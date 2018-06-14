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Гормональный баланс: почему это необходимо знать каждой женщине

Почему, садясь за руль, обязательно нужно посмотреть, сколько топлива в бензобаке? Почему перед приготовлением обеда надо заглянуть в холодильник и проверить, какие продукты там есть? Вопросы простые, и ответы на них очевидны. Так же, как и ответ на вопрос о том, насколько важно следить за гормонами, особенно если речь идет о нежном и сложном женском организме. О том, как предотвратить гормональные сбои, рассказывает наш эксперт, эндокринолог Наталья Зубарева!
Наталья Зубарева
эндокринолог, член национального общества диетологов, автор книги «Вальс гормонов»

Присутствуя на протяжении всей жизни, от рождения и до самой старости, гормоны регулируют процесс превращения девочки в девушку, определяют месячный цикл, возможность зачатия и ход беременности, определяют, как долго продлится физиологическая молодость женщины. Именно работа гормонов зачастую определяет те или иные реакции, будь то заливающая новоиспеченную маму окситоциновая нежность или истерика, замешанная на шкалящих ТТГ, Т3 и Т4.

Немного математики

Статистика заболеваний, вызванных теми или иными гормональными нарушениями в организме, неумолима. Только за последние несколько лет, по данным Минздрава, в России показатель заболеваемости недугами, связанными с щитовидной железой, вырос на 12%. Эта кривая ползет вверх вот уже десятилетие. 11 миллионов человек страдают сахарным диабетом, и это только в нашей стране. Вы вдумайтесь в эти цифры. А как часто сегодня диагностируют синдром поликистозных яичников? Чуть ли не каждой пятой женщине, обратившейся к гинекологу, подписывают этот «приговор».

Как можно нарушить гормональный фон

Каждый гормон имеет значение, как и его показатели, и именно правильный гормональный фон лежит в основе хорошего самочувствия и настроения, которые включают в себя и здоровый аппетит, и хороший сон, и нормальное либидо, и метаболизм… В общем, практически все. Насколько тонко все устроено в организме, настолько же легко сбить эти настройки. Организовать гормональный сбой самой себе можно в два счета, достаточно жить в стрессовом режиме, неправильно питаться, принимать неподходящие гормональные препараты или переборщить с антибактериальными или противовирусными препаратами.

Во имя красоты

Жизнь женщины похожа на американские горки: то один гормон взлетает вверх и падает, то другой. Когда понимаешь суть процессов в собственном организме, когда знаешь, какой именно гормон «на взлете», а какой «в провале», намного проще организовать свою жизнь так, чтобы получить нужный результат. О чем бы вы ни мечтали — снижение веса, чистая кожа и шикарные волосы, нормально функционирующая щитовидная железа или долгожданная беременность.

Любой, абсолютно любой женщине, в каком бы состоянии ни были ее гормоны, мы рекомендуем применять такую практику как питание по фазам цикла. «Правильная» еда, которая нужна организму в те или иные дни, дает огромный толчок к его восстановлению и нормализации женских функций.

Ход очень многих гормональных процессов в организме поддается корректировке при помощи изменения образа жизни, мы с пациентами лечим и вылечиваем различные заболевания таким образом, «слезаем» с синтетических гормонов и устраиваем «гормональную перезагрузку». Но очень важно, чтобы изначально сама женщина понимала, что и как работает в ее организме, делала все, чтобы ее вальс гормонов звучал мелодично и бодро. От вас очень многое зависит, заботьтесь о себе и будьте здоровы!

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, архив пресс-служб

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