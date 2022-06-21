Ритм жизни: как занятия бальными танцами меняют тело и сознание

Спортивные бальные танцы — один из самых сложнокоординационных видов спорта. В процессе занятий танцоры учатся владеть своим телом, контролировать работу мышц, даже самых мелких. Они изучают отдельные элементы, отрабатывают их до автоматизма, а затем стараются правильно и красиво соединять движения в хореографию — и все это под музыку (причем самую разную, ведь каждый танец имеет свой уникальный характер). Со временем тело привыкает к подобной нагрузке, и спортсмен начинает уже не просто механически выполнять элементы, а по-настоящему танцевать: не напряженно, пластично, четко.

Осанка

Сильные педагоги всегда «ставят» ученикам спину и корпус, уделяя этому внимание с их самых первых шагов. Это неудивительно — осанка является фундаментом красоты танца. В бальном спорте крайне важна подача: себя, своего мастерства, партнера, и поэтому идеальная осанка — первый шаг перед выходом на паркет.

Пластика

Она лежит в основе мастерства спортсменов и помогает им демонстрировать на паркете всю красоту бального танца. Видимая легкость движений достигается благодаря растянутым мышцам и гибкому телу. Регулярно занимаясь и отрабатывая в зале одни и те же элементы снова и снова, танцоры развивают умение концентрироваться и хорошо владеть своим телом.