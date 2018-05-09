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Лето пришло, солнце радует своими теплыми лучами и ослепительным светом, а это значит, что тема защиты от УФ-лучей как никогда актуальна. Разбираем, как обезопасить свою кожу от фотостарения и свести пагубное воздействие солнца к минимуму, в нашем материале.

Выбираем правильный SPF-фактор

Ученые выделяют два типа солнечных лучей: UVA и UVB. Если от B-типа, который вызывает покраснение эпидермиса после долгого пребывания на солнце, защититься относительно легко — достаточно лишь подобрать правильный SPF-фактор, то A-лучи могут вызвать повреждение кожи и даже пигментацию

При выборе санскрина по SPF важно учитывать свой фототип — показатель чувствительности кожи к воздействию ультрафиолетового излучения. Для определения фототипа проще всего воспользоваться классификацией Фицпатрика. Возьмите на заметку правило: если у вас бледная кожа, склонная к появлению веснушек и чувствительная к солнечному свету, то выбирайте средства с SPF не ниже 30. Если же веснушки никогда не беспокоили, а загар всегда ложится идеально, то можете позволить себе масла и кремы с низкой степенью защиты — SPF от 4 до 15.

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Вуаль-невидимка с SPF 50 Cell Shock White, 6800 руб.
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Главное, помните, что средства с SPF окисляются на солнце и нуждаются в обновлении каждые два часа.

Многофункциональные средства

Производители косметики не так давно додумались добавлять солнечные блоки в тональные средства и увлажняющие кремы. Обычные тональные основы наделены не самым высоким SPF фактором: от 15-25, но и его вполне хватит для городских и офисных реалий, когда УФ-индекс на улице не такой уж высокий.

Все становится сложнее, если вам предстоит поездка на море или отдых на природе. Здесь придется подключать тяжелую артиллерию. Более высокими SPF (до 50+) обладают азиатские средства, в том числе и знаменитые BB- и CC-кремы. Многие из них даже снабжены защитой от лучей типа А. У кореской марки Dr.Jart есть суперудобный кушон, он не только идеален для быстрого повседневного макияжа, но и обладает SPF-50+ и PA+++. С ним кожа будет в полной безопасности.

Ликвидируем солнечный ожог

Если все наши прошлые советы прошли мимо вас, то это значит, что ликвидировать последствия солнечного ожога — первоочередная задача. Для начала ознакомьтесь с главными компонентами, которым под силу успокоить обоженную кожу: алоэ, пантенол и муцин. Пантенол ищите в аптеке, а идеальные средства с алоэ и муцином — это гели, некоторые бренды даже обещают 99% содержание сока алоэ в их составе. Лайфхак: если держать гели в холодильнике, то успокаивающий эффект будет более выраженным, а краснота спадет быстрее.

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Маска после солнца MASQUE APRES SOLEIL, Cholley, 6600 руб
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Если боишься использовать средства для тела на нежной коже лица, то у швецарской марки Cholley, например, есть маска для поврежденной ультрафиолетом кожи. Она превосходно восстанавливает клетки эпидермиса, снимает покраснение, шелушение и жжение.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock/VOSTOK, архивы пресс-служб

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