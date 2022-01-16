Сыворотки для лица: как ими правильно пользоваться и зачем тиктокеры мажут ими волосы

Кому подходят сыворотки

Сыворотки может применять в своем уходе любой, кто пользуется косметикой. Многим нравится многоступенчатая система, когда на кожу последовательно наносятся несколько средств, в том числе сыворотка, а иногда даже несколько. Такой ритуал помогает ощутить в полной мере факт заботы о себе и своей красоте. Умелое сочетание средств позволяет учесть все особенности и актуальные потребности кожи, делая уход полностью индивидуальным и действенным.

Как правильно пользоваться сыворотками

Если крем может служить основным и единственным средством ухода, то сыворотки обычно следует применять в сочетании с кремом. Сначала сыворотка, затем крем. Это объясняется физико-химическими свойствами того и другого. Сыворотки часто (но не всегда) не содержат в составе достаточного количества липидов (масел/жиров). А они, будучи родственными естественным липидам кожи, нужны ей в качестве защиты от внешних раздражителей и потери влаги.