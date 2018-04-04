10 бьюти-новинок апреля, на которые стоит обратить внимание

Можно сказать, что электрощетка ISSA 2 буквально опережает свое время. Технология звуковой пульсации позволяет поддерживать здоровье зубов и чистоту полости рта, а возможность выбрать один из десяти скоростных режимов работы не травмирует десна слишком жестким воздействием. К тому же ISSA 2 лишена таких недостатков, как гигантские и неудобные док-станции и недолговечный заряд: щетка заряжается через USB и способна работать 365 дней после полной зарядки батареи.

Чистящие головки стоматологи советуют менять раз в полгода. Кстати, гарантия на щетку действует два года!

Ночной крем и маска Slow Age от Vichi