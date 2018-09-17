Почему после 40 лет очень сложно похудеть и как это исправить: мнение диетолога

Прежде всего отметим, будет ли женщина прибавлять в весе с возрастом или нет, в многом зависит от ее индивидуальных особенностей и привычек, в том числе и пищевых. Не все барышни в ранней молодости понимают, что от того, как они привыкнуть питаться, насколько активный образ жизни будут вести, зависит их фигура в более зрелом возрасте. К тому же, чем старше женщина становится, тем сложнее скорректировать ее вес. Это связано не только с физиологическими изменениями: с возрастом все становятся менее психологически гибкими, поэтому с трудом отказываются от пищевых привычек, которые складывались годами.

Проблема № 1 Метаболический синдром

Это своеобразный комплекс симптомов, который может привести к развитию диабета второго типа. Одно из его проявлений - резкий набор веса. К причинам метаболического синдрома относятся генетические факторы, возрастные изменения, малоподвижный образ жизни и грехи молодости, связанные с неправильным питанием, тоже вносят свой вклад в это состояние. Худеть в данном случае будет очень сложно. Самостоятельно в принципе за это браться не стоит, только под контролем врача

Что можно сделать

Следите за объёмом талии. Эксперты ВОЗ говорят о риске развития метаболического синдрома, когда ее размер у женщин превышает 80 см.

Питайтесь дробно. ВОЗ рекомендует питаться при метаболическом синдроме 4-6 раз в день. Благодаря кратному приему пищи вы поддержите относительно постоянный уровень глюкозы в крови. Так вы будете сыта, даже при сниженной калорийности рациона.

Уберите из рациона продукты с высоким гликемическим индексом. Вполне возможно, придется отказаться и от крупы (даже цельнозерновых!) или же ограничить их количество до 100 г в сутки.

Принимайте добавки. При метаболическом синдроме клетка теряет чувствительность к инсулину. То есть, при большом количестве глюкозы в крови, клетки страдают от голода…. Ситуацию можно изменить с помощью приема нутриентов, которые назначит врач. Инсулинорезистентность снижают хром, магний, альфалипоевая кислота.

Проблема № 2 Дефицит эстрогенов

С возрастом постепенно угасает функция яичников, и организм женщины в 40 сталкивается с дефицитом эстрогенов. Похожее на женские половые гормоны вещество способна синтезировать и жировая ткань. Поэтому на фоне климактерических проявлений увеличивается количество жировой ткани, особенно это становится заметным в возрасте 50 лет.