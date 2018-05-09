Выбираем правильный SPF-фактор
Ученые выделяют два типа солнечных лучей: UVA и UVB. Если от B-типа, который вызывает покраснение эпидермиса после долгого пребывания на солнце, защититься относительно легко — достаточно лишь подобрать правильный SPF-фактор, то A-лучи могут вызвать повреждение кожи и даже пигментацию
При выборе санскрина по SPF важно учитывать свой фототип — показатель чувствительности кожи к воздействию ультрафиолетового излучения. Для определения фототипа проще всего воспользоваться классификацией Фицпатрика. Возьмите на заметку правило: если у вас бледная кожа, склонная к появлению веснушек и чувствительная к солнечному свету, то выбирайте средства с SPF не ниже 30. Если же веснушки никогда не беспокоили, а загар всегда ложится идеально, то можете позволить себе масла и кремы с низкой степенью защиты — SPF от 4 до 15.
Главное, помните, что средства с SPF окисляются на солнце и нуждаются в обновлении каждые два часа.
Многофункциональные средства
Производители косметики не так давно додумались добавлять солнечные блоки в тональные средства и увлажняющие кремы. Обычные тональные основы наделены не самым высоким SPF фактором: от 15-25, но и его вполне хватит для городских и офисных реалий, когда УФ-индекс на улице не такой уж высокий.
Все становится сложнее, если вам предстоит поездка на море или отдых на природе. Здесь придется подключать тяжелую артиллерию. Более высокими SPF (до 50+) обладают азиатские средства, в том числе и знаменитые BB- и CC-кремы. Многие из них даже снабжены защитой от лучей типа А. У кореской марки Dr.Jart есть суперудобный кушон, он не только идеален для быстрого повседневного макияжа, но и обладает SPF-50+ и PA+++. С ним кожа будет в полной безопасности.
Ликвидируем солнечный ожог
Если все наши прошлые советы прошли мимо вас, то это значит, что ликвидировать последствия солнечного ожога — первоочередная задача. Для начала ознакомьтесь с главными компонентами, которым под силу успокоить обоженную кожу: алоэ, пантенол и муцин. Пантенол ищите в аптеке, а идеальные средства с алоэ и муцином — это гели, некоторые бренды даже обещают 99% содержание сока алоэ в их составе. Лайфхак: если держать гели в холодильнике, то успокаивающий эффект будет более выраженным, а краснота спадет быстрее.
Если боишься использовать средства для тела на нежной коже лица, то у швецарской марки Cholley, например, есть маска для поврежденной ультрафиолетом кожи. Она превосходно восстанавливает клетки эпидермиса, снимает покраснение, шелушение и жжение.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock/VOSTOK, архивы пресс-служб