6 современных косметологических процедур для моделирования силуэта

Лазерное моделирование фигуры
Если вы хотите не только уменьшить объемы тела, но и добиться эффекта омоложения, непременно стоит попробовать эту безболезненную моделирующую процедуру, которая проводится на аппарате Icoone Laser. Ее суть заключается в том, что лазер способствует расщеплению жировых клеток, а также стимулирует выработку коллагена, который улучшает состояние вашей кожи.
Преимуществом методики является ее высокая эффективность в кратчайшие сроки – уже после первой процедуры можно потерять до 5 см в объеме даже в самых проблемных зонах – на бедрах, животе, руках.
Детокс-терапия
Другой эффективный способ создания тела мечты – интенсивная детокс-терапия, в которую входят бандажное обертывание в сочетании с прессотерапией. Среди преимуществ подобной процедуры отмечаются моделирование силуэта, укрепление сосудов и профилактика венозной недостаточности, повышение тонуса кожи.
Фото: vostock-photo
Антицеллюлитные программы
Для большинства девушек главной проблемой несовершенства тела является целлюлит. Бугристая кожа бедер, живота, ягодиц не только эстетически непривлекательна, но и может доставлять реальный дискомфорт, так как характеризуется краснотой, отеком тканей и болью. В борьбе как с локальными жировыми отложениями, так и для общего снижения веса, рекомендуется курс антицеллюлитных программ, после которых кожа становится более гладкой, упругой, уменьшается отечность.
Криолиполиз
На сегодняшний день одна из самых эффективных процедур, которая поможет сделать вашу фигуру точеной. Криолиполиз помогает избавиться от так называемых жировых ловушек – убирает жир в тех областях тела, где он по тем или иным причинам откладывается. Это зоны галифе, боковые зоны, складки на животе, внутренняя поверхность бедра, задняя поверхность плеча. Основана процедура на чувствительности жировых клеток к низким температурам – под их воздействием они разрушаются. Во время процедуры ткань охлаждается (пациент ощущает легкое покалывание), а жировые клетки разрушаются. Эффект от процедуры виден не сразу, он нарастает в течение первого месяца, а окончательный результат можно оценить через 2-3 месяца.
Фото: vostock-photo
Процедура лифтинга Ultraformer
Неинвазивная процедура просто незаменима для моделирования силуэта в проблемных зонах. Метод основан на воздействии высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком на проблемные зоны. С его помощью можно отлично подтянуть колени, внутреннюю часть бедер и плеч – именно эти зоны часто нуждаются в дополнительной проработке, даже если вы регулярно занимаетесь спортом. Лифтинг-эффект заметен сразу, но зависит от индивидуальных особенностей организма, но нарастает в течение 3-4 месяцев.
Процедура Body Up
Эффективно справляется с задачами уплотнения кожи, возвращения ей упругости, а также уменьшает проявления целлюлита. Это аппаратная методика, которая проводится с применением специальной активной сыворотки Celltеnce, их комплексное воздействие делает кожу подтянутой и гладкой.
Напоследок хочется отметить, что любые процедуры по моделированию силуэта есть смысл делать только при условии, что вы рационально питаетесь и достаточно двигаетесь. В противном случае ни финансовые, ни временные затраты не будут иметь никакого смысла. Гиперкалорийное питание, слабая физическая активность – и через несколько месяцев объемы вашего тела вернутся к прежним показателям, потому подход должен быть только комплексным.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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