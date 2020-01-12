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Криосауна, бассейн, групповые тренировки и другие способы быстро привести себя в форму после праздников

Новогодние праздники ассоциируются у нас с радостью, душевностью и, конечно, горой вкусной еды. Зачастую после череды застолий цифра на весах неуклонно растет, а отражение в зеркале перестает нравиться. Это побуждает нас экстренно вернуться в спортзал и сесть на диету, хотя зимой иногда не хватает энергии даже на обычную прогулку. Какие же тренировки и процедуры помогут быстро привести себя в форму и будут идеальны даже для самого холодного и ленивого дня.
Алена Царенко
Врач по лечебной физкультуре австрийского центра здоровья Verba Mayr

Процедуры для моделирования фигуры

Стимулировать расщепление жировой ткани, накопленной за праздничные каникулы, помогут современные аппаратные и спа-процедуры. Важно, чтобы их действие носило липолитический и лимфодренажный эффект. Среди инновационных аппаратов можно выделить: ULFIT, Icoone Laser, лимфодренажную терапию. Так, благодаря аппарату ULFIT можно потерять до 5 см в объеме всего за один сеанс: с помощью воздействия высоко интенсивного сфокусированного ультразвука происходит разрушение мембран жировых клеток, что приводит к уменьшению локальных жировых отложений.

Секрет эффективности Icoone Laser лежит в вакуумном воздействии альвеол, которые располагаются на насадках аппарата, а также в лазере – все это способствует расщеплению жировых клеток и стимулирует выработку коллагена.

Фото: vostock-photo

Также особенно эффективны различные детокс-программы, в которые входят бандажные обертывания и аппаратная прессотерапия. Такое сочетание дает мощный дренажный эффект, укрепляет сосуды, повышает тонус кожи, уменьшает объемы тела. При отсутствии противопоказаний будет также эффективна криосауна – кратковременное воздействие экстремальными низкими температурами воспринимается организмом как сигнал для термогенеза (выработки тепла), а для этого он использует жировую ткань.

Спортивные нагрузки

Общие рекомендации по спортивным нагрузкам после зимних праздников

Зимой не стоит нагружать свое тело серьезными физическими нагрузками. Достаточно заниматься в зале максимум 3 раза в неделю по 1 часу. Также помните, что худеть необходимо за счет жировой, а не мышечной ткани. Очень часто худеющие после праздников стараются меньше есть и больше тренироваться, что неправильно. Если телу не будет хватать мышечных волокон, то и жиру будет негде сгорать.

Также следует правильно выбирать время суток для занятий. Ориентируйтесь на ваши генетические особенности (эти качества можно выявить при помощи генетического скрининга) и помните, что зимой воздух более сухой, поэтому ваша кожа будет нуждаться в более интенсивном увлажнении после физических тренировок. Важно и сбалансированное питание, в том числе увеличение количества незаменимых жирных кислот и правильных жиров в целом.

Какие тренировки выбрать

Велотренажеры и эллипсоид

В зале лучше всего обратить внимание на велотренажеры и эллипсоид (при отсутствии противопоказаний), это поможет ускорить сгорание жира в мышцах нижних конечностей. По этой же причине следует и выполнять ежедневную норму шагов — не менее 10 000 в день.

Бассейн

Фото: vostock-photo

Помимо занятий на тренажерах стоит также записаться в бассейн, ведь нагрузки в воде – хороший помощник в борьбе с лишними килограммами. Нагрузки должны быть интервальными, то есть скорость плавания должна меняться в течение всей тренировки. Главное – подберите для себя комфортный темп занятий, и регулярно посещайте бассейн. Но берегите свое здоровье и не выходите на улицу, не убедившись в сухости волос. Старайтесь провести около 20 минут в зоне отдыха внутри помещения после принятия водных процедур.

Аэробные нагрузки

В целом важно отдавать предпочтение аэробной нагрузке, а во время занятий контролировать дыхание и достаточное поступление кислорода в организм. Необходимо следить за частотой пульса, так как ее максимальное значение для сжигания жира у каждого свое, превышать ее не безопасно для организма. Эффективность жиросжигания повысит употребление за полчаса до тренировок препаратов L- карнитина, который обеспечивает транспорт жирных кислот в митохондрии. Не забывайте, что вода поглощает тепло тела в 25 раз быстрее, чем воздух! Не переохлаждайтесь и не проводите более 50 минут в воде.

Периодически выполняйте проверку динамики ваших результатов для соблюдения физиологичного соотношения компонентов тела (процентное соотношение жировой, мышечной и костной масс) – здоровье, а именно плотность костей, так же необходимо учитывать при регулярных физических нагрузках.

Анастасия Лебедева
Мастер-тренер групповых программ сети клубов «Территория фитнеса»

Утренняя зарядка

Попробуйте начать возвращение в строй после праздников с утренней домашней разминки, немного потянув спину, ноги и руки, или сделайте нескольких простых движений из йоги. Это поможет вам настроиться на хороший день.

Групповые тренировки

Групповые уроки в фитнес-клубе помогут легко и незаметно, радуясь совместной работе, слушая музыку, потренировать тело, наладить с ним связь и постепенно войти в режим.

Фото: vostock-photo

Вы можете выбрать подвижные зажигательные классы Step, Danсе Mix или Latina, которые не только сожгут много калорий, но и продлят праздничное настроение. Также для вхождения в привычный режим подойдут силовые тренировки Body up и Body low для укрепления мышц верхней и нижней частей тела.

«В праздничные дни ваш привычный тренировочный режим может немного измениться. Отнеситесь к себе с пониманием, ведь зимой из-за отсутствия солнца и тепла у организма не так много сил и энергии, потому старайтесь плавно возвращаться в «строй».

Тренировки для развития гибкости

Для медитативной работы выберите йогу или пилатес, «фитнес в гамаке» Antigravity или класс развития гибкости стретчинг. Эти занятия не такие интенсивные, как силовой тренинг, но от этого не менее эффективные и уж точно не станут сильным стрессом для успевшего впасть в «спящий режим» организма.

Фото: vostock-photo

Занятия единоборствами или персональный тренинг

Для поднятия духа вы можете посетить занятия по единоборствам – кикбоксинг или бокс. Если же вам больше подходит индивидуальный подход, то персональный тренер поможет безопасно и постепенно определить нагрузку на организм, избавиться от зимней хандры и сбросить лишнее.

Фото: vostock-photo

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