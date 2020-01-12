Криосауна, бассейн, групповые тренировки и другие способы быстро привести себя в форму после праздников

Также особенно эффективны различные детокс-программы, в которые входят бандажные обертывания и аппаратная прессотерапия. Такое сочетание дает мощный дренажный эффект, укрепляет сосуды, повышает тонус кожи, уменьшает объемы тела. При отсутствии противопоказаний будет также эффективна криосауна – кратковременное воздействие экстремальными низкими температурами воспринимается организмом как сигнал для термогенеза (выработки тепла), а для этого он использует жировую ткань.

Спортивные нагрузки

Общие рекомендации по спортивным нагрузкам после зимних праздников

Зимой не стоит нагружать свое тело серьезными физическими нагрузками. Достаточно заниматься в зале максимум 3 раза в неделю по 1 часу. Также помните, что худеть необходимо за счет жировой, а не мышечной ткани. Очень часто худеющие после праздников стараются меньше есть и больше тренироваться, что неправильно. Если телу не будет хватать мышечных волокон, то и жиру будет негде сгорать.

Также следует правильно выбирать время суток для занятий. Ориентируйтесь на ваши генетические особенности (эти качества можно выявить при помощи генетического скрининга) и помните, что зимой воздух более сухой, поэтому ваша кожа будет нуждаться в более интенсивном увлажнении после физических тренировок. Важно и сбалансированное питание, в том числе увеличение количества незаменимых жирных кислот и правильных жиров в целом.

Какие тренировки выбрать

Велотренажеры и эллипсоид

В зале лучше всего обратить внимание на велотренажеры и эллипсоид (при отсутствии противопоказаний), это поможет ускорить сгорание жира в мышцах нижних конечностей. По этой же причине следует и выполнять ежедневную норму шагов — не менее 10 000 в день.

Бассейн