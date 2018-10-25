Возрастные изменения в организме женщины после 40 лет, которых не стоит бояться

Помните те времена, когда могли есть жирную вредную пишу, запивать ее газировкой и при этом не потолстеть ни на грамм? Забудьте! По данным исследований, женщина в период от 40 до 55 набирает около 7 кг при сохранении прежнего уровня калорийности рациона. Отчасти это присходит из-за снижения метаболизма, однако есть и еще одна причина: с возрастом вы теряете мышцы, они просто превращаются в жир. Так как для поддержания своей жизнидеятельности мышцам было необходимо больше калорий, чем жиру, это значит что вы не тратите расходуемых в былые времена калорий, и закономерно толстеете.

Итог прост: если вы в свои 40 питаетесь так же, как и в 20, то неизбежно потолстеете. Остановить этот процесс сложно, но тем не менее можно: с возрастом постарайтесь нарастить мышечную массу, ходите на фитнес и ешьте много растительного белка.

Женский цикл изменится

То, что в 40 у вас начнется менопауза, крайне маловероятно: до этого момента у вас есть еще десяток лет в запасе (период менопаузы обычно наступает в возрасте 51-52 лет). Однако цикл все же может несколько измениться: эстроген, прогестерон – гормоны, которые контролируют вашу репродуктивную систему начнут скакать и вести себя непредсказуемо. Физиологические симптомы, свидетельствующие об изменениях и гормональных скачках – нерегулярный цикл, бессонница, головные боли, изменения либидо и прочие вещи, которые вы скоре всего уже переживали в своей жизни – в период полового созревания.

Менструации могут не приходить по несколько месяцев или длится всего 1-2 дня. Не недооценивайте и влияние пременопацзы на психику: вы можете стать более раздражительной и нервной. Для того, чтобы поддерживать нервную систему в стабильном состоянии, возможно вам потребуется мединская помощь.

Риск возникновения рака груди возрастет

Как это ни прискорбно, но с возрастом риск развития рака груди растет, поэтому пренебрегайте маммограммой груди. Когда вам 30 лет, шансы диагностировать рак груди - 1 на 228, в возрасте 40-49 шанс возрастает до 1 к 69. ​​Лучше сделать маммограму и раньше и повторять исследование каждые несколько лет, тогда врач сможет оценить динамику и изменения в показателях.

Кроме того, вы сами можете предпринять некоторые превентивные меры: снизить употребление алкоголя, добавить в свой рацион фрукты и овощи и заняться спортом – все это поможет снизить риск возникновения рака груди в будущем.

Кости станут более хрупкими

С возрастом, примерно в 35 лет, из организма начинает вымываться кальций – главный строительный материал для наших костей. Это значит, что с каждым годом плотность костной ткани становится все меньше и меньше. Хотя в возрасте 40 лет переживать о хрупких костях и переломах еще рано, зато самое время – сделать все, чтобы помочь организму и начать укреплять скелет изнутри. Силовые тренировки помогают предотвратить ломкость костей, а витамины, в особенности кальций, будут препятствовать вымыванию этого микроэлемента из организма. Особенно полезен комплекс D3+Calcium для профилактики остеопороза.

У вас может развиться непереносимость лактозы