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Почему ваши руки стареют быстрее и как это предотвратить

Замечали ли вы когда-нибудь, что кожа лица выглядит намного моложе, чем кожа рук? Этому есть простое объяснение: редакция Passion.ru нашла три главные причины, почему именно руки выдают ваш возраст без паспорта, и спешит поделиться этим с вами.

Работа по дому

Постоянное мытье посуды и полов, еженедельная влажная уборка - все это вызывает преждевременное старение кожи рук. Особенно, если к механическому воздействию прибавляются агрессивные моющие средства. Постоянное воздействие горячей воды и термические ожоги иссушают эпидермис и способствуют разрушению волокон коллагена и эластина. При разрушении двух этих "белков красоты" кожа становится сухой и тонкой, ее природный каркас истончается и на поверхности появляются морщины.

Моющие антибактериальные средства наиболее опасны для кожи рук. Они убивают природную полезную микрофлору, сушат эпидермис и со временем превращают кожу рук в наждачную бумагу. Спасти нежные ручки под силу резиновым перчаткам для уборки, они не допустят попадания агрессивных чистящих средств на кожу.

Лайфхак от редакции Passion.ru:

Вы можете не только спасти свои руки от преждевременного старения, но и превратить уборку СПА-ритуал. Слышали ли вы когда-нибудь о бразильском маникюре? Это один из видов небрежного маникюра, который доступен во многих салонах. Главная его особенность в том, что размягчение кутикулы и усиленное питание кожи рук происходит благодаря перчаткам со специальным кремом. Если вы готовы пожертвовать перчатками для уборки во имя красоты рук, тогда, прежде чем надевать их на ладони, либо щедро смажьте руки кремом, либо добавьте немного лосьона прямо в перчатки. Можете использовать для этого любой бюджетный крем, которым пользуетесь каждый день.

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Гиалуроновая крем-маска для рук Handmed+, Eveline Cosmetics, 129 руб.

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При контакте с теплой водой, поры будут раскрываться, а увлажняющие кремы проникать в более глубокие слои эпидермиса. У этого приема есть и небольшой минус. Скорее всего, руки в перчатках будут скользить, что точно не упростит и не ускорит процесс уборки.

Воздействие UV-излучения

Если важность использования средств с SPF на лицо многие женщины уже осознали, то вот использование SPF защиты для зоны декольте и рук некоторым кажется бессмысленной растратой продукта. Руки страдают от вредного воздействия солнечных лучей не меньше любой другой части тела. UV-изучение опять же разрушает коллагеновые волокна в коже, что приводит к истончению эпидермиса и появлению пигментных пятнен.

Выход из этой нелегкой ситуации мы все же нашли: некоторые фирмы добавляют в увлажняющее кремы SPF фильтры, которые прекрасно защищают от солнечных лучей. А вот для борьбы с возрастной пигментацией понадобятся средства с отбеливающим эффектом. Лучшие антивозрастные кремы для рук вы найдете у Clarins или Guinot. Они эффективно борется с пигментацией и глубоко питают кожу, поэтому вполне заслуживают занять законное место на вашем туалетном столике или рабочем столе.

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Крем для рук против морщин и пигментных пятен Multi-Intensive, Clarins, 2250 руб.

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Лайфхак от редакции Passion.ru:

Лимонный сок тоже обладает отбеливающим эффектом, поэтому если у вас нет ранок и трещинок на руках, а кислот вы не боитесь, можете смело растирать пару капель между ладонями. Именно таким приемом пользовалась голливудская звезда Джоан Кроуфорд. После втирания лимонного сока советуем увлажнить руки кремом, чтобы свести на нет агрессивное действие лимонной кислоты.

Зима близко

Угадайте, от чего больше всего страдают руки русских красавиц? От суровых морозов и обветривания кожи в холодный сезон. А он в России длится почти 9 месяцев. Казалось бы, как можно спасти нежную кожу от обветривания и обморожения? Во-первых, стоит начать с покупки теплых перчаток, которые будут выступать главным барьером между эпидермисом и минусовой температурой на улице. Во-вторых, не выходите на мороз с мокрыми руками, иначе рискуете заработать цыпки. В-третьих, обязательно приобретите ультра-питательный крем или лосьон для рук. Не пренебрегайте нашими советами и тогда зиму вы переживете без потерь для красоты.

Жидкая перчатка Liquid Glove, La Ric, 2 650 руб.

Инновационное средство, про которое мы никак не можем умолчать, - это жидкие перчатки. Жидкие перчатки представляют из себя специальный крем (или масло), которое создает на поверхности кожи тончайшую пленку и защищает ваши ручки от порывов ветра, суровых морозов и даже агрессивного воздействия моющих средств. Наш вердикт - жидкие перчатки обязательны к покупке в холодный сезон.

Запастись всем самым необходимым мы советуем уже сейчас, ведь как говориться: "Готовь сани летом..."!

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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