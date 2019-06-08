Солнцезащитный крем, бальзам для губ и еще 10 средств, без которых вам не обойтись в отпуске

Наверняка, как только вы задумываетесь о том, какая косметика вам может пригодиться, в голове начинают роиться вопросы: как выбрать среди всех любимых баночек действительно нужные? Пригодится ли декоративная косметика? И как, ну как вообще можно грамотно сформировать дорожный набор? Редакция Passion.ru решила помочь вам в этом нелегком деле.
Для начала ответим на первый из насущных вопросов: не надо брать с собой весь бьюти-арсенал, вы точно не будете использовать большинство из схваченных в спешке средств, потому гораздо разумнее составить список действительно необходимых.
Солнцезащитные средства
Выделяем их в отдельную категорию, так как летом – это одни из самых необходимых средств. Если планируете пляжный отдых, вам не обойтись без солнцезащитного крема или масла для тела. Солнце летом очень активное, потому возьмите вариант с SPF 30, а если вы гордая обладательница белоснежной кожи – то лучше и с SPF 50. И не забывайте регулярно обновлять средство (каждые 40 минут, а если оно не водостойкое, то после каждого купания). Помните, солнечные ожоги – прямой путь к фотостарению, преждевременному появлению морщин и гиперпигментации или еще более опасным последствиям.
Для лица лучше взять отдельное солнцезащитное средство, более легкое по текстуре, чтобы избежать забивания пор, и с более высоким уровнем SPF, потому что кожа лица подвергается более длительному воздействию ультрафиолета, нежели тело.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Также в отпуске вам непременно пригодится средство после загара, чтобы успокоить разгоряченную солнечными ваннами кожу.
Средства для ухода за лицом
Мицеллярная вода
Очищение – обязательный этап ухода за кожей даже в отпуске. И мицеллярная вода – универсальный вариант для бережного удаления кожного сала, грязи и макияжа. Она не вызывает сухости, не закупоривает поры, не вызывает аллергических реакций и подходит даже для гиперчувствительной кожи. Только не забывайте ее смывать.
Увлажняющие тканевые маски
Маски прекрасно увлажняют и станут настоящим спасением после долгой дороги или перелета. Лучше взять набор из 7-10 штук, потому что пригодятся они и в случае, если понадобится ликвидировать последствия чрезмерного увлечения солнечными ваннами. Только при покупке обратите внимание, чтобы в составе масок не было кислот и ретинола, а также вазелина и глицерина.
Крем для лица и для кожи вокруг глаз
Выбирайте из своего арсенала любимые кремы, отдав предпочтение легким текстурам – эмульсиям, гелям, сывороткам, плотные варианты могут оказаться тяжеловаты. Идеальным решением станут мини-версии средств – они более не тяжелые по весу и созданы специально для поездок (в таком случае можно будет захватить и увлажняющий, и питательный варианты).
Бальзам для губ
Просто must-have не только в отпуске, но летом он особенно важен. Кожа губ нежная и чувствительная, она реагирует на перепады температур, морскую соль, песок, потому увлажнение жизненно необходимо. Лучше, если бальзам для губ также будет содержать SPF- фильтры.
Термальная вода
Это средство, которое станет вашим спасением в отпуске. С помощью термальной воды вы сможете освежиться и успокоить кожу, разгоряченную солнцем, не пересушив ее. Лучше выбрать вариант, в составе которого есть селен.
Средства для ухода за телом
Гель для душа
В гостиницах, как правило, гель для душа есть в наличии, но если у вас чувствительная кожа, склонная к покраснениям и аллергии, лучше возьмите привычное средство из дома.
Питательный крем для тела
Кожа тела нуждается в питании круглогодично, но после воздействия солнечных лучей и соленой воды оно ей просто жизненно необходимо, потому лосьон или питательный баттер лучше не забывать.
Средства для ухода за волосами
Шампунь и кондиционер также лучше захватить с собой из дома, благо теперь легко можно отыскать трэвел-версии, – гостиничные варианты могут вам не подойти.
Маска для волос
Солнечные лучи и соленая вода не лучшим образом сказываются на здоровье и красоте волос. Потому, если не хотите по возвращении получить вместо роскошных локонов солому, не забудьте питательную маску, которая позаботится об их восстановлении.
Декоративная косметика в отпуск
При сборе декоративной косметики в отпуск я рекомендую отдать предпочтение базовым продуктам:
- тональное средство, которое поможет скрыть недостатки кожи, выровнять цвет и рельеф. Сэкономить место в косметичке, можно выбрав универсальный продукт, например, BB- или CC-крем, многие из которых содержат в себе не только SPF, но и гиалуроновую кислоту, и разные ухаживающие компоненты. Конечно, такой крем не заменит полноценный уход, но он точно защитит вашу кожу от воздействия лишнего ультрафиолета.
Фото: vostock-photo/shutterstock
- консилер, который скроет синяки и несовершенства в области вокруг глаз.
- освежающие румяна – они абсолютно незаменимы всегда и в любом месте. При загаре они подчеркнут вашу красоту, в холодной стране освежат ваш внешний вид за считанные секунды.
- карандаш или тушь для бровей, чтобы немного их подчеркнуть и скорректировать форму.
- тушь для ресниц – это неотъемлемая часть макияжа любой девушки, любой женщины!
Также я бы посоветовала положить в косметичку 2-3 продукта для губ. Один нейтральный или привычного для вас цвета для нюдового макияжа, второй – блеск или тинт-блеск, а третий – яркая помада, с помощью которой вы сможете сделать акцент на губы, например, винная, красная или сливовая. Она в мгновение ока превратит ваш обычный макияж в вечерне-коктейльный.
Ну и, постарайтесь найти место в вашей косметичке для хайлайтера, чтобы немного подсветить кожу и быстро придать ей свежести. Можно не брать весь тюбик, а выдавить немного средства кремовой текстуры в маленький контейнер travel-size.
Что еще надо положить в косметичку?
В отпуске вам также непременно пригодятся пинцет, расческа для волос, зубная щетка и зубная паста, дезодорант и маникюрный набор, так что не забудьте положить их в свою косметичку.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!