Читаем этикетку: опасные компоненты в солнцезащитных средствах, о которых вам полезно знать

Все UV-фильтры делятся на 2 группы: химические и физические. Физические – это своеобразные отражатели лучей с поверхности кожи, работающие по принципу зеркала. К ним относятся оксид цинка и диоксид титана. Они считаются самыми безопасными считаются. Такие средства не гарантируют 100% защиты, но не оказывают вредного воздействия на организм. Однако при попадании влаги их защитные свойства тут же пропадают – достаточно не то, что искупаться, а просто вспотеть.

Химические фильтры – это вещества, которые «принимают» на себя поток солнечной энергии, защищая кожу. Однако выбирать надо средства с фотостабильными химическими фильтрами, которые под действием солнечного излучения не будут химически видоизменяться. Потому что если это происходит, продукты распада остаются на коже, что может вызвать аллергическую реакцию, а также приводит к увеличению в коже свободных радикалов и увеличению риска заболеваний кожи. Как правило, к ним относятся ингредиенты старого поколения, которые используются в последнее время гораздо реже.

Казалось бы, если химические фильтры не всегда безопасны, логично было бы отказаться от них и полностью перейти на использование безопасных неорганических. Однако не все так просто: в солнцезащитных средствах, как правило используется комбинация обоих видов фильтров, потому что единолично ни один из них не может справиться со всем комплексом поставленных перед ним задач, а именно: фотостабильностью, приятной текстурой, эффективной защитой от всего спектра излучения (UVA, UVF, инфракрасное), а также умением не пачкать одежду.