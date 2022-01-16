Сыворотки для лица: как ими правильно пользоваться и зачем тиктокеры мажут ими волосы

Сыворотки для лица: как ими правильно пользоваться и зачем тиктокеры мажут ими волосыРазбираем по косточкам один из самых востребованных косметических продуктов
Дмитрий Стофорандов
Основатель косметического бренда Teana, кандидат фармацевтических наук, автор косметических рецептур
Чем сыворотки для лица отличаются от кремов
Сыворотки — более концентрированный и обычно более жидкий по консистенции косметический продукт, чем крем. Они предназначены для интенсивного ухода за кожей и прицельного решения определенных задач, таких как: осветление гиперпигментации, уменьшение морщин, снятие воспалений и пр. Сегодня бьюти-рынок предлагает огромное количество различных форматов продукции, в том числе разных сывороток. Они могут быть гелевыми, масляными, эмульсионными, в стиках, входящими в состав крема 2 в 1 и пр. Но главное, что нужно знать: сыворотка — это то, что в сочетании с кремом обеспечит более выраженный эффект.
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Кому подходят сыворотки
Сыворотки может применять в своем уходе любой, кто пользуется косметикой. Многим нравится многоступенчатая система, когда на кожу последовательно наносятся несколько средств, в том числе сыворотка, а иногда даже несколько. Такой ритуал помогает ощутить в полной мере факт заботы о себе и своей красоте. Умелое сочетание средств позволяет учесть все особенности и актуальные потребности кожи, делая уход полностью индивидуальным и действенным.
Как правильно пользоваться сыворотками
Если крем может служить основным и единственным средством ухода, то сыворотки обычно следует применять в сочетании с кремом. Сначала сыворотка, затем крем. Это объясняется физико-химическими свойствами того и другого. Сыворотки часто (но не всегда) не содержат в составе достаточного количества липидов (масел/жиров). А они, будучи родственными естественным липидам кожи, нужны ей в качестве защиты от внешних раздражителей и потери влаги.
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Фото: архив пресс-служб
Олеся Алданова
Косметолог-эстетист клиники Remedy Lab
«Сыворотки лучше использовать при конкретной проблеме в течение ограниченного срока. Например, сыворотки, помогающие решить проблему пигментации, необходимо применять не дольше 2-3 месяцев и повторять курс 2 раза в год. Универсальные сыворотки, например увлажняющие, можно применять более длительно — до 4 месяцев. Как правило, их необходимо закрывать кремом, хотя бывают исключения — например, сыворотки марки ZO skin.
Что же касается вопроса, зачем тиктокеры наносят сыворотки для лица на волосы, то однозначного ответа на него нет. Теоретически, если вспомнить строение волоса, его «живая часть» находится в луковице, а видимую часть представляют ороговевшие чешуйки (стержень волоса).
Фото: freepik.com
В уходе бывает недостаточно стандартного набора — шампуня и бальзама, особенно при частом использовании фена, утюжка. Нарушается плотная структура, и чешуйки приоткрываются, поэтому чисто теоретически имеет место нанесение сыворотки — концентрата увлажняющих ингредиентов, например, на волосы. Таким образом, чешуйки склеиваются, образуя единый стержень.
Я провела эксперимент со своими волосами. На протяжении 3 дней наносила на влажные волосы увлажняющую сыворотку. Видимого сильного улучшения я не увидела, но они стали меньше путаться. Однако стоит ли игра свеч, если в продаже легко можно найти замечательные сыворотки для кожи головы, разработанные трихологами и целенаправленно решающие проблемы».
Фото: freepik.com