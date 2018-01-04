Новый год нужно начинать с обновлений в косметике. Мы нашли 10 самых интересных бьюти-средств, к которым точно стоит присмотреться в ближайший месяц.

Ежедневный микроэксфолиант Daily microexfoliant от Dermagenetic

Это средство, обладающее порошковой тестурой, эффективно шлифует эпидермис, стимулирует кровообращение в коже и глубоко очищает ее, делая заметно более гладкой и свежей. При этом микроэксфолиант действует очень мягко и не травмирует кожу, поэтому его можно использовать ежедневно. Просто нанесите порошок на влажную кожу массажными движениями, потратив на это всего 3-5 минут. Цена — 5090 руб. Комплексная омолаживающая сыворотка Double Serum от Clarins

Новое антивозрастное средство от Clarins содержит комплекс растительных экстрактов [20+1], который стимулирует жизненно важные функции кожи и придает ей молодость и красоту. Экстракт куркумы в составе сыворотки способствует достижению еще большего омолаживающего эффекта, повышает упругость кожи и заметно разглаживает морщины, выравнивает тон, сужает поры и придает коже сияние. Цена — 5850 руб. Эпилятор Silk-epil Wet&Dry от Braun