5 неизвестных фактов про растяжку и советы, как сесть на шпагат без травм

Совет: стройте свой тренировочный процесс синхронно с циклом, в менструальную фазу (1-5 день) повышается болевой порог и улучшается гибкость, в постменструальную (6-12 день) уместны тренировки на развитие силы и выносливости, для овуляторной фазы (13-15 день) характерна ситуация, когда связки, суставы и сухожилия становятся очень податливыми. Но одновременно с улучшением растяжки появляется и шанс получить травму на занятиях. Наконец постовуляторная фаза (16-24 день), в это время наблюдается как будто регресс: тело жесткое, скованное, до шпагата, как до Луны, даже если вы на нем сидите. Нужно просто переждать этот период.

Факт 5. Повысить гибкость и сесть на шпагат можно в любом возрасте

Немного статистики: в книге рекордов Гиннесса есть 93-летняя бабушка, которая села на шпагат в 80, а немка Джоанн Каас (которой 97) занимается спортивной гимнастикой на брусьях, выполняет стойку на руках и колесо. Уровень растяжки и способность мышц работать в большой амплитуде зависит не от возраста занимающегося. Я лично знаю детей, которые не могут коснуться пальцами пола, не сгибая коленей и в тоже время девушку Сашу (ей около 70) с отличным шпагатом, на который она села 10 лет назад без усилий. Дело в состоянии связок, суставов и мышц, а также в твоем умении договорится о сотрудничестве с нервной системой.

Совет: Проверьте свой коллагеновый статус, можно сдать анализ и удостовериться, что соединительная ткань не нуждается (или нуждается) в дополнительной поддержке. Коллаген можно пить регулярно или курсами, все зависит от масштаба бедствия. Как: с утра натощак вместе с 500 мг витамина С или после физической нагрузки и порции белка. И тот, и другой вариант – рабочий, выбирайте, как вам больше нравится. Чтобы получить эффект, нужна достаточно высокая дозировка, имеются противопоказания, стоит проконсультироваться врачом.