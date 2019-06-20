Читаем этикетку: опасные компоненты в солнцезащитных средствах, о которых вам полезно знать

Какие виды UV-фильтров бывают?
Все UV-фильтры делятся на 2 группы: химические и физические. Физические – это своеобразные отражатели лучей с поверхности кожи, работающие по принципу зеркала. К ним относятся оксид цинка и диоксид титана. Они считаются самыми безопасными считаются. Такие средства не гарантируют 100% защиты, но не оказывают вредного воздействия на организм. Однако при попадании влаги их защитные свойства тут же пропадают – достаточно не то, что искупаться, а просто вспотеть.
Химические фильтры – это вещества, которые «принимают» на себя поток солнечной энергии, защищая кожу. Однако выбирать надо средства с фотостабильными химическими фильтрами, которые под действием солнечного излучения не будут химически видоизменяться. Потому что если это происходит, продукты распада остаются на коже, что может вызвать аллергическую реакцию, а также приводит к увеличению в коже свободных радикалов и увеличению риска заболеваний кожи. Как правило, к ним относятся ингредиенты старого поколения, которые используются в последнее время гораздо реже.
Казалось бы, если химические фильтры не всегда безопасны, логично было бы отказаться от них и полностью перейти на использование безопасных неорганических. Однако не все так просто: в солнцезащитных средствах, как правило используется комбинация обоих видов фильтров, потому что единолично ни один из них не может справиться со всем комплексом поставленных перед ним задач, а именно: фотостабильностью, приятной текстурой, эффективной защитой от всего спектра излучения (UVA, UVF, инфракрасное), а также умением не пачкать одежду.
Помимо непосредственно SPF-фильтров, в состав солнцезащитной косметики добавляют антиоксиданты, увлажняющие ингредиенты, ароматизаторы. Каждый ингредиент оказывает воздействие на кожу и может быть потенциальным аллергеном для людей, склонных к таким реакциям. Чаще всего аллергические реакции могут вызвать ароматизаторы, консерванты и некоторые солнцезащитные фильтры.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Какие UV-фильтры могут быть опасны?
Конечно, больше всего многих волнует вопрос, могут ли быть опасными сами солнцезащитные фильтры. На сегодняшний день известно несколько десятков веществ, обладающих свойствами защиты от ультрафиолета. Многие из них хорошо изучены, и их профиль безопасности для человека известен, к таким компонентам относятся мексорил или тиносорб. Однако есть фильтры, которых все же стоит избегать, так как некоторые из них могут вызывать нарушения в эндокринной системе или даже выступать потенциальными канцерогенами. Это не означает, что при их применении обязательно произойдут данные изменения в организме. В большинстве случаев они имеют дозозависимый эффект, то есть необходимо очень длительное и обильное применение данных веществ.
Гормональные изменения в организме могут вызывать следующие фильтры: гомосалат, бензофенон-3 (оксибензон), метилбензилиден камфоры, этилгексил метоксициннамат. Некоторые фильтры, к которым относятся бензофенон-3, метилбензилиден камфоры. при большой концентрации могут вызывать фототоксическую реакцию. Потенциальными аллергенами могут выступать октокрилен, авобензон, бензофенон-3.
Используемый в качестве консерванта феноксиэтанол может высвобождать токсичный формальдегид. При попадании внутрь он может вызывать поражение желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, поэтому не должен использоваться в средствах для детей, кормящих женщин и мам маленьких детей.
Старайтесь избегать солнцезащитных средств, в состав которых входят данные потенциально опасные ингредиенты. А если вы склонны к аллергическим реакциям, то перед покупкой протестируйте средство на переносимость.
Вместо вывода редакция Passion.ru хочет дать вам маленький совет: без солнцезащитных средств сегодня нельзя – слишком велик риск. Но подходите к их выбору ответственно. Хороший санскрин должен иметь три степени защиты: первая – хорошие UV-фильтры с полным спектром защиты; вторая – комплекс антиоксидантов; третья – ингредиенты, ответственные за восстановление клеток (D-пантенол, стволовые клетки, алоэ вера и т.д.).
И, пожалуйста, не стремитесь сэкономить, потому что в дешевых средствах, как правило, используются неприлично дешевые и небезопасные устаревшие фильтры, а также канцерогены, которые могут вызывать фотодерматиты и оказывать токсичное воздействие на организм. Безопаснее всего покупать аптечную космецевтику и обращать внимание на отсутствие в составе производных бензола.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock
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