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6 современных косметологических процедур для моделирования силуэта

Безусловно, лучшим способом для достижения стройного и красивого тела считается правильное питание и грамотно составленная программа тренировок. Однако сегодня с развитием технологий смоделировать фигуру, вернуть ей тонус и молодость в кратчайшие сроки можно еще и при помощи косметологии, не навредив при этом здоровью. Редакция Passion.ru решила разобраться, какие существуют процедуры для моделирования фигуры.
Наталья Эдель
Врач австрийского центра здоровья Verba Mayr

Лазерное моделирование фигуры

Если вы хотите не только уменьшить объемы тела, но и добиться эффекта омоложения, непременно стоит попробовать эту безболезненную моделирующую процедуру, которая проводится на аппарате Icoone Laser. Ее суть заключается в том, что лазер способствует расщеплению жировых клеток, а также стимулирует выработку коллагена, который улучшает состояние вашей кожи.

Преимуществом методики является ее высокая эффективность в кратчайшие сроки – уже после первой процедуры можно потерять до 5 см в объеме даже в самых проблемных зонах – на бедрах, животе, руках.

Детокс-терапия

Другой эффективный способ создания тела мечты – интенсивная детокс-терапия, в которую входят бандажное обертывание в сочетании с прессотерапией. Среди преимуществ подобной процедуры отмечаются моделирование силуэта, укрепление сосудов и профилактика венозной недостаточности, повышение тонуса кожи.

Фото: vostock-photo

Антицеллюлитные программы

Для большинства девушек главной проблемой несовершенства тела является целлюлит. Бугристая кожа бедер, живота, ягодиц не только эстетически непривлекательна, но и может доставлять реальный дискомфорт, так как характеризуется краснотой, отеком тканей и болью. В борьбе как с локальными жировыми отложениями, так и для общего снижения веса, рекомендуется курс антицеллюлитных программ, после которых кожа становится более гладкой, упругой, уменьшается отечность.

Татьяна Пономарева
Врач-физиотерапевт клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»

Криолиполиз

На сегодняшний день одна из самых эффективных процедур, которая поможет сделать вашу фигуру точеной. Криолиполиз помогает избавиться от так называемых жировых ловушек – убирает жир в тех областях тела, где он по тем или иным причинам откладывается. Это зоны галифе, боковые зоны, складки на животе, внутренняя поверхность бедра, задняя поверхность плеча. Основана процедура на чувствительности жировых клеток к низким температурам – под их воздействием они разрушаются. Во время процедуры ткань охлаждается (пациент ощущает легкое покалывание), а жировые клетки разрушаются. Эффект от процедуры виден не сразу, он нарастает в течение первого месяца, а окончательный результат можно оценить через 2-3 месяца.

Фото: vostock-photo

Юлия Шувалова
Врач-косметолог, дерматовенеролог клиники инновационной косметологии Gen87

Процедура лифтинга Ultraformer

Неинвазивная процедура просто незаменима для моделирования силуэта в проблемных зонах. Метод основан на воздействии высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком на проблемные зоны. С его помощью можно отлично подтянуть колени, внутреннюю часть бедер и плеч – именно эти зоны часто нуждаются в дополнительной проработке, даже если вы регулярно занимаетесь спортом. Лифтинг-эффект заметен сразу, но зависит от индивидуальных особенностей организма, но нарастает в течение 3-4 месяцев.

Процедура Body Up

Эффективно справляется с задачами уплотнения кожи, возвращения ей упругости, а также уменьшает проявления целлюлита. Это аппаратная методика, которая проводится с применением специальной активной сыворотки Celltеnce, их комплексное воздействие делает кожу подтянутой и гладкой.

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Концентрат для коррекции фигуры Caudalie предназначен для избавления от излишних объемов, восстановления стройного силуэта и борьбы с целлюлитом путем активизации лимфодренажного эффекта. Кожа становится упругой и гладкой. Цена: 2000 рублей.

Напоследок хочется отметить, что любые процедуры по моделированию силуэта есть смысл делать только при условии, что вы рационально питаетесь и достаточно двигаетесь. В противном случае ни финансовые, ни временные затраты не будут иметь никакого смысла. Гиперкалорийное питание, слабая физическая активность – и через несколько месяцев объемы вашего тела вернутся к прежним показателям, потому подход должен быть только комплексным.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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