5 неизвестных фактов про растяжку и советы, как сесть на шпагат без травм
Виктория Решульская
Тренер по растяжке, воздушная гимнастка и co-founder проекта Stretch&wine
Факт 1. Природные данные – хорошо, а упорный труд – еще лучше
Самого гибкого человека в мире зовут – Алексей Голобородько (вы можете знать его по «Минуте славы» и Comedy Club), чтобы поддерживать форму Алексей тренируется по пять-шесть часов ежедневно. Это, не считая выступлений 8-10 раз в неделю, иногда по два шоу в день.
Совет: не пренебрегайте разминкой (разогрев должен длится от 30 минут до часа в зависимости от уровня подготовки) и занимайтесь регулярно, все потом и кровью достигнутые результаты легко покинут вас, если не появляться в зале пару месяцев.
Факт 2. Существуют две основные теории растяжки: механическая и сенсорная
Механическая теория или старая школа – это когда больно на протяжении всего занятия, а ты забыл стоп-слово. В чем суть: длину мышц можно физически увеличить, применяя должное количество усилий, с точки зрения анатомии звучит спорно, профессиональные танцовщики и спортсмены тогда выглядели бы милыми мутантами. Новые же исследования предлагают сенсорную теорию, то есть на шпагат сначала нужно посадить свой мозг, а потом ноги. Ситуация с растяжкой очень напоминает то, что происходит с силой: ее гораздо больше, чем мы в состоянии использовать без опасности для себя. Как это работает: головной и спинной мозг «решили» – на данный момент это твой предел – мышцы зажались из инстинкта самосохранения, в краткосрочной перспективе вести с нервной системой переговоры на эту тему бесполезно, как и форсировать события усилием воли.
Фото: архив пресс-служб
Совет: создавать новые нейронные связи и расширять границы «я могу» без боли (с которой всегда ассоциируется глубокая растяжка), планомерно и регулярно (повторение – мать заикания) заниматься, растягивая норму своего тела.
Факт 3. Вино помогает упростить выполнение упражнений на растяжку
Спорт и алкоголь – «вещи несовместные, как гений и злодейство», думают тренеры старой формации. Поймите меня верно, я голосую против походов в зал на следующий день после вечеринки или дегустации всех новых коктейлей в любимом баре. Но! Умеренная доза, около бокала вина, способна отключить ваши любящие все контролировать лобные доли и дать телу понять, что все безопасно!
Совет: никаких домашних экспериментов с «шардоне, шираз, шпагат», выполняйте «трюк» под присмотром профессионалов, изучая свои ощущения в мышцах при наличии 0,21–0,3 промилле.
Факт 4. Гормональный фон и способность к растяжке – взаимосвязанные факторы
Менструальный цикл не даром называют пятым показателем здоровья женщины, именно поэтому ваш гинеколог всегда настойчиво спрашивает, когда были последние месячные. Гормоны влияют на очень многое, в том числе на эластичность мышц. Иллюстрирующий пример, если у вас низкий эстрадиол, будьте уверены суставы будут менее мобильны и несексуальный хруст станет вашим спутником, пока вы не наладите поставку в организм эстрогенов.
Фото: архив пресс-служб
Совет: стройте свой тренировочный процесс синхронно с циклом, в менструальную фазу (1-5 день) повышается болевой порог и улучшается гибкость, в постменструальную (6-12 день) уместны тренировки на развитие силы и выносливости, для овуляторной фазы (13-15 день) характерна ситуация, когда связки, суставы и сухожилия становятся очень податливыми. Но одновременно с улучшением растяжки появляется и шанс получить травму на занятиях. Наконец постовуляторная фаза (16-24 день), в это время наблюдается как будто регресс: тело жесткое, скованное, до шпагата, как до Луны, даже если вы на нем сидите. Нужно просто переждать этот период.
Факт 5. Повысить гибкость и сесть на шпагат можно в любом возрасте
Немного статистики: в книге рекордов Гиннесса есть 93-летняя бабушка, которая села на шпагат в 80, а немка Джоанн Каас (которой 97) занимается спортивной гимнастикой на брусьях, выполняет стойку на руках и колесо. Уровень растяжки и способность мышц работать в большой амплитуде зависит не от возраста занимающегося. Я лично знаю детей, которые не могут коснуться пальцами пола, не сгибая коленей и в тоже время девушку Сашу (ей около 70) с отличным шпагатом, на который она села 10 лет назад без усилий. Дело в состоянии связок, суставов и мышц, а также в твоем умении договорится о сотрудничестве с нервной системой.
Совет: Проверьте свой коллагеновый статус, можно сдать анализ и удостовериться, что соединительная ткань не нуждается (или нуждается) в дополнительной поддержке. Коллаген можно пить регулярно или курсами, все зависит от масштаба бедствия. Как: с утра натощак вместе с 500 мг витамина С или после физической нагрузки и порции белка. И тот, и другой вариант – рабочий, выбирайте, как вам больше нравится. Чтобы получить эффект, нужна достаточно высокая дозировка, имеются противопоказания, стоит проконсультироваться врачом.
Фото: личный архив Виктории Решульской