Гурманский аромат с ванильным аккордом, антивозрастное масло для тела и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок июня
Лимитированная коллекция макияжа Golden Lights от Dolce&Gabbana
В новую коллекцию входят новая пудра-хайлайтер Baroque Lights Highlighting Powder, украшенная роскошным дамасским узором, которая идеально подходит для создания сияющего дневного или вечернего макияжа (3 оттенка) и помада The Only One в лимитированном розово-коралловом оттенке Blooming Garden, которая сделает любой образ по-летнему нежным. Для макияжа глаз в постоянной коллекции представлены кремовые тени-карандаш Intenseyes в двух оттенках – 1 Black и 4 Bronze.
Эмульсия для тела Le Corps от Rivoli
Июньская новинка борется с обезвоживанием, зудом и повышенной чувствительностью кожи, что особенно важно в теплое время года. Активные органические ингредиенты и комплекс с мультиламеллярной технологией способствуют усиленному увлажнению. Эмульсия помогает восстановлению рогового слоя эпидермиса и естественного защитного барьера, уменьшает покраснения. Благодаря регулярному применению кожа становится мягкой, повышается ее способность к регенерации и снижается ощущение дискомфорта.
Аромат Escentric 05, Molecule 05 от Escentric Molecules
Новая «Молекула» – универсальный аромат для истинных ценителей селективной парфюмерии. Его основой стала древесно-фужерная молекула, искусственно созданная в лабораториях, но от этого не менее роскошная по звучанию и многоликости проявлений. В центре композиции – кашмеран в особой концентрации, который передает ощущение прогулки возле моря. Сосновые душистые порывы навевают приятные воспоминания. Molecule 05 с его древесно-афродизиаковыми, насыщенными и в то же время мягкими ароматическими, слегка освежающими нотами подойдет как для мужчин, так и для женщин.
Солнцезащитный гель-крем Photoderm Spot-Age, Bioderma
Солнцезащитный гель-крем с фактором защиты от UVA, UVB-излучений 50+ предотвращает процессы преждевременного старения и помогает предотвратить или уменьшить пигментацию за счет витамина С, а также витамина Е и центеллы азиатской в составе. Помогает бороться со свободными радикалами. Идеальная защита от солнца в городе и база под макияж. Подходит всем типам кожи. Некомедогенно.
Ультрасияющий блеск для губ Shimmer Gel Gloss, Shiseido
В отличие от обычных блесков для губ, в которых используются тяжелые виды масел и воска, инновационная формула ультрасияющего блеска для губ Shimmer Gel содержит комплекс Dual Gel Complex, обеспечивающий губам максимальный комфорт и зеркальный блеск. Невесомый, очень нежный гель содержит масло Ши, которое мгновенно увлажняет кожу губ и сохранят увлажнение в течение 12 часов. Светоотражающий перламутр и масла с высоким преломляющим эффектом обеспечивают кристальное, нерасплывающееся покрытие.
Антивозрастное масло для тела Mirific от Guinot
Новинка от известного французского бренда продлевает молодость кожи, заботится об ее упругости, мягкости и эластичности. Экспертный антивозрастной и питательный уход восстанавливает активность клеток для омоложения кожи, питает и укрепляет. Использовать средство можно ежедневно – после приема душа или ванны, депиляции или после пребывания на солнце. Благодаря мягкой гладкой текстуре масло легко распределяется, захватывая большие участки кожи. Оно быстро впитывается, не оставляет жирного остатка, что позволяет одеваться сразу после нанесения.