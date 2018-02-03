Бывает, по утрам любимое отражение в зеркале перестает радовать, а вызывает вопросы: «Что пошло не так?» Отчаянно пытаться замаскировать все косметикой не получится, да и выглядеть будет дешево. Порой мы забываем: чтобы быть красивой внешне, нужно задуматься о внутреннем состоянии организма.

Что такое гормоны и как они работают на вашу красоту?

Гормоны — это активные биологичекие вещества, которые с попаданием в кровь оказывают регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции. Что у вас вызывает смех или слезы, взрослеете ли вы или, наоборот, остаетесь миниатюрными женщинами, часто ли болеете, планируете ли ребенка, ощущаете чувство голода или сытости — все эти функции регулируют гормоны. Но что насчет красоты? Ни для кого не секрет, что нашу жизнь определяет эндокринная система, которая отвечает за наше здоровье в целом. Почему мы можем наблюдать на улицах людей с проблемой веса или читать в Интернете новости о карликах или великанах? Пока проблема с гормонами вас не коснулась, вы спокойно живете и лишь удивляетесь. Но стать жертвой своего организма достаточно просто.

Мой внутренний мир — это моя красота

Гормоны хороши, когда их в меру в организме, а не больше или меньше, что вызывает дисбаланс и влияет на внеший вид. Женщины по сравнению с мужчинами особенно чувствуют удар со стороны гормональной системы. Конечно, множество гормонов отвечает за все в совокупности, но некоторые из них особенно ответственны за тот или иной фактор. Например, гормоны щитовидной железы Т3, Т4, эстрадиол, которые отвечают за обменные процессы в организме, а значит, их недостаток вызывает сухость и дряблость кожи, что приводит к старению.

Кожа, ногти, волосы постоянно должны обновляться, в противном случае ускорится процесс старения. Волосы, например, могут поседеть и стать ломкими. Также данные гормоны влияют на ощущение сытости и на настроение. Так что если вы несколько дней встаете не с той ноги, причиной может быть гормональный дисбаланс. А как вот насчет привлекательности для противоположного пола? Духи с феромонами, яркая помада — это хорошо, но вот отвечает за атмосферу вечера именно гормон эстрадиол. От его состояния зависит также упругость кожи, ее тонус и увлажненность.

Морщины — мой враг, или Как убежать от старости

Гормон мелатонин — сон, молодость, адаптация к сезонным подаркам. Особенно его работа заметна ночью с 12:00 до 4:00, но оценить ее вы сможете только утром, хорошо выспавшись. Любые раздражители сна, тот же невинный светильник, могут стать причиной недосыпания, поэтому стоит задуматься над тем, в какой обстановке вы готовитесь ко сну. Так что недостаток мелатонина очень сказывается на внешнем виде. Если вы жалуетесь на отеки или одутловатое лицо, то их причиной может стать недостаток уровня тироксина и гормонов гипофиза. Снижение жидкости в организме приводит к отекам, лицо при этом теряет гладкость и появляются мешки под глазами.

Снова подросток?

Если вы страдаете от угревой сыпи, ее причиной может быть повышенный уровень тестостерона. Мужские гормоны в женском теле вырабатываться должны, и это нормально. Повышенная волосатость, угри, утолщение кожи и подкожного сала — все это признаки переизбытка тестостерона. Так что если хочется выглядеть как настоящая женщина, то стоит обратиться к врачу.

Доктор Марина Зубарева активно пользуется знаниями о гормонах, чтобы улучшить внешний вид женщины. Например, подкожные инъекции из собственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами, помогают уменьшать морщины вокруг глаз. Так что быть красивой — это не только заниматься фитнесом и пользоваться дорогой косметикой, но и заботиться о своем гормональном фоне.

Текст: Екатерина Воронина

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