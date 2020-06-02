Гурманский аромат с ванильным аккордом, антивозрастное масло для тела и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок июня

Из-за пандемии коронавируса лето подкралось совершенно незаметно. Тем не менее июнь уже на пороге. Это значит, настало время прогулок (пока исключительно по расписанию), солнечных ванн (на балконе) и открытия сезона отпусков (преимущественно на даче). Да, все не идеально и не совсем так, как мечталось, когда зимой мы все согревались мыслями о предстоящем теплом времени года, но это не повод переставать радоваться жизни. Тем более что всегда есть простой способ поднять себе настроение – купить новую косметику или парфюм. А чтобы вам было легче сориентироваться, редакция Passion.ru подготовила для вас обзор 10 достойных новинок июня, которые вы могли пропустить за новостями о коронавирусе.