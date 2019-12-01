Кундалини, Айенгара и еще 9 популярных видов йоги – чем они отличаются и кому подходят

Хатха йога

Название происходит от двух слов: «ха» (мужское начало, солнце, дух) и «тха» (женское начало, луна, душа). Основной акцент в практике сделан на физических упражнениях – статических асанах и динамических виньясах. Также практика содержит силовые асаны, балансовые положения, работу с глубокими мышцами и растягивающие элементы. Занятие состоит из разминки, пранаям, основного блока, а в конце обязательно есть шавасана – поза расслабления.

Общие группы подходят всем условно здоровым людям. О своем самочувствии и особенностях здоровья лучше заранее сообщить инструктору. Здесь вы, скорее всего, не встретите чтение мантр и духовных текстов, а также отдельную энергетическую работу. Направление подходит как мужчинам, так и женщинам, не имеющим ограничивающих практику заболеваний. Стоит отдельно отметить, что практически все другие виды йоги основаны на Хатха-йоге (телесная работа).

Аштанга-виньяса

Основатель направления – Шри Паттабхи Джойс. Данный вид йоги является активным – вам придется как следует попотеть. Последовательность асан четко выстроена, они соединены в потоковую практику – виньясы, где движение соединяется с дыханием. Есть несколько этапов последовательностей, от простого к сложному – в этом кроется техника безопасности. Пока не освоена одна ступень, инструктор не пропустит вас на вторую.