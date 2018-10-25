Возрастные изменения в организме женщины после 40 лет, которых не стоит бояться

Вам станет сложнее сбрасывать вес
Помните те времена, когда могли есть жирную вредную пишу, запивать ее газировкой и при этом не потолстеть ни на грамм? Забудьте! По данным исследований, женщина в период от 40 до 55 набирает около 7 кг при сохранении прежнего уровня калорийности рациона. Отчасти это присходит из-за снижения метаболизма, однако есть и еще одна причина: с возрастом вы теряете мышцы, они просто превращаются в жир. Так как для поддержания своей жизнидеятельности мышцам было необходимо больше калорий, чем жиру, это значит что вы не тратите расходуемых в былые времена калорий, и закономерно толстеете.
Итог прост: если вы в свои 40 питаетесь так же, как и в 20, то неизбежно потолстеете. Остановить этот процесс сложно, но тем не менее можно: с возрастом постарайтесь нарастить мышечную массу, ходите на фитнес и ешьте много растительного белка.
Женский цикл изменится
То, что в 40 у вас начнется менопауза, крайне маловероятно: до этого момента у вас есть еще десяток лет в запасе (период менопаузы обычно наступает в возрасте 51-52 лет). Однако цикл все же может несколько измениться: эстроген, прогестерон – гормоны, которые контролируют вашу репродуктивную систему начнут скакать и вести себя непредсказуемо. Физиологические симптомы, свидетельствующие об изменениях и гормональных скачках – нерегулярный цикл, бессонница, головные боли, изменения либидо и прочие вещи, которые вы скоре всего уже переживали в своей жизни – в период полового созревания.
Менструации могут не приходить по несколько месяцев или длится всего 1-2 дня. Не недооценивайте и влияние пременопацзы на психику: вы можете стать более раздражительной и нервной. Для того, чтобы поддерживать нервную систему в стабильном состоянии, возможно вам потребуется мединская помощь.
Риск возникновения рака груди возрастет
Как это ни прискорбно, но с возрастом риск развития рака груди растет, поэтому пренебрегайте маммограммой груди. Когда вам 30 лет, шансы диагностировать рак груди - 1 на 228, в возрасте 40-49 шанс возрастает до 1 к 69. Лучше сделать маммограму и раньше и повторять исследование каждые несколько лет, тогда врач сможет оценить динамику и изменения в показателях.
Кроме того, вы сами можете предпринять некоторые превентивные меры: снизить употребление алкоголя, добавить в свой рацион фрукты и овощи и заняться спортом – все это поможет снизить риск возникновения рака груди в будущем.
Кости станут более хрупкими
С возрастом, примерно в 35 лет, из организма начинает вымываться кальций – главный строительный материал для наших костей. Это значит, что с каждым годом плотность костной ткани становится все меньше и меньше. Хотя в возрасте 40 лет переживать о хрупких костях и переломах еще рано, зато самое время – сделать все, чтобы помочь организму и начать укреплять скелет изнутри. Силовые тренировки помогают предотвратить ломкость костей, а витамины, в особенности кальций, будут препятствовать вымыванию этого микроэлемента из организма. Особенно полезен комплекс D3+Calcium для профилактики остеопороза.
У вас может развиться непереносимость лактозы
У некоторые непереносимость белка лактозы начинается еще в раннем детстве. Однако у большинства людей она проявляется с возрастом. Все дело в особом ферменте – лактазе, которая отвечает за расщепление лактозы, белка, содержащегося в молочных продуктах. С возрастом выработка лактазы снижается, а значит, организм больше не в состоянии справляться с потребляемым молоком и его производными. Основные симптомы непереносимости – проблемы с пищеварением, прыщи и даже мигрень. Что делать? Начните с анализа на синтез лактазы, если диагноз подтвердится, то либо откажитесь от молока или перейдити на безлактозное или растительное молоко.
Изменится острота и качество зрения
Примерно в возрасте 40 лет ваше зрение начнет меняться. У большинства людей зрение уходит "в плюс", что, несомненно, отличная новость для страдающих близорукостью, ведь в их случае зрение выправляется практически до идеального. Возможно, вам потребуется усиленное освещение для чтения или шитья. При вождение машины в темное время суток или при ярком солнечном свете перед глазами могут возникать блики. После 40 у некоторых людей меняется цветовосприятие, а злосчастный синдром "сухого глаза" доставляет немало проблем.
Важно регулярно проходить обследование у окулиста , чтобы следить за здоровьем глаз: помните, что риск возникновения глаукомы, катаракты и дегенерации желтого пятна с возрастом лишь растет. Чтобы защитить глаза, используйте солнцезащитные очки с фильтром от ультрафиолета , соблюдайте диету и с заботой относитесь к своему зрению. Новые глаза не входят в ОМС.
Возможно, у вас возрастет либидо
Хотя некоторые исследования указывают на снижение женского либидо из-за перименопаузы или депрессии, другие утверждают, что женщины в возрасте 40 лет более сексуальны, чем молодые девушки. Психолог Дэвид Басс в исследовании, в котором участвовали 827 женщины, обнаружил, что в «среднем возрасте» женщины более сексуально активны.
Как бы это не было парадоксально, хотя организм производит меньше яйцеклеток, а фертильность снижается, вы испытываете большую тягу к сексу: так организм стремится напоследок оставить потомство. Главное – помните, хоть вам уже 40 лет, но если у вас все еще есть менструации, технически вы можете забеременеть. Это здорово, если вы хотите иметь детей , но если вы хотите избежать беременности, обязательно предохраняйтесь.
Изменятся вкусовые предпочтения
Вот тут вас ждет самое обидное возрастное изменение. С момента рождения у вас есть примерно 9 000 вкусовых рецепторов. По мере старения их количество уменьшается, что означает: чувствительность к основным вкусам – сладкий, кислый, горький, соленый – постепенно снижается с годами. Это случается с женщинами раньше мужчин, на 10-20 лет.
По вашему обонянию возраст тоже нанесет весьма ощутимый удар. Клетки, отвечающие за идентификацию запахов, отмирали и восстанавливались в молодости, однако по мере старения они заменяются на новые не так быстро, как раньше. Итог: в 40 лет искусным сомелье у вас вряд ли уже получится стать.
Текст: Дарья Солодовникова
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