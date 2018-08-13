Как выбрать подходящий тренажерный зал и не пожалеть о своем решении

Грязь повсюду

При выборе зала лучше всего быть перфекционисткой. Не спускайте с рук грязные полы в раздевалке, испачканные или нестиранные полотенца и прочие проявления нечистоплотности. Если администрация клуба не может обеспечить минимальное соблюдение правил гигиены и поддержания чистоты в своих помещениях, то на этом можно заканчивать общение с спортзалом. Абонемент на год покупать в таких местах точно не стоит. Откроем вам секрет: в зале и без посторонней грязи на полу очень много бактерий на снарядах и тренажерах, поэтому хотя бы внешняя чистота и аккуратный персонал - это необходимый минимум.

Местоположение

Предположим, что абонемент в спортзал вы все-таки купили и при этом отлично сэкономили. И совсем неважно, что фитнес расположен на другом конце города и абсолютно вам неудобен. Главное, что вы заплатили на две тысячи дешевле, чем если бы купили абонемент в зал в соседнем доме. Давайте представим эту ситуацию и поговорим начистоту. Первый снегопад, едва моросящий дождик, усталость после работы и в зал на другой конец города вы не поедете. В принципе, в скором времени число отговорок будет только расти, а число посещения вашего бюджетного клуба будет пропорционально уменьшаться.