Много на себя берем: мифы и реальность женского пауэрлифтинга

Четвертый миф — допинг. У многих есть устойчивое убеждение, что без него девушки просто не в состоянии поднимать такие тяжести. На самом деле это не так. Опять же все дело в правильной методике тренировок. Женские нормативы ниже мужских, и их вполне реально выполнить, не применяя «химию». Самое важное — найти опытного тренера, который сможет применить индивидуальный подход к каждой спортсменке — например, поможет правильно сделать растяжку и рассчитает объем потребляемых калорий, будет заботиться о сохранении здоровья.

Что стоит помнить женщинам перед началом занятиями пауэрлифтингом

1. Любая тренировка — стресс для организма

Тренируясь, вы проделываете огромную физическую работу, которая вызывает изменения в вашем организме, и это не только прирост мышечной массы — меняются обмен веществ и энергообмен, повышается выносливость сердечно-сосудистой системы. Но для всего этого требуются ресурсы, которые не могут быть бесконечными. Если вы делаете кардио целый час на голодный желудок, то это абсолютно бесполезно. Вы растрачиваете ресурсы напрасно: вы сожжете тот вид жира, который обеспечивает ваш организм энергией. Помните, что любого результата можно добиться только благодаря дозированным тренировкам.

2. Калорий должно быть больше, но правильных

Если ранее вы занимались фитнесом и потребляли в день 1000–1200 ккал, то для силовых упражнений вам потребуется большее количество энергии. Но это не значит, что теперь достаточно будет просто не ограничивать себя и наброситься на высококалорийные продукты, в которых вы прежде себя ограничивали. Вам обязательно стоит проконсультироваться с тренером и врачом по поводу вашей диеты с учетом плана тренировок. Иначе вы опять же зря потратите ресурсы организма.

3. Не следуйте слепо рекомендациям коллег-мужчин

Следует помнить, что у мужчин и женщин разные нормативы, поэтому советы мужчин-лифтеров могут как помочь, так и навредить начинающей спортсменке. Не прислушивайтесь к тем, кто не пропускает ежемесячные проходки: изначально вы, конечно, получите прогресс, но довольно быстро выйдете на плато. Поэтому всегда полагайтесь только на проверенную информацию.

4. Спортивное питание — пустая трата денег

Не увлекайтесь покупкой спортивного питания и не старайтесь сделать любой прием пищи сбалансированным. Если вы занимаетесь спортом, то тратить деньги на специальное питание не так уж разумно, лучше вложить их в хорошую экипировку, от которой напрямую зависит ваш успех. Если одежда будет неудобной или непрофессиональной, то это будет приносить только дискомфорт.

5. Следите за здоровьем

Перед тем как начать заниматься любым видом спорта, нужно провериться у терапевта, и пауэрлифтинг не исключение. Терапевт уже решит, нужны ли вам дополнительные анализы. А если вы уже начали силовые тренировки, нужно показываться врачу регулярно, тут нельзя полагаться на счастливую случайность, ваши показатели здоровья должны быть в норме. Кстати, чтобы развеять миф о том, что женщине не место в пауэрлифтинге, лучше всего пойти именно к спортивному врачу — его можно найти, обратившись в любую платную клинику Москвы.