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5 неизвестных фактов про растяжку и советы, как сесть на шпагат без травм

Сегодня шпагат стал настолько модным явлением, что не сидеть на нем вроде как неприлично. Но ведь навык, которым так гордится Волочкова, не должен быть самоцелью, гораздо важнее сохранять гибкость тела, ведь именно это позволяет продлить молодость. В новом материале на Passion.ru читайте неизвестные факты про растяжку и советы, которые улучшить результат стретчинга без травм.
5 неизвестных фактов про растяжку и советы, как сесть на шпагат без травм

Виктория Решульская

Тренер по растяжке, воздушная гимнастка и co-founder проекта Stretch&wine

Факт 1. Природные данные – хорошо, а упорный труд – еще лучше

Самого гибкого человека в мире зовут – Алексей Голобородько (вы можете знать его по «Минуте славы» и Comedy Club), чтобы поддерживать форму Алексей тренируется по пять-шесть часов ежедневно. Это, не считая выступлений 8-10 раз в неделю, иногда по два шоу в день.

Совет: не пренебрегайте разминкой (разогрев должен длится от 30 минут до часа в зависимости от уровня подготовки) и занимайтесь регулярно, все потом и кровью достигнутые результаты легко покинут вас, если не появляться в зале пару месяцев.

Факт 2. Существуют две основные теории растяжки: механическая и сенсорная

Механическая теория или старая школа – это когда больно на протяжении всего занятия, а ты забыл стоп-слово. В чем суть: длину мышц можно физически увеличить, применяя должное количество усилий, с точки зрения анатомии звучит спорно, профессиональные танцовщики и спортсмены тогда выглядели бы милыми мутантами. Новые же исследования предлагают сенсорную теорию, то есть на шпагат сначала нужно посадить свой мозг, а потом ноги. Ситуация с растяжкой очень напоминает то, что происходит с силой: ее гораздо больше, чем мы в состоянии использовать без опасности для себя. Как это работает: головной и спинной мозг «решили» – на данный момент это твой предел – мышцы зажались из инстинкта самосохранения, в краткосрочной перспективе вести с нервной системой переговоры на эту тему бесполезно, как и форсировать события усилием воли.

5 неизвестных фактов про растяжку и советы, как сесть на шпагат без травм

Фото: архив пресс-служб

Совет: создавать новые нейронные связи и расширять границы «я могу» без боли (с которой всегда ассоциируется глубокая растяжка), планомерно и регулярно (повторение – мать заикания) заниматься, растягивая норму своего тела.

Факт 3. Вино помогает упростить выполнение упражнений на растяжку

Спорт и алкоголь – «вещи несовместные, как гений и злодейство», думают тренеры старой формации. Поймите меня верно, я голосую против походов в зал на следующий день после вечеринки или дегустации всех новых коктейлей в любимом баре. Но! Умеренная доза, около бокала вина, способна отключить ваши любящие все контролировать лобные доли и дать телу понять, что все безопасно!

Совет: никаких домашних экспериментов с «шардоне, шираз, шпагат», выполняйте «трюк» под присмотром профессионалов, изучая свои ощущения в мышцах при наличии 0,21–0,3 промилле.

Факт 4. Гормональный фон и способность к растяжке – взаимосвязанные факторы

Менструальный цикл не даром называют пятым показателем здоровья женщины, именно поэтому ваш гинеколог всегда настойчиво спрашивает, когда были последние месячные. Гормоны влияют на очень многое, в том числе на эластичность мышц. Иллюстрирующий пример, если у вас низкий эстрадиол, будьте уверены суставы будут менее мобильны и несексуальный хруст станет вашим спутником, пока вы не наладите поставку в организм эстрогенов.

5 неизвестных фактов про растяжку и советы, как сесть на шпагат без травм

Фото: архив пресс-служб

Совет: стройте свой тренировочный процесс синхронно с циклом, в менструальную фазу (1-5 день) повышается болевой порог и улучшается гибкость, в постменструальную (6-12 день) уместны тренировки на развитие силы и выносливости, для овуляторной фазы (13-15 день) характерна ситуация, когда связки, суставы и сухожилия становятся очень податливыми. Но одновременно с улучшением растяжки появляется и шанс получить травму на занятиях. Наконец постовуляторная фаза (16-24 день), в это время наблюдается как будто регресс: тело жесткое, скованное, до шпагата, как до Луны, даже если вы на нем сидите. Нужно просто переждать этот период.

Факт 5. Повысить гибкость и сесть на шпагат можно в любом возрасте

Немного статистики: в книге рекордов Гиннесса есть 93-летняя бабушка, которая села на шпагат в 80, а немка Джоанн Каас (которой 97) занимается спортивной гимнастикой на брусьях, выполняет стойку на руках и колесо. Уровень растяжки и способность мышц работать в большой амплитуде зависит не от возраста занимающегося. Я лично знаю детей, которые не могут коснуться пальцами пола, не сгибая коленей и в тоже время девушку Сашу (ей около 70) с отличным шпагатом, на который она села 10 лет назад без усилий. Дело в состоянии связок, суставов и мышц, а также в твоем умении договорится о сотрудничестве с нервной системой.

Совет: Проверьте свой коллагеновый статус, можно сдать анализ и удостовериться, что соединительная ткань не нуждается (или нуждается) в дополнительной поддержке. Коллаген можно пить регулярно или курсами, все зависит от масштаба бедствия. Как: с утра натощак вместе с 500 мг витамина С или после физической нагрузки и порции белка. И тот, и другой вариант – рабочий, выбирайте, как вам больше нравится. Чтобы получить эффект, нужна достаточно высокая дозировка, имеются противопоказания, стоит проконсультироваться врачом.

Фото: личный архив Виктории Решульской

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