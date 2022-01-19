Как ухаживать за руками зимой: лучшие средства и лайфхаки — колонка Яны Лапутиной

Как ухаживать за руками зимой: лучшие средства и лайфхаки — колонка Яны ЛапутинойБьюти-эксперт поделилась правилами и средствами, которыми пользуется сама
Яна Лапутина
Журналист, beauty-эксперт, писатель, основательница клиники «Время Красоты», автор блога @yana_laputina
Футуристичная «капсула» с кремом для рук Chanel — неплохой продут с приятным ароматом. Это хороший day-by-day care, но без пролонгированного действия. Его я бы выбрала, когда просто в течение дня хочется немного увлажнить руки, но не ожидаешь wow-эффект. И потом, крем Chanel — это крем Chanel. Он будет скорее красивым аксессуаром в вашей сумочке, нежели продуктом, решающим серьезные проблемы сухости и шелушений.
Крем для рук с микрочастицами розы Prestige La Crème Mains De Rose, Dior
Чего не могу сказать о креме для рук Dior! Он обладает приятным ароматом розы, тающей текстурой и дает нереальное ощущение увлажненности. Однако не покрывает руки липидной пленкой, которая питает и защищает кожу на протяжении дня.
Все кремы для рук La Roche-Posay, особенно крем-барьер Cicaplast Mains
А такую липидную пленку создаст… крем для рук La Roche-Posay. Это мой абсолютный фаворит! Я считаю, что этот бренд выпускает лучшие кремы для рук, особенно для зимы, потому что:
а) они очень насыщенные по текстуре;
б) тем не менее впитываются на «пятерку»;
в) не оставляют следов на страницах книг, которые вы читаете перед сном, или на клавиатуре компьютера, когда пишете любовные письма…
Фото: freepik.com
И мне кажется, что, когда используешь этот липидный крем, будто надеваешь на руки невидимые защитные перчатки. Это средство, которым я пользуюсь для ухода за руками и ногами каждый вечер. Нужно дать время, чтобы крем впитался — и тогда он оставляет невероятно комфортное ощущение. Единственный минус — у него нет волшебного аромата, который еще бы и поднимал настроение, но нельзя же быть хорошим для всех. Что-то должно было быть с этим кремом не так.
Вообще, я с удивлением для себя обнаружила, что во всем, что касается ухода за руками, гораздо больше преуспели фармацевтические бренды, которые можно найти в аптеке, а не крупные косметические beauty-лидеры.
Дальше я расскажу вам про средство, от которого у меня были некоторые ожидания. Дело в том, что те, кто подписан на мой аккаунт в Instagram @yana_laputina, наверное, уже заметили, что я с достаточно большой симпатией отношусь к корейскому бренду Dr.Jart+. Мое знакомство с ним началось с потрясающих воображение масок для лица. Наборы для смешивания в стаканчиках, капсулы-таблетки с порошками, пластифицирующие альгинатные маски…
Ребята, определенно, подошли к делу с фантазией, и это круто. Это привлекает моего ребенка! Я заметила, что с дочкой Теей здорово ходить в аптеку на углу Бронной, потому что те продукты, которые как-то нетривиально представлены и упакованы, вызывают ее живой интерес. А она, безусловно, представитель будущего поколения бьютиголиков, на которых нужно ориентироваться при формировании визуального образа продукта.
Увлажняющая ночная маска dermask капсулы красоты, Dr.Jart+
Dr.Jart+ в этом смысле молодцы, но есть одно «но». От их крема для рук с церамидами Ceramidin я не увидела вообще никакого эффекта! Крем просто незаметно исчезает с поверхности кожи. Но вместо крема у Dr.Jart+ есть ночная маска для лица — вот ее неплохо иногда наносить на руки, она довольно быстро впитывается и хорошо увлажняет. Используйте мой trick.
Фото: freepik.com
Крем для рук «Красота» и крем для ног «Вельвет», Thalion
Ну и напоследок расскажу о французском бренде Thalion, с которым я знакома больше десяти лет. У Thalion есть дуэт — крем для рук и крем ног, рекомендую. Достойные текстура, аромат, качество. Но маленький нюанс — этот бренд весьма «европейский». Пока на улице весна или осень, действия этих средств вам хватит. Но с наступлением московских морозов я бы перешла к чему-то более интенсивному. Собственно говоря, к La Roche-Posay.
А в целом все эти средства хороши, выбирайте для души. Дома или в салоне красоты можно также делать парафинотерапию для рук (дает моментальный эффект, даже если кожа обветрилась и раздражена). И помните, что за руками нужно ухаживать, даже если вы носите перчатки и сейчас у вас «все нормально»! Это сейчас все нормально, а, к сожалению, когда начнете взрослеть, кисти вдруг покажут всю свою уязвимость и неблагодарность за халатное отношение.
Ваша Яна Лапутина
Фото: freepik.com