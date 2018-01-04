10 бьюти-покупок января, которые вам пригодятся
Новый год нужно начинать с обновлений в косметике. Мы нашли 10 самых интересных бьюти-средств, к которым точно стоит присмотреться в ближайший месяц.
Это средство, обладающее порошковой тестурой, эффективно шлифует эпидермис, стимулирует кровообращение в коже и глубоко очищает ее, делая заметно более гладкой и свежей. При этом микроэксфолиант действует очень мягко и не травмирует кожу, поэтому его можно использовать ежедневно. Просто нанесите порошок на влажную кожу массажными движениями, потратив на это всего 3-5 минут.
Цена — 5090 руб.
Новое антивозрастное средство от Clarins содержит комплекс растительных экстрактов [20+1], который стимулирует жизненно важные функции кожи и придает ей молодость и красоту. Экстракт куркумы в составе сыворотки способствует достижению еще большего омолаживающего эффекта, повышает упругость кожи и заметно разглаживает морщины, выравнивает тон, сужает поры и придает коже сияние.
Цена — 5850 руб.
Новинка от Braun обеспечивает комфорт как во время сухой, так и во время влажной эпиляции. Бритва способна захватить в 4 раза более короткие волоски, чем, например, воск. Технология Micro-grip и ряд разнообразных насадок обеспечивают эффективное удаление волосков с корнем на любой части тела. Гладкостью кожи вы сможете наслаждаться до 4 недель.
Цена — 5499 руб.