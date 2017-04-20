На этом уроке тренер по фейсбилдингу Ирина Бельская покажет упражнения для мышц уголков рта, которые избавят вас от привычки закусывать и поджимать губы, скорректируют и предотвратят опущение уголков рта.

Не так важно, какое у вас строение лица — со временем уголки губ начинают опускаться. «Эффект плаксы» — это еще полбеды, дело в том, что эти мышцы «тянут» за собой вниз и контур лица, провоцируя появление птоза. Предотвратить опущение уголков губ и развитие птоза несложно: достаточно лишь раз в день делать упражнения на эту группу мышц.

Работая с мышцами уголков губ, не забывайте о щеках: ведь комплексная работа со всеми мышцами лица — важная часть занятий фейсбилдингом!

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