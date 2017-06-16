Мы продолжаем опрашивать девушек, в жизни которых случилась небольшая бьюти-революция или даже катастрофа. Нам уже рассказывали, каково это, когда вам неудачно увеличивают скулы или делают грудь. Сегодня мы поделимся историей, в которой девушка победила четвертую стадию целлюлита!

Я никогда не страдала от лишнего веса. Честно говоря, вообще считала себя очень даже стройной. Я с детства занималась бальными танцами, поэтому к постоянным нагрузкам привыкла. Даже после школы и института стабильно пару-тройку раз в неделю заставляла себя пойти в спортивный зал, чтобы организм не забыл, что такое физическая нагрузка. Сладкоежкой меня тоже особенно не назовешь — я никогда не переедала и не была замечена в ночи у открытого холодильника.

Но в 27 лет я заметила, что моя кожа уже не такая подтянутая и упругая. Я пробовала всевозможные сыворотки и кремы для тела, чтобы силуэт был более подтянутым. Подняв панику, я стала читать все статьи про целлюлит — уж очень мне не хотелось прятаться под парео на пляже!

Выяснилось, что первая и даже вторая стадия целлюлита — это фактически норма. И это как раз было со мной. У меня было полное ощущение, что все тело как бы немного припухло. Кожа оставалась гладкой и ровной в целом, очевидной «апельсиновой корки» не было. И это, между прочим, первый признак того, что скоро все станет очень плохо. Организм уже начал задерживать жидкость в организме.