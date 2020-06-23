Акне в зрелом возрасте: все, что нужно знать о заболевании и особенностях его лечения после 25 лет
Однако тенденция последних лет свидетельствует о том, что появляется все больше людей, у которых угревая сыпь встречается и после завершения полового созревания. У взрослых акне не редкость – 40-50% мужчин и женщин в возрасте 20-30 лет и 20% в возрасте 40-50 лет в той или иной степени страдают от угревой болезни и ее последствий. Такое состояние называют «позднее акне» или acne tarda. Редакция Passion.ru решила досконально разобраться в этой проблеме, от которой, по последним данным, страдает до 8% населения.
Основные виды позднего акне
На сегодняшний день выделяют 3 основных варианта течения заболевания.
Персистирующее или стойкое акне
Встречается приблизительно у 80% женщин и характеризуется началом в подростковом возрасте и продолжаются и после 25 лет.
Рецидивирующее акне
Дебютирует заболевание в подростковом возрасте, потом наступает «белый» промежуток без высыпаний, затем следует рецидив – как правило, в возрасте старше 25 лет.
Поздно начавшееся акне
Первые высыпания появляются после 25 лет. По характеру высыпаний различают 2 клинические формы:
Воспалительная форма – появление красных бугорков и гнойничков (угрей); возможны узловые высыпания (так называемые «подкожники»), которые оставляют после себя рубцовые изменения на коже. Жирность кожи при этом выражена незначительно.
Невоспалительная (ретенционная) форма – выражена жирность кожи; большое количество открытых и закрытых комедонов; воспалительных элементов небольшое количество.
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Есть ли разница в развитии высыпаний в зависимости от возраста
Механизм развития высыпаний акне одинаков в любом возрасте и в основе патогенеза лежат 4 фактора: гиперпродукция кожного сала, фолликулярный гиперкератоз, микробная колонизация и воспаление. Сальная железа — это гормонально-зависимая структура кожи и основная точка приложения воспалительного процесса при акне. Поэтому под воздействием гормонов, прежде всего половых, происходит активация выработки кожного сала.
Если по характеру высыпаний взрослое акне не отличается от юношеского, то локализация чаще всего имеет свои особенности. У большинства взрослых пациенток, как правило, поражается не Т-зона, а так называемая U-зона лица, то есть щеки, периоральная область, нижняя часть подбородка. Иногда может поражаться кожа шеи, значительно реже, чем в подростковом возрасте, высыпания присутствуют на коже спины, груди и плеч.
Причины появления возрастного акне
Гормональный дисбаланс
Индивидуальная чувствительность кожи к половым гормонам, часто генетически детерминирована. Проблема может быть связана с повышенной секрецией мужских половых гормонов, гормонов щитовидной железы или надпочечников. Под их действием повышается выработка себума (кожного сала). Появляется акне в таких случаях чаще всего накануне менструации. Вызвано это тем, что в эту фазу цикла вырабатывается гормон прогестерон, который увеличивает активность сальных желез. Женщинам старше 30 лет с акне необходимо провести обследование на синдром поликистозных яичников, при котором наблюдается в крови повышение концентрации мужских половых гормонов.
Иммунный фактор
У больных акне показатели состояния иммунного статуса отличаются от показателей здорового человека. Это может быть врожденной особенностью или же реакцией иммунной системы на воспаление. В любом случае меры, направленные на восстановление и поддержку иммунитета, будут хорошим дополнением к основному лечению.
Анатомический фактор
Есть данные, что у людей страдающих акне, протоки сальных желез на лице и спине тоньше, длиннее, извилистее. Эта анатомическая особенность дает предпосылки для застоя кожного сала. В зрелом возрасте встречается локальное увеличение выработки кожного сала в отдельных сальных железах и на отдельных участках лица (Т-зона), что наблюдается даже у пациентов с сухой кожей.
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Биохимический фактор
У людей с акне изменен состав поверхностных липидов (снижена концентрация линолевой кислоты, защелачивание кожи), которые формируют защитную мантию кожи. Это вызывает фолликулярный гиперкератоз — разрастание рогового слоя кожи, нарушение отшелушивания эпидермиса, закупорку чешуйками кожи фолликулов желез, накопление себума. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий и развития воспаления. Еще одна «находка» в коже больных акне – снижение витамина Е и повышение уровня пероксидов сквалена, что указывает на необходимость укрепления антиоксидантного потенциала кожи.
Патогенная флора
Закупоренные и переполненные сальные железы привлекательны для бактерии Propionibacterium acnes. Эта бактерия – нормальный представитель микрофлоры сальных желёз, но при перепроизводстