Интимное омоложение: виды и особенности деликатной процедуры

Интимный пилинг

Интимный пилинг - процедура, которая позволит омолодить и осветлить кожу интимных зон. Приятным бонусом станет еще то, что пилинг приостановит рост нежелательных волос. Если кожа в интимных местах потеряла упругость, и появляется пигментация, то эта процедура исправит неприятную ситуацию. Пилинг быстро вернет подтянутость и упругость кожи в зоне бикини и избавит от пигментных пятен. Основная задача интимного отбеливания с помощью данной процедуры - осветление и очищение кожных покровов. Также происходит активизация обмена веществ и усиление циркуляции крови в тканях интимной области.

Процедура проводится всего один раз. Однако, ее необходимо повторять 1-2 раза в полгода для поддержания результата. Оценить использование пилинга можно уже через 3-7 дней, после полного восстановления кожи. Вы заметите, как кожа в интимных местах стала упругой и подтянутой, а пигментация исчезла.

Интимное омоложение филлерами

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты можно колоть не только в губы или лицо. Они также широко применяются и для инъекций в интимной зоне. Препараты в данном случае используются более плотные. Благодаря контурной пластике удается уменьшить вход во влагалище, увеличить объем больших половых губ и точку G. Процедура проводится под местной анестезией и занимает совсем немного времени. Инъекции безболезненные, поэтому вы едва почувствуете какой-либо дискомфорт. Оценить результат можно уже в течение пары недель.

Частота процедуры зависит от вашей сексуальной жизни: чем более активно вы ее ведёте, тем быстрее расщепляется филлер. В среднем эффекта от одной процедуры хватает на 6-12 месяцев. Результат после инъекций подарит новые сексуальные ощущения, и даже, возможно, увеличит количество оргазмов.