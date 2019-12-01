Кундалини, Айенгара и еще 9 популярных видов йоги – чем они отличаются и кому подходят
Хатха йога
Название происходит от двух слов: «ха» (мужское начало, солнце, дух) и «тха» (женское начало, луна, душа). Основной акцент в практике сделан на физических упражнениях – статических асанах и динамических виньясах. Также практика содержит силовые асаны, балансовые положения, работу с глубокими мышцами и растягивающие элементы. Занятие состоит из разминки, пранаям, основного блока, а в конце обязательно есть шавасана – поза расслабления.
Общие группы подходят всем условно здоровым людям. О своем самочувствии и особенностях здоровья лучше заранее сообщить инструктору. Здесь вы, скорее всего, не встретите чтение мантр и духовных текстов, а также отдельную энергетическую работу. Направление подходит как мужчинам, так и женщинам, не имеющим ограничивающих практику заболеваний. Стоит отдельно отметить, что практически все другие виды йоги основаны на Хатха-йоге (телесная работа).
Аштанга-виньяса
Основатель направления – Шри Паттабхи Джойс. Данный вид йоги является активным – вам придется как следует попотеть. Последовательность асан четко выстроена, они соединены в потоковую практику – виньясы, где движение соединяется с дыханием. Есть несколько этапов последовательностей, от простого к сложному – в этом кроется техника безопасности. Пока не освоена одна ступень, инструктор не пропустит вас на вторую.
Фото: архив пресс-службы
Помимо дыхательных практик и движения на занятии будут использованы точки концентрации (дришти) и йоговские замки (бандхи), а также практика Сурья Намаскар из этой школы. Противопоказания к занятиям этим видом йоги – заболевания, ограничивающие активную практику. Это направление больше подходит активным молодым людям, его очень любят мужчины.
Йога Айенгара
Класс йоги Айенгара – статический, с очень точной и даже педантичной отстройкой. Когда основатель направления Шри Б.К.С. Айенгар стал распространять йогу на Западе, он хотел донести, что йога создана для человека, а не человек для йоги. В отличие от Аштанга Виньяса йоги этим направлением могут заниматься все желающие, даже имеющие некоторые отклонения по здоровью. Поэтому можно сказать, что практика имеет терапевтический уклон.
На занятиях активно используется дополнительное оборудование: кирпичи, ремешки, одеяла, болстеры (специальные валики для распределения нагрузки на позвоночник и шею). В статических позах четко отстраивается каждая позиция с учетом особенностей конкретного человека во избежание травм и для благополучного выполнения любой асаны. Этот вид йоги дает почувствовать работу тела и развивает телесное осознание. Занятия подходят для любого возраста и уровня подготовки.
Кундалини Йога
Своим главным гуру практикующие кундалини-йогу считают Йоги Бхаджана – мастера, познакомившего с этим учением западный мир. Кундалини йога отличается от Хатха йоги. Здесь практика основана на энергетической работе через медитации, дыхательные практики и специальные комплексы с дыханием, называемые криями, которые выстроены в определенную последовательность.
Фото: vostock-photo
Кундалини йогу также называют йогой сознания. С длительной регулярной практикой через мантрапение, активную практику и мощные пранаямы достигается определенное энергосостояние и возможность подъема энергии Кундалини от основания позвоночного столба вверх. На занятия все обычно приходят в белых одеждах. Это направление также подходит условно здоровым людям, которые готовы погрузиться в духовный мир.
Инь Йога
Это статический вид йоги, где выдерживание определенных поз длится от 1 до 10 минут. Задача практики – повысить пластичность соединительной ткани, обходя мышцы и связочный аппарат. Благодаря этому расслабляется все тело и ум, вы можете отпустить привычное напряжение и перезагрузиться.
Практика будет полезна тем, кто имеет жесткие мышцы, испытывает сильные физические нагрузки, а также пожилым людям, которым тяжело тянуться. Не очень подходит для гибких людей с нестабильными суставами, которым, наоборот, нужно повышать эластичность и силу мышц.
