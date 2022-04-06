Как подготовиться к пластической операции, чтобы свести риск осложнений к минимуму

Правильная подготовка к операции включает в себя комплекс лечебно-диагностических мероприятий с учетом клинических и индивидуальных особенностей пациента и характера последующего оперативного вмешательства.

Почему нужно готовиться к операции? Ответ прост! Чтобы минимизировать риск, то есть исключить попадание инфекции в организм, в том числе профилактика хронических заболеваний и лечение зубов как потенциальных источников инфекции, на коже не должно быть признаков заражения или раздражения; обеспечить хорошее состояние иммунитета, что может потребовать приема дополнительных препаратов, усиливающих его.

С чего начинать подготовку к операции

Самое первое, что нужно сделать – сдать все необходимые анализы, провести исследования и получить консультацию врачей-специалистов, которые помогут подготовиться к вмешательству, а также определят индивидуальные факторы, влияющие на ход операции: аллергия на препараты, индивидуальная непереносимость каких-то лекарственных средств и т. д.,

Врач может также рекомендовать обратиться к психологу, который позволит снять страх перед операцией.

Действия пациента за неделю до операции