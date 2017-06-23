Гель-сыворотка, бронзер и еще 8 главных бьюти-покупок июля
В этом месяце мы предлагаем уделить особое внимание уходу, поэтому предлагаем твоему вниманию самые интересные новинки для лица, тела и волос!
У современной девушки много забот, но она всегда должна выглядеть неотразимой и, главное, чувствовать себя уверенно. Улучшенная формула в новых дезодорантах обеспечит не только эффективную защиту, но и бережный уход за кожей подмышек. Благодаря маслам, глицерину, увлажняющим ингредиентам, а также действию активных веществ кожа подмышек будет восстановлена после повреждений из-за бритья.
Эта помада от Davines сделает ваше пребывание на солнце комфортным и безопасным за счет того, что деликатно защитит все нежные участки на лице. Теперь вы сможете спокойно проводить время на солнце все лето.
В новой серии средств для волос от Matrix представляется обновленное решение для защиты волос от солнца в летний период. Стоит помнить, что солнечные лучи не только дарят коже красивый шоколадный оттенок, но и имеют негативное воздействие: кутикула волос повреждается и высыхает, чешуйки постепенно отслаиваются, подвергая прямому воздействию солнечных лучей внутреннюю структуру волоса, от чего волосы теряют блеск, становятся тусклыми, сухими и ломкими, появляются секущиеся концы. Однако благодаря новой технологии Matrix волосы восстанавливаются и защищаются от вредного воздействия УФ-лучей.