Бикрам Йога
Основал данное направление Бикрам Чоудри, и этот стиль в России появился относительно недавно. Бикрам Йога – это «горячая» хатха йога, которая проводится в помещениях с теплым полом. Температура на занятиях достигает 40 градусов, а влажность повышена. Считается, что в таких условиях тело становится более податливым, а через активное потоотделение можно очиститься от токсинов и шлаков.
Комплекс асан обычно стандартный, поэтому с практикой вы достигаете более концентрированных состояний внутреннего наблюдения за собой, не отвлекаясь на рассуждения инструктора. Необходимо понимать, что люди с различными заболеваниями, в частности, с болезнями сердечно-сосудистой системы, на этот класс могут идти только с разрешения врача.
Йогатерапия
Данный класс занятий ориентирован на улучшение здоровья. Перед началом практики проходит обязательная консультация с инструктором для выяснения всех противопоказаний. Обычно занятия проводятся на определенную тематику: здоровый позвоночник, сердце и сосуды, гормональная система, репродуктивная система и прочее. Класс проводится в малых группах для того, чтобы инструктор мог уделить внимание каждому посетителю.
Фото: vostock-photo
Йогатерапевтическая практика показана после острого периода заболевания в качестве реабилитации или лечебной физкультуры. Но в отличие от них практика основана на асанах йоги, содержит пранаямы, медитативные практики, звуковую практику и пение мантр, а также воздействует на биологически активные точки – мармы. Не имеет возрастных ограничений.
Йога для беременных
Единственный класс, где могут заниматься беременные девушки. Практика учитывает состояние здоровья и количество недель беременности. Здесь присутствуют асаны йоги, суставная разминка, дыхательные практики и медитации для улучшения психофизического состояния. Идет проработка определенных зон тела для подготовки к родам и облегчения физического состояния беременной.
Перед занятием необходимо проконсультироваться с врачом, получить разрешение для занятий и обязательно обсудить свое самочувствие и пожелания с инструктором. Главный акцент занятий – безопасность, плавность и четкая отстройка.
Йога Нидра
Класс Йога Нидры – часовая или полуторачасовая практика глубокого расслабления. Все это время вы лежите в позе Шавасаны на коврике в удобном положении, а голос инструктора ведет вас в практику. Задача – качественно расслабить и тело, и ум, но желательно при этом удерживать контроль внимания и не засыпать.
Данная практика не имеет противопоказаний, снимает стресс, расслабляет тело, выравнивает гормональный фон и давление. Особенно показана при стрессах и нарушениях сна, тревогах и чрезмерных напряжениях.
Йога 23
Данное направление основано украинским преподавателем Андреем Сидерским. В настоящее время очень популярно в России. Также этот вид йоги называют «Гимнастикой йогов».
Фото: vostock-photo
Основные особенности практики: динамическая работа с дыханием в геометрических формах под метроном. Это нужно для того, чтобы увести внимание внутрь себя и не отвлекаться на внешний мир. Звуки метронома создают ритм дыхания, и оно соединяется с формой – практика превращается в динамическую медитацию.
Выравнивается работа нервной системы и улучшаются физические способности. Физическая практика сбалансирована и имеет свои конкретные последовательности. Практика подходит всем условно здоровым людям, как и другие направления.
Дживамукти-йога
Динамичная практика асан в сочетании с пранаямами, которая дополняется чтением священных текстов и йогой звука, пением мантр и медитативными практиками. Данное направление появилось в России относительно недавно и постепенно становится популярным. Основная идея практики в том, что йога не заканчивается на коврике, а ее философия привносится в повседневную жизнь.
Подходит тем, кому интересна философия и идеология йоги, а также духовный аспект практики. Показана всем людям, не имеющим особых противопоказаний к динамической практике.
Фото: vostock-photo, архив фитнес-центра
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