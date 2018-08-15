Как правильно ухаживать за кожей лица после 40 лет, чтобы выглядеть моложе

Никогда не ложитесь спать, не очистив кожу от макияжа. Ваши поры будут забиты в течение ночи, а это может привести к морщинам. Большое количество косметики на глазах грозит раздражением. Из-за того, что ваша кожа, не может дышать должным образом, она может стать сухой. Для того чтобы смыть остатки хлорированной воды, которая сушит кожу, и макияжа, используйте тоник.

Возьмите за правило: нельзя со всей силой вытирать оставшуюся воду на лице полотенцем. Со временем это приведет к растяжению кожи и, соответственно, к появлению морщин. Достаточно слегка промокнуть кожу салфеткой или полотенцем.

Своевременно меняйте полотенца для лица и никогда не вытирайте им свое тело, они обязательно должны быть разными. Если ваша кожа склонна к воспалениям, используйте одноразовые полотенца или салфетки.

2. Правильно подобранная косметика