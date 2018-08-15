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Как правильно ухаживать за кожей лица после 40 лет, чтобы выглядеть моложе

Чтобы оставаться привлекательной и вызывать восхищения окружающих после 40 лет, одного молодильного яблочка уже не достаточно. Именно поэтому редакция Passion.ru подобрала для вас несколько простых правил, которые помогут поддерживать молодость вашей кожи.

1. Очищение и уход за кожей

Никогда не ложитесь спать, не очистив кожу от макияжа. Ваши поры будут забиты в течение ночи, а это может привести к морщинам. Большое количество косметики на глазах грозит раздражением. Из-за того, что ваша кожа, не может дышать должным образом, она может стать сухой. Для того чтобы смыть остатки хлорированной воды, которая сушит кожу, и макияжа, используйте тоник.

Возьмите за правило: нельзя со всей силой вытирать оставшуюся воду на лице полотенцем. Со временем это приведет к растяжению кожи и, соответственно, к появлению морщин. Достаточно слегка промокнуть кожу салфеткой или полотенцем.

Своевременно меняйте полотенца для лица и никогда не вытирайте им свое тело, они обязательно должны быть разными. Если ваша кожа склонна к воспалениям, используйте одноразовые полотенца или салфетки.

2. Правильно подобранная косметика

После 40 лет стоит с полной ответственностью отнестись к выбору косметики. Вам нужны хорошие средства, которые сделают кожу красивее и моложе, изучайте составы и отзывы. Качественные средства необходимо приобретать в аптеках, либо в специализированных магазинах. Они должны быть обогащены гиалуроновой кислотой и пептидами. Такие средства обычно многофункциональны, но в то же время ведут активную борьбу против старения кожи в самых глубинных ее слоях.

Не стоит забывать, что помимо антивозрастного действия, косметика должна подбираться по особенностям и типу кожи. Кожа после 40 лет не только возрастная, она также может быть жирной, сухой или чувствительной. При выборе косметики все характеристики нужно учитывать.

3. Больше жидкости

Увлажнение важный этап в уходе за кожей. И заключается он не только в формате кремов или лосьонов, но и в достаточном количестве чистой, питьевой воды. Специалисты рекомендуют ежедневно выпивать два литра жидкости, чтобы ваша кожа выглядела молодой и здоровой. Последствия недостатка влаги в организме негативно проявляются на коже, поэтому обязательно начинайте день со стакана воды и пейте ее в течение дня.

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