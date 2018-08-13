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Как выбрать подходящий тренажерный зал и не пожалеть о своем решении

Посещением фитнес клуба сегодня никого не удивишь, но вот подобрать идеальный пока что умеют не все. Редакция Passion.ru собрала полезный стоп-лист признаков, которые всегда выдают плохие спортзалы и сомнительные фитнес клубы.

Грязь повсюду

При выборе зала лучше всего быть перфекционисткой. Не спускайте с рук грязные полы в раздевалке, испачканные или нестиранные полотенца и прочие проявления нечистоплотности. Если администрация клуба не может обеспечить минимальное соблюдение правил гигиены и поддержания чистоты в своих помещениях, то на этом можно заканчивать общение с спортзалом. Абонемент на год покупать в таких местах точно не стоит. Откроем вам секрет: в зале и без посторонней грязи на полу очень много бактерий на снарядах и тренажерах, поэтому хотя бы внешняя чистота и аккуратный персонал - это необходимый минимум.

Местоположение

Предположим, что абонемент в спортзал вы все-таки купили и при этом отлично сэкономили. И совсем неважно, что фитнес расположен на другом конце города и абсолютно вам неудобен. Главное, что вы заплатили на две тысячи дешевле, чем если бы купили абонемент в зал в соседнем доме. Давайте представим эту ситуацию и поговорим начистоту. Первый снегопад, едва моросящий дождик, усталость после работы и в зал на другой конец города вы не поедете. В принципе, в скором времени число отговорок будет только расти, а число посещения вашего бюджетного клуба будет пропорционально уменьшаться.

Выбирайте зал, бассейн, танцевальные курсы (нужное подчеркнуть), которые находятся в шаговой доступности, иначе вы вряд ли до них доберетесь. На наш взгляд, самый верный вариант - зал возле работы. У него много плюсов. ТФорму придется брать с собой на работу, а значит соблазна развалиться на удобном диване дома вместо релаксации на беговой дорожке у вас не будет. А главное - в зале можно переждать час пик и дикие пробки на пути домой, и попутно согнать съеденные за день калории.

Сомнительный администратор и отдел продаж

Администрация фитнес клуба - инстанция, главная задача которой - это обеспечить комфортную обстановку для занятий спортом. Если при первой же встрече вы не чувствуеште, что администратор может внятно ответить на все интересующие вопросы, то тут два варианта: либо клуб не заинтересован в вас как в клиенте, либо от вас что-то скрывают? "Что они могут скрывать?", - спросите вы? Да много чего! Приведем небольшой пример из личного опыта редакции Passion.ru: при покупке очередного абонемента в спортзале N, администратор в красках расписывала "невероятный водный комплекс, состоящий из 6 бассейнов, который должен открыться со дня на день". А главное - абонемент продавался с подозрительно большой скидкой. Итог был вполне предсказуем: годовой абонемент истек, а обещанных бассейнов так никто и не увидел.

Пробный день

У хороших спортзалов всегда в приоритете комфорт своих клиентов. Поэтому многие из них предоставляют специальный пробный день, чтобы вы смогли прийти в зал, осмотреться, протестировать тренажеры. Пренебрегать этой возможностью не стоит, ведь всегда есть мелочи, которые можно заприметить только во время посещения. Во-первых, если во время тестового дня вы заметили, что некоторые тренажеры не работают, бассейн или душевые закрыты - это тревожный звоночек. Во-вторых, если вам не предложили полотенце и другие предметы первой необходимости, то это тоже должно насторожить: либо зал опять же не заинтересован в вас как в своем клиенте в первый же день знакомства, то в таком случае вам такое счастье и не нужно, либо полотенец просто напросто не хватает для всех клиентов, а значит не факт, что вам достанется полотенце в ваше следующее посещение. Время для посещения в пробный день выбирайте в клубный час пик, так вы узнаете хватает ли на всех посетителей тренажеров и места на групповых занятиях.

Посторонние запахи

Под посторонними запахами мы в первую очередь имеем ввиду раздражающие ароматы, которые будут мешать вам заниматься. Запах резины и даже едва уловимый запах пота - дело абсолютно обычное для спортзала. Но вот если во время марафонского забега в воздухе витают запахи котлет или хинкалей, которые готовят в соседнем кафе, то это точно будет отвлекать от занятий спортом.

А вам это вообще нужно?

Прежде чем покупать годовой абонемент в спортзал, вначале подумайте о том, чего вы ждете от занятий спортом. Если вы любите нарезать круги в бассейне, не идите в клуб, где вам обещают открыть 10 бассейнов через "две недели", а выбирете любой ближайший бассейн в своем районе, пусть даже он будет не олимпийского масштаба. Если любите танцевать, посещайте танцевальный классы по выбранному направлению, а не групповые занятия в фитнесс-клубах, где на одну тренировку набирается целая толпа народа. Если вы так и не смогли определиться с наиболее оптимальным для себя видом силовой нагрузки, то можете приобрести специальный месячный абонемент, который дает право на занятия в клубах-партнерах. Обычно по универсальному абонементу можно заниматься йогой, стрейчингом, танцами, сайклингом (кардио тренировка на велотренажерах), ходить в бассейн или тренажерный зал в разные клубы.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock

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