно умеренно, нельзя перегреваться, особенно при наличии болезней сердца и воспалительных процессов. При беременности во втором и третьем триместре разрешается посещать сауну на небольшой промежуток времени. Сауна – это отличное место для отдыха и расслабления.

В чем польза парения