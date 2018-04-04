10 бьюти-новинок апреля, на которые стоит обратить внимание

Зубная щетка ISSA 2 от FOREO
Можно сказать, что электрощетка ISSA 2 буквально опережает свое время. Технология звуковой пульсации позволяет поддерживать здоровье зубов и чистоту полости рта, а возможность выбрать один из десяти скоростных режимов работы не травмирует десна слишком жестким воздействием. К тому же ISSA 2 лишена таких недостатков, как гигантские и неудобные док-станции и недолговечный заряд: щетка заряжается через USB и способна работать 365 дней после полной зарядки батареи.
Чистящие головки стоматологи советуют менять раз в полгода. Кстати, гарантия на щетку действует два года!
Ночной крем и маска Slow Age от Vichi
Инновационное средство от Vichi содержит активное действующее вещество ресвератрол, который известен своей способностью насыщать наши клетки кислородом и бороться со стрессом и негативными факторами окружающей среды. А антиоксидант Baicalin из корня шлемника байкальского нейтрализует разрушительные процессы окисления в коже.
За ночь благодаря крему-маске ваша кожа точно придет в норму, а вы приобретете свежий и цветущий вид, как того и требует весна.
Мицеллярная вода от Skyn ICELAND
Очищение — это то, о чем не стоит забывать ни при каких условиях. Конечно, о средствах для удаления макияжа можно говорить бесконечно долго, но сегодня мы просто представим вам нового солдата в строю мицеллярных очищающих средств от бренда Skyn ICELAND.
Удобный дозатор, содержание арктических водорослей и мягкая формула, которая расщепит остатки косметических средств, кожного сала и загрязнений окружающей среды, — то, за что мы уже успели полюбить это средство, а теперь считаем, что и вам стоит дать ему шанс.