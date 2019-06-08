Солнцезащитный крем, бальзам для губ и еще 10 средств, без которых вам не обойтись в отпуске

Наверняка, как только вы задумываетесь о том, какая косметика вам может пригодиться, в голове начинают роиться вопросы: как выбрать среди всех любимых баночек действительно нужные? Пригодится ли декоративная косметика? И как, ну как вообще можно грамотно сформировать дорожный набор? Редакция Passion.ru решила помочь вам в этом нелегком деле.

Для начала ответим на первый из насущных вопросов: не надо брать с собой весь бьюти-арсенал, вы точно не будете использовать большинство из схваченных в спешке средств, потому гораздо разумнее составить список действительно необходимых.

Солнцезащитные средства

Выделяем их в отдельную категорию, так как летом – это одни из самых необходимых средств. Если планируете пляжный отдых, вам не обойтись без солнцезащитного крема или масла для тела. Солнце летом очень активное, потому возьмите вариант с SPF 30, а если вы гордая обладательница белоснежной кожи – то лучше и с SPF 50. И не забывайте регулярно обновлять средство (каждые 40 минут, а если оно не водостойкое, то после каждого купания). Помните, солнечные ожоги – прямой путь к фотостарению, преждевременному появлению морщин и гиперпигментации или еще более опасным последствиям.

Для лица лучше взять отдельное солнцезащитное средство, более легкое по текстуре, чтобы избежать забивания пор, и с более высоким уровнем SPF, потому что кожа лица подвергается более длительному воздействию ультрафиолета, нежели тело.