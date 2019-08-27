6 современных косметологических процедур для моделирования силуэта

Лазерное моделирование фигуры

Если вы хотите не только уменьшить объемы тела, но и добиться эффекта омоложения, непременно стоит попробовать эту безболезненную моделирующую процедуру, которая проводится на аппарате Icoone Laser. Ее суть заключается в том, что лазер способствует расщеплению жировых клеток, а также стимулирует выработку коллагена, который улучшает состояние вашей кожи.

Преимуществом методики является ее высокая эффективность в кратчайшие сроки – уже после первой процедуры можно потерять до 5 см в объеме даже в самых проблемных зонах – на бедрах, животе, руках.

Детокс-терапия

Другой эффективный способ создания тела мечты – интенсивная детокс-терапия, в которую входят бандажное обертывание в сочетании с прессотерапией. Среди преимуществ подобной процедуры отмечаются моделирование силуэта, укрепление сосудов и профилактика венозной недостаточности, повышение тонуса кожи.