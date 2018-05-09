Главное, помните, что средства с SPF окисляются на солнце и нуждаются в обновлении каждые два часа.

Многофункциональные средства

Производители косметики не так давно додумались добавлять солнечные блоки в тональные средства и увлажняющие кремы. Обычные тональные основы наделены не самым высоким SPF фактором: от 15-25, но и его вполне хватит для городских и офисных реалий, когда УФ-индекс на улице не такой уж высокий.

Все становится сложнее, если вам предстоит поездка на море или отдых на природе. Здесь придется подключать тяжелую артиллерию. Более высокими SPF (до 50+) обладают азиатские средства, в том числе и знаменитые BB- и CC-кремы. Многие из них даже снабжены защитой от лучей типа А. У кореской марки Dr.Jart есть суперудобный кушон, он не только идеален для быстрого повседневного макияжа, но и обладает SPF-50+ и PA+++. С ним кожа будет в полной безопасности.