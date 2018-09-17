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Почему после 40 лет очень сложно похудеть и как это исправить: мнение диетолога

Вы наверняка заметили, что в 20 лет было гораздо проще поддерживать форму, чем в 30. А ближе к 40 приходится проявлять титанические усилия, чтобы сбросить вес. Если вам еще далеко до этого возраста, обратите внимание на своих более старших подруг. Наверняка среди них найдутся те, кто в ранней молодости отличался худобой, а сейчас имеет весьма плотную конституцию. Редакция Passion.ru разобрала с диетологом, реально ли сохранить стройность и после 40 и что для этого надо делать?
Ирина Мальцева
биолог-генетик, член Института Функциональной Медицины (IFM, США), соавтор линейки функционального питания Doctor’s food

Прежде всего отметим, будет ли женщина прибавлять в весе с возрастом или нет, в многом зависит от ее индивидуальных особенностей и привычек, в том числе и пищевых. Не все барышни в ранней молодости понимают, что от того, как они привыкнуть питаться, насколько активный образ жизни будут вести, зависит их фигура в более зрелом возрасте. К тому же, чем старше женщина становится, тем сложнее скорректировать ее вес. Это связано не только с физиологическими изменениями: с возрастом все становятся менее психологически гибкими, поэтому с трудом отказываются от пищевых привычек, которые складывались годами.

Проблема № 1 Метаболический синдром

Это своеобразный комплекс симптомов, который может привести к развитию диабета второго типа. Одно из его проявлений - резкий набор веса. К причинам метаболического синдрома относятся генетические факторы, возрастные изменения, малоподвижный образ жизни и грехи молодости, связанные с неправильным питанием, тоже вносят свой вклад в это состояние. Худеть в данном случае будет очень сложно. Самостоятельно в принципе за это браться не стоит, только под контролем врача

Что можно сделать

  • Следите за объёмом талии. Эксперты ВОЗ говорят о риске развития метаболического синдрома, когда ее размер у женщин превышает 80 см.
  • Питайтесь дробно. ВОЗ рекомендует питаться при метаболическом синдроме 4-6 раз в день. Благодаря кратному приему пищи вы поддержите относительно постоянный уровень глюкозы в крови. Так вы будете сыта, даже при сниженной калорийности рациона.
  • Уберите из рациона продукты с высоким гликемическим индексом. Вполне возможно, придется отказаться и от крупы (даже цельнозерновых!) или же ограничить их количество до 100 г в сутки.
  • Принимайте добавки. При метаболическом синдроме клетка теряет чувствительность к инсулину. То есть, при большом количестве глюкозы в крови, клетки страдают от голода…. Ситуацию можно изменить с помощью приема нутриентов, которые назначит врач. Инсулинорезистентность снижают хром, магний, альфалипоевая кислота.

Проблема № 2 Дефицит эстрогенов

С возрастом постепенно угасает функция яичников, и организм женщины в 40 сталкивается с дефицитом эстрогенов. Похожее на женские половые гормоны вещество способна синтезировать и жировая ткань. Поэтому на фоне климактерических проявлений увеличивается количество жировой ткани, особенно это становится заметным в возрасте 50 лет.

Что можно сделать

  • Посетите эндокринолога. Он порекомендует способы профилактики гормональных изменений организма.
  • Проанализируйте свой рацион с точки зрения поступления и затрат энергии. Если вы регулярно занимаетесь спортом, после 40 лет сократите калорийность питания в среднем на 10%. Для тех, кто ведет не слишком активный образ жизни, эта цифра должна составлять 13%.
  • Уменьшите количество жиров в пище. Его суточная норма должна составлять не более 20-25 % от суточной энергоценности рациона.
  • Включите в рацион продукты с фитоэстрогенами. Они способны воздействовать на рецепторы клеток, чувствительных к эстрогенам. К таковым относятся соевые бобы, льняное семя, кунжут, некоторые фрукты (яблоки, гранаты, виноград), брокколи, морковь, цельное зерно (овес, пшеница, рожь).

Проблема № 3 Снижение скорости обмена веществ

Это нормальные возрастные изменения. Их причина - в уменьшении объема мышечной массы. На этот процесс влияет, в том числе, сокращение количества эстрогенов, которые участвуют в усвоении кальция, поступающего в организм. Данный микроэлемент обеспечивает сокращение мышц, поддерживая их в тонусе.

Что можно сделать

Следите за количеством белка в рационе. Многие дамы в 40 ни с того, ни с его решают приобщиться к вегетарианству. Для организма это означает лишь одно - он не будет получать с пищей все незаменимые аминокислоты (они не синтезируются в нашем организме). Животные белки должны быть в рационе обязательно!

Еще один вариант получения необходимых аминокислот - их дополнительный прием в виде добавок. В идеале, после 40 лет необходимые для строительства мышц белки нужно получать с нежирным мясом птицы, рыбой, кисломолочными продуктами, морепродуктами, бобовыми, грибами. В процентном соотношении - 25-30 % суточной калорийности рациона должна приходится на белки. Выполняйте силовые упражнения. Даже если раньше вы этого не делали, обязательно включайте их в свой комплекс. Это поможет поддержать объем мышечной массы на должном уровне. Помните, что мышцы потребляют большое количество энергии для поддержания своей работоспособности, нежели чем жировые отложения.

Проблема № 4 Нарушение деятельности щитовидной железы

Нехватка гормонов этой железы влияет на скорость обмена веществ, что в свою очередь, может стать причиной сложностей похудения. Причинами гипотиреоза (недостатка гормонов) могут быть аутоиммунные нарушения в организме, недостаток в рационе йода – основного компонента гормонов щитовидной железы, опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные, слишком низкая калорийность рациона.

Что можно сделать

  • Посетите эндокринолога. Контролировать уровень гормона щитовидной железы поможет анализ крови на соответствующие гормоны. Для выяснения причины нарушений, возможно, понадобится УЗИ, анализ мочи для определения количества йода в организме.
  • Следите за количеством йода в рационе. Получить его в нужном количестве можно, если во время приготовления пищи добавлять йодированную соль. Существует 2 соединения йода в соли: йодид и йодат. Последний считается более стойким: такая соль может храниться 2 года, соль с йодидом – только 6 месяцев.
  • Избегайте жестких диет. При снижении калорийности рациона до 700 ккал, падает синтез гормонов щитовидной железы и, как следствие, скорость обмена веществ. Если вы решили худеть, посчитайте суточную калорийность своего рациона и уменьшите ее на 300-500 ккал. В этом случае вы будете плавно терять вес без всяких последствий для здоровья.

Текст: Дарья Солодовникова, Ирина Мальцева

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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