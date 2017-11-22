Ощелачивание и обогащение магнием, ультрафильтрация и ионизация, – что бы еще такого сделать с водой, чтобы извлечь из нее максимум пользы? Делимся секретами из разных частей света.

США

Главная бьюти-фобия американок – обезвоживание. Не удивительно, что это именно они первыми взяли на вооружение популярный сегодня во всем мире стандарт – выпивать 2-2,5 литра воды в день. Для американки вторая после смартфона вещь, которую она обязательно должна взять с собой, – многоразовая бутылка с водой. По крайней мере, она такая же уместная. Девушка может взять ее и на тренировку, и на встречу с друзьями, при этом будет активно обсуждать свойства содержимого во время светского small talk. И если вы не хотите раз и навсегда испортить свою репутацию, не признавайтесь, что пьете воду из бутылок. Можно сказать, что на нее стоит запрет. Почему это так, объясняет директор департамента по работе с иностранными рынками компании «БВТ БАРЬЕР РУС» Евгения Чумаченко.

«Основные причины тут две. Первая – большинство женщин в США выступают за сохранение окружающей среды и против производителей пластмассы, которая наносит планете огромный вред. А покупать воду в бутылках – значит наполнять их карман. И вторая – они очень самостоятельны абсолютно во всем. Даже процесс обогащения воды полезным для сердечно- сосудистой системы, иммунитета и легких магнием им приятно контролировать лично. К тому же, почти все они увлечены фитнесом, а содержащийся в воде минерал значительно увеличивает продуктивность тренировок.

Кроме того, магниевая вода улучшает работу мозга: к этому очень серьезно относятся офисные работники».

Еще одна тенденция, которая в последнее время набирает обороты в Америке – использование щелочной воды (alkaline). Впрочем, наибольшую популярность этот тренд получил в азиатских странах.