Не так важно, какое у вас строение лица — со временем уголки губ начинают опускаться. «Эффект плаксы» — это еще полбеды, дело в том, что эти мышцы «тянут» за собой вниз и контур лица, провоцируя появление птоза. Предотвратить опущение уголков губ и развитие птоза несложно: достаточно лишь раз в день делать упражнения на эту группу мышц.
Работая с мышцами уголков губ, не забывайте о щеках: ведь комплексная работа со всеми мышцами лица — важная часть занятий фейсбилдингом!
Фото: istock.ru
Спасибо, Ирина! Хочу спросить, может, чтобы был такой результат, как у вас, надо работать тренером по фейсбилдингу? Может, полчаса в день мало? Еще спасибо тем, кто организовал такую замечательную серию видео.
* должно быть натянутым)) Спешила, пропустила слово. Ирина Бельская
на самом деле моя суммарная нагрузка равна вашей одной полноценной тренировке. Я никогда не делаю все 30 раз с клиентом, буквально 5-10 раз чтобы показать - разучить и дальше я отсчитываю, задаю темп, контролирую, отслеживаю, подсказываю, напоминаю про дыхание / осанку, чтобы клиент автоматически делал правильно упражнение и без меня. После занятия со мной, не у меня, а у моего клиента лицо должно быть )) И еще один момент, это я отмечаю по моим девочкам с которыми мы занимаемся год, полгода - фейсбилдинг имеет накопительный эффект. Т. е. лицо все время меняется, и если вы регулярно занимаетесь (неважно, каждый день, через день или три раза в неделю), вы будете меняться, и лицо через месяц будет другим, и через три месяца и через полгода. Это же отмечают девочки, которые самостоятельно занимаются и делятся со мной своими результатами и впечатлениями. Контрольные фото раз в месяц помогают отследить результат. .так что полчаса в день - отлично. С ув., Ирина Бельская
Спасибо, все ясно.