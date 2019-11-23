Как быстро избавиться от растяжек на коже и предотвратить их повторное появление

Потребление достаточного количества жидкости.

Обезвоженность ведет к потере эластичности, сухости, а значит, и к растяжкам. Поэтому очень важно для кожи ежедневно потреблять не менее двух литров воды.

Спорт.

В предотвращении появления растяжек большое значение имеет физическая активность. Спорт позволит постоянно поддерживать мышцы и кожу в тонусе. Для этой цели идеально подойдут бег, плавание, езда на велосипеде.

Массаж.

Регулярный массаж позволит предотвратить такой эстетический недостаток, как растяжки. Во время массажа происходит активизация кровообращения в зонах, с которыми работает массажист, что стимулирует в них кровообращение.

Правильно подобранные уходовые средства и регулярные косметические процедуры.

Они отлично подходят для поддержания прочности, тонуса и эластичности кожи. Пилинги очищают кожу от омертвевших клеток, улучшают клеточный метаболизм и стимулируют регенерацию. Грязевые и водорослевые обертывания – насыщают минералами и витаминами, укрепляют кожу, поддерживают синтез коллагена и эластина. Увлажняющие кремы и сыворотки – поддерживают водный баланс и насыщают кожу влагой. Также многие вещества в составе уходовой косметики способствуют синтезу коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Лечение растяжек

Лазерная шлифовка

Одним из самых эффективных и излюбленных женщинами всего мира способов лечения растяжек является лазерная шлифовка. Суть метода заключается в том, что лазерный луч просто выпаривает поверхностный слой кожи. Для удаления более глубоких рубцов эффективно использовать лазер СО2.

Сосудистые лазеры на красителях с длиной волны 585-596 нм также успешно используются для лечения увеличенных кровеносных сосудов, гемангиом и розацеа, селективно воздействуя на гемоглобинсодержащие образования, в том числе и на незрелые красные стрии. Даже одна процедура дает выраженный эстетический эффект, а после курса процедур можно получить измеримое уменьшение глубины стрий и улучшение эластичности за счет стимулирующего теплового воздействия на волокна коллагена и эластина.