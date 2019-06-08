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Солнцезащитный крем, бальзам для губ и еще 10 средств, без которых вам не обойтись в отпуске

Наконец-то наступило долгожданное лето, а вместе с ним и пора отпусков. Наверняка вы уже готовитесь паковать чемоданы или хотя бы мысленно перебираете наряды в шкафу в поисках идеальных вариантов для отпуска. И если с одеждой все более-менее понятно, то косметичка обычно пакуется в последний момент, потому очень многие из важных средств остаются, так сказать, за бортом.

Наверняка, как только вы задумываетесь о том, какая косметика вам может пригодиться, в голове начинают роиться вопросы: как выбрать среди всех любимых баночек действительно нужные? Пригодится ли декоративная косметика? И как, ну как вообще можно грамотно сформировать дорожный набор? Редакция Passion.ru решила помочь вам в этом нелегком деле.

Для начала ответим на первый из насущных вопросов: не надо брать с собой весь бьюти-арсенал, вы точно не будете использовать большинство из схваченных в спешке средств, потому гораздо разумнее составить список действительно необходимых.

Солнцезащитные средства

Выделяем их в отдельную категорию, так как летом – это одни из самых необходимых средств. Если планируете пляжный отдых, вам не обойтись без солнцезащитного крема или масла для тела. Солнце летом очень активное, потому возьмите вариант с SPF 30, а если вы гордая обладательница белоснежной кожи – то лучше и с SPF 50. И не забывайте регулярно обновлять средство (каждые 40 минут, а если оно не водостойкое, то после каждого купания). Помните, солнечные ожоги – прямой путь к фотостарению, преждевременному появлению морщин и гиперпигментации или еще более опасным последствиям.

Для лица лучше взять отдельное солнцезащитное средство, более легкое по текстуре, чтобы избежать забивания пор, и с более высоким уровнем SPF, потому что кожа лица подвергается более длительному воздействию ультрафиолета, нежели тело.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Также в отпуске вам непременно пригодится средство после загара, чтобы успокоить разгоряченную солнечными ваннами кожу.

Средства для ухода за лицом

Мицеллярная вода

Очищение – обязательный этап ухода за кожей даже в отпуске. И мицеллярная вода – универсальный вариант для бережного удаления кожного сала, грязи и макияжа. Она не вызывает сухости, не закупоривает поры, не вызывает аллергических реакций и подходит даже для гиперчувствительной кожи. Только не забывайте ее смывать.

Увлажняющие тканевые маски

Маски прекрасно увлажняют и станут настоящим спасением после долгой дороги или перелета. Лучше взять набор из 7-10 штук, потому что пригодятся они и в случае, если понадобится ликвидировать последствия чрезмерного увлечения солнечными ваннами. Только при покупке обратите внимание, чтобы в составе масок не было кислот и ретинола, а также вазелина и глицерина.

Крем для лица и для кожи вокруг глаз

Выбирайте из своего арсенала любимые кремы, отдав предпочтение легким текстурам – эмульсиям, гелям, сывороткам, плотные варианты могут оказаться тяжеловаты. Идеальным решением станут мини-версии средств – они более не тяжелые по весу и созданы специально для поездок (в таком случае можно будет захватить и увлажняющий, и питательный варианты).

Бальзам для губ

Просто must-have не только в отпуске, но летом он особенно важен. Кожа губ нежная и чувствительная, она реагирует на перепады температур, морскую соль, песок, потому увлажнение жизненно необходимо. Лучше, если бальзам для губ также будет содержать SPF- фильтры.

Термальная вода

Это средство, которое станет вашим спасением в отпуске. С помощью термальной воды вы сможете освежиться и успокоить кожу, разгоряченную солнцем, не пересушив ее. Лучше выбрать вариант, в составе которого есть селен.

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Набор для путешествий Travel pack, «Квартет Здоровья». В набор входят: дневной Balance-крем для лица и шеи, ночной Intensive-крем для лица и шеи, защитная Protector сыворотка с α-липоевой кислотой, Corrector лосьон для рук и тела, ω-Cleanser мицеллярная вода, 5 влажных салфеток. Цена: 5900 рублей.

Средства для ухода за телом

Гель для душа

В гостиницах, как правило, гель для душа есть в наличии, но если у вас чувствительная кожа, склонная к покраснениям и аллергии, лучше возьмите привычное средство из дома.

Питательный крем для тела

Кожа тела нуждается в питании круглогодично, но после воздействия солнечных лучей и соленой воды оно ей просто жизненно необходимо, потому лосьон или питательный баттер лучше не забывать.

Средства для ухода за волосами

Шампунь и кондиционер также лучше захватить с собой из дома, благо теперь легко можно отыскать трэвел-версии, – гостиничные варианты могут вам не подойти.

Маска для волос

Солнечные лучи и соленая вода не лучшим образом сказываются на здоровье и красоте волос. Потому, если не хотите по возвращении получить вместо роскошных локонов солому, не забудьте питательную маску, которая позаботится об их восстановлении.

Декоративная косметика в отпуск

Ольга Романова
Визажист, создатель бренда декоративной косметики ROMANOVAMAKEUP

При сборе декоративной косметики в отпуск я рекомендую отдать предпочтение базовым продуктам:

  • тональное средство, которое поможет скрыть недостатки кожи, выровнять цвет и рельеф. Сэкономить место в косметичке, можно выбрав универсальный продукт, например, BB- или CC-крем, многие из которых содержат в себе не только SPF, но и гиалуроновую кислоту, и разные ухаживающие компоненты. Конечно, такой крем не заменит полноценный уход, но он точно защитит вашу кожу от воздействия лишнего ультрафиолета.

Фото: vostock-photo/shutterstock

  • консилер, который скроет синяки и несовершенства в области вокруг глаз.
  • освежающие румяна – они абсолютно незаменимы всегда и в любом месте. При загаре они подчеркнут вашу красоту, в холодной стране освежат ваш внешний вид за считанные секунды.
  • карандаш или тушь для бровей, чтобы немного их подчеркнуть и скорректировать форму.
  • тушь для ресниц – это неотъемлемая часть макияжа любой девушки, любой женщины!

Также я бы посоветовала положить в косметичку 2-3 продукта для губ. Один нейтральный или привычного для вас цвета для нюдового макияжа, второй – блеск или тинт-блеск, а третий – яркая помада, с помощью которой вы сможете сделать акцент на губы, например, винная, красная или сливовая. Она в мгновение ока превратит ваш обычный макияж в вечерне-коктейльный.

Ну и, постарайтесь найти место в вашей косметичке для хайлайтера, чтобы немного подсветить кожу и быстро придать ей свежести. Можно не брать весь тюбик, а выдавить немного средства кремовой текстуры в маленький контейнер travel-size.

Что еще надо положить в косметичку?

В отпуске вам также непременно пригодятся пинцет, расческа для волос, зубная щетка и зубная паста, дезодорант и маникюрный набор, так что не забудьте положить их в свою косметичку.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

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