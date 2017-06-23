В этом месяце мы предлагаем уделить особое внимание уходу, поэтому предлагаем твоему вниманию самые интересные новинки для лица, тела и волос!

Обновленные антиперспиранты с нежной формулой от Dove

У современной девушки много забот, но она всегда должна выглядеть неотразимой и, главное, чувствовать себя уверенно. Улучшенная формула в новых дезодорантах обеспечит не только эффективную защиту, но и бережный уход за кожей подмышек. Благодаря маслам, глицерину, увлажняющим ингредиентам, а также действию активных веществ кожа подмышек будет восстановлена после повреждений из-за бритья. Солнцезащитная помада SPF 50+ для чувствительных областей кожи лица от Davines

Эта помада от Davines сделает ваше пребывание на солнце комфортным и безопасным за счет того, что деликатно защитит все нежные участки на лице. Теперь вы сможете спокойно проводить время на солнце все лето. Линия Biolage гамма Sunsorials от Matrix