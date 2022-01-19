Как ухаживать за руками зимой: лучшие средства и лайфхаки — колонка Яны Лапутиной

Футуристичная «капсула» с кремом для рук Chanel — неплохой продут с приятным ароматом. Это хороший day-by-day care, но без пролонгированного действия. Его я бы выбрала, когда просто в течение дня хочется немного увлажнить руки, но не ожидаешь wow-эффект. И потом, крем Chanel — это крем Chanel. Он будет скорее красивым аксессуаром в вашей сумочке, нежели продуктом, решающим серьезные проблемы сухости и шелушений.

Крем для рук с микрочастицами розы Prestige La Crème Mains De Rose, Dior

Чего не могу сказать о креме для рук Dior! Он обладает приятным ароматом розы, тающей текстурой и дает нереальное ощущение увлажненности. Однако не покрывает руки липидной пленкой, которая питает и защищает кожу на протяжении дня.

Все кремы для рук La Roche-Posay, особенно крем-барьер Cicaplast Mains

А такую липидную пленку создаст… крем для рук La Roche-Posay. Это мой абсолютный фаворит! Я считаю, что этот бренд выпускает лучшие кремы для рук, особенно для зимы, потому что:

а) они очень насыщенные по текстуре;

б) тем не менее впитываются на «пятерку»;

в) не оставляют следов на страницах книг, которые вы читаете перед сном, или на клавиатуре компьютера, когда пишете любовные письма…