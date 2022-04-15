Программа похудения к лету: как прийти в форму за 1,5 месяца

Тренируйтесь через день, чередуя нагрузки и пробуя новые варианты активностей.

Как питаться, чтобы похудеть к лету

Вторая по счету, но не по важности составляющая успешного преображения к лету — питание. Правильное, полноценное и сбалансированное питание — это 80% успешного похудения. Тренировки влияют на качество тела, но они никак не помогут вам похудеть, особенно в локальных зонах. Только изменение пищевых привычек даст гарантированный результат. Идеальный вариант — консультация диетолога и составление программы питания. Хороший специалист рассчитает для вас вес блюд, учтет все необходимые макро- и микронутриенты и ответит на вопросы о «продуктах с отрицательной калорийностью» или «вреда глютена». При таком подходе вы сможете в дальнейшем самостоятельно регулировать свое меню и понимать, «что, когда и сколько» надо съесть.

Второй хороший вариант — воспользоваться услугами доставки питания. Сейчас многие компании готовы посчитать, приготовить и привезти для вас меню на определенный калораж. Часто это даже дешевле, чем готовить самостоятельно.

Конечно, вы можете самостоятельно составить для себя программу питания, но, как и в случае с тренировками, лучше все же довериться специалисту. Ведь деньги, потраченные на здоровье, — лучшая инвестиция.

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