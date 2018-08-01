10 самых интересных бьюти-новинок августа

Аромат CH L’Eau от Carolina Herrera
Бренд Carolina Herrera представил обновленную версию туалетной воды CH L’Eau 2011 года выпуска. Стоит признать, что аромат новой версии звучит смело, но при этом он не потерял своей исконной женственности. Цветочные ноты умело разбавлены жгучим красным перцем и грейпфрутом. Аромат построен на сочетании сочетании свежести цитрусов с теплотой восточных ароматов. Туалетная вода безупречно ведет себя на коже: ненавязчивый флористический и при этом слегка горьковатый аромат не покидает вас до самого вечера. Элегантная лаконичная упаковка с миниатюрной подвеской с логотипом бренда дизайнеры решили оставить прежней.
Помада Mon Cher Rouge от L’Etoile
Помада 2-в-1 сочетает насыщенный цвет помады с искрящейся сердцевиной-блеском и ухаживающими компонентами. Идеальный вариант для тех, кто не любит глухой матовый финиш и ощущение сухости на губах. Ухаживающая сыворотка в центре помады помогает увлажнить губы, чтобы пигмент равномерно распределился на коже губ. Благодаря легкой текстуре, помада комфортно ощущается на губах. В линейке представлены 8 универсальных оттенков: от нюдового до винного, но 202, 205 и 206 цвета - наши безоговорочные фавориты.
Цена: 999 руб.
Ночная маска лифтинг от Dr.Jart+
Ночная маска повышает тонус и эластичность кожи, восполняет объем, подтягивает кожу и выравнивает рельеф. Кожа становится шелковистой и гладкой на ощупь. За чудо-действие отвечает высокая концентрация полезных ингредиентов. Специальный биопептидный комплекс выравнивает текстуру, уплотняет и делает кожу упругой. Пептиды - главный антивозрастной компонент, отвечающий за лифтинг и регенерацию кожи. Этот ночной герой способен совершить чудо: на утро кожа приобретает здоровый оттенок и сияющий вид за счет действия коэнзима Q10. Для ускорения синтеза гиалуроновой кислоты и усиленное увлажнение отвечает полисахарид бета-глюкан.
Цена: 2985 руб.