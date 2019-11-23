Как быстро избавиться от растяжек на коже и предотвратить их повторное появление
Стрии, или попросту растяжки – дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового и локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи. На коже бедер, ягодиц, груди или животе появляются полосы, расположенные чаще всего либо радиально, либо параллельно. Длина разрывов обычно в диапазоне от 1 до 8-10 см, ширина – 1-5 мм. Цвет стрий постепенно меняется от яркого красно-фиолетового в начале до белесого с перламутровым оттенком через несколько месяцев. Растяжки, возникшие менее 6 месяцев назад, считаются «молодыми», более 6 месяцев назад — «старыми».
Причины возникновения стрий
В большинстве случаев стрии появляются из-за гормонального дисбаланса с преобладанием, например, гормонов щитовидной железы, надпочечников и половых желез и т.п. Однако не меньшее значение имеет перерастяжение кожи, именно в этих местах и происходит их образование. К примеру, у спортсменов растяжки появляются во время наращивания мышечной массы, у женщин – во время беременности или резкого набора веса.
Профилактика растяжек
Снизить риск появления растяжек помогут следующие полезные привычки:
- Поддержка оптимального веса.
Внезапные скачки веса в любую сторону обычно провоцируют формирование на коже растяжек. Именно поэтому худеть необходимо правильно – сбрасывать вес постепенно. Для избавления от лишних килограммов категорически не рекомендуется прибегать к различным диетам. Желательно также следить за весом и стараться не набирать его резко.
- Правильное питание.
Прежде всего необходимо ограничить потребление мучных и сладких изделий. Организм должен получать полный набор витаминов, необходимых для поддержания эластичности и упругости кожи.
Фото: vostock-photo
- Потребление достаточного количества жидкости.
Обезвоженность ведет к потере эластичности, сухости, а значит, и к растяжкам. Поэтому очень важно для кожи ежедневно потреблять не менее двух литров воды.
- Спорт.
В предотвращении появления растяжек большое значение имеет физическая активность. Спорт позволит постоянно поддерживать мышцы и кожу в тонусе. Для этой цели идеально подойдут бег, плавание, езда на велосипеде.
- Массаж.
Регулярный массаж позволит предотвратить такой эстетический недостаток, как растяжки. Во время массажа происходит активизация кровообращения в зонах, с которыми работает массажист, что стимулирует в них кровообращение.
- Правильно подобранные уходовые средства и регулярные косметические процедуры.
Они отлично подходят для поддержания прочности, тонуса и эластичности кожи. Пилинги очищают кожу от омертвевших клеток, улучшают клеточный метаболизм и стимулируют регенерацию. Грязевые и водорослевые обертывания – насыщают минералами и витаминами, укрепляют кожу, поддерживают синтез коллагена и эластина. Увлажняющие кремы и сыворотки – поддерживают водный баланс и насыщают кожу влагой. Также многие вещества в составе уходовой косметики способствуют синтезу коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
Лечение растяжек
Лазерная шлифовка
Одним из самых эффективных и излюбленных женщинами всего мира способов лечения растяжек является лазерная шлифовка. Суть метода заключается в том, что лазерный луч просто выпаривает поверхностный слой кожи. Для удаления более глубоких рубцов эффективно использовать лазер СО2.
Сосудистые лазеры на красителях с длиной волны 585-596 нм также успешно используются для лечения увеличенных кровеносных сосудов, гемангиом и розацеа, селективно воздействуя на гемоглобинсодержащие образования, в том числе и на незрелые красные стрии. Даже одна процедура дает выраженный эстетический эффект, а после курса процедур можно получить измеримое уменьшение глубины стрий и улучшение эластичности за счет стимулирующего теплового воздействия на волокна коллагена и эластина.
Фото: vostock-photo
Термолиз
С помощью фракционного термолиза удаляются клетки кожи путем теплового воздействия. Чтобы предотвратить сильное повреждение кожи, лазерный луч сначала разбивают на микролучи, составляющие собою специальную решетку. Благодаря данной методике можно легко и быстро удалить даже очень старые и глубокие рубцы.
Лазерная наноперфорация
Эта процедура считается еще более безопасной, чем перечисленные выше, поскольку предполагает разделение лучей не на «микро-», а на «нано-» лучи. Именно поэтому лазерная наноперфорация проводится с наименьшим повреждением кожи.
Пилинги
Срединные и глубокие химические пилинги интенсивно отшелушивают, разрушают верхние и средние слои кожи, проникают глубоко – до нижних слоев дермы, стимулируют регенерацию: клетки базального слоя начинают активнее делиться, а волокна – быстрее расти. Новая ткань заполняет разрушенные пилингом слои дермы с растяжками, приобретая цвет здоровой кожи.
Инъекционное лечение растяжек кожи
Одной из самых распространенных инъекционных процедур считается мезотерапия — введение в кожу лечебных коктейлей, которые состоят из веществ, разрушающих старые коллагеновые волокна и стимулирующих создание новых.
Эффективным способом удаления рубцов по праву считается озонотерапия. Ее суть состоит в введении под кожу специального препарата, который на 95% состоит из кислорода и на 5% из озоновой смеси.
Инновационным методом лечения растяжек на коже считается биорепарация — коррекция растяжек с помощью введения коктейля из витаминов, аминокислот, гиалуроновой кислоты.
«Лечение растяжек возможно, но полного их удаления мы пациентам никогда не обещаем, потому что, если рубец уже сформировался, удалить его невозможно, но можно сделать практически незаметным. Лучше всего работать со свежими растяжками, поскольку для зрелых терапия более сложная и потребуется большее количество времени и процедур, чтобы их откорректировать. Поэтому работу с ними лучше начинать как можно раньше.
Идеальными считаются процедуры, улучшающие структуру кожи и стимулирующие выработку коллагена, ведь именно его не хватает в рубцовой ткани. Это могут быть как фармакологические средства, так и косметологические процедуры. Кроме того, растяжки необходимо интенсивно увлажнять, используя средства с Витамином С, фруктовыми кислотами и другими компонентами. Безусловно, одной наружной терапии недостаточно, добиться улучшения внешнего вида стрий можно при помощи курсовых косметологических процедур. Сочетание инъекционных и аппаратных процедур всегда дает наилучший эффект.
Например, можно использовать терапию PRX-T вместе с дермароллером для активной стимуляции коллагена и выравнивания поверхности растяжки в сочетании с инъекциями коллаген-стимулирующего препарата через 10-14 дней. Хороший результат дает игольчатый радиочастотный лифтинг, который будет и стимулировать выработку коллагена, и улучшать микроциркуляцию ткани в области растяжки для улучшения ее внешнего вида, в сочетании с инъекциями».
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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