Секс и йога: 5 причин начать заниматься своим телом

Помимо общего тонуса тела и гибкости, занятия йогой благотворно сказываются на женском здоровье. Беременность, роды, гормональные перестройки во время менопаузы постепенно ослабляют мышцы тазового дна. В результате женщины страдают от болевых ощущений, недержания мочи, опущения внутренних органов и не испытывают удовольствия от интимной жизни.

Йога мягко и эффективно воздействует на мышцы тазового дна. Несложные упражнения стимулируют кровообращение, улучшают тонус влагалища, повышают чувствительность и, как следствие, приводят к ярким оргазмам. Поэтому помимо внешних изменений — подтянутого силуэта, грациозной осанки — йога способствует значительным метаморфозы и на уровне внутренних органов.

Повышает либидо

Кроме физических упражнений, на классе по йоге нередко практикуются различные дыхательные практики. Пока вы контролируете свое дыхание: делаете глубокий вдох, полноценный выдох, намеренно ускоряете или замедляете темп, организм стимулирует выработку дозы половых гормонов. Уровень тестостерона в крови повышается, а вместе с ним растет и либидо. И как следствие помимо повышения общего уровня энергии, прилива сил для работы и отдыха, появляется влечение. Могу сказать, что в нашем Клубе стабильно растет % браков среди девушек в любом возрасте: от 25 до 65.