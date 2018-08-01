10 самых интересных бьюти-новинок августа

Бренд Carolina Herrera представил обновленную версию туалетной воды CH L’Eau 2011 года выпуска. Стоит признать, что аромат новой версии звучит смело, но при этом он не потерял своей исконной женственности. Цветочные ноты умело разбавлены жгучим красным перцем и грейпфрутом. Аромат построен на сочетании сочетании свежести цитрусов с теплотой восточных ароматов. Туалетная вода безупречно ведет себя на коже: ненавязчивый флористический и при этом слегка горьковатый аромат не покидает вас до самого вечера. Элегантная лаконичная упаковка с миниатюрной подвеской с логотипом бренда дизайнеры решили оставить прежней.

Помада Mon Cher Rouge от L’Etoile