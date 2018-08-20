Почему ваши руки стареют быстрее и как это предотвратить

Работа по дому

Постоянное мытье посуды и полов, еженедельная влажная уборка - все это вызывает преждевременное старение кожи рук. Особенно, если к механическому воздействию прибавляются агрессивные моющие средства. Постоянное воздействие горячей воды и термические ожоги иссушают эпидермис и способствуют разрушению волокон коллагена и эластина. При разрушении двух этих "белков красоты" кожа становится сухой и тонкой, ее природный каркас истончается и на поверхности появляются морщины.

Моющие антибактериальные средства наиболее опасны для кожи рук. Они убивают природную полезную микрофлору, сушат эпидермис и со временем превращают кожу рук в наждачную бумагу. Спасти нежные ручки под силу резиновым перчаткам для уборки, они не допустят попадания агрессивных чистящих средств на кожу.

Лайфхак от редакции Passion.ru:

Вы можете не только спасти свои руки от преждевременного старения, но и превратить уборку СПА-ритуал. Слышали ли вы когда-нибудь о бразильском маникюре? Это один из видов небрежного маникюра, который доступен во многих салонах. Главная его особенность в том, что размягчение кутикулы и усиленное питание кожи рук происходит благодаря перчаткам со специальным кремом. Если вы готовы пожертвовать перчатками для уборки во имя красоты рук, тогда, прежде чем надевать их на ладони, либо щедро смажьте руки кремом, либо добавьте немного лосьона прямо в перчатки. Можете использовать для этого любой бюджетный крем, которым пользуетесь каждый день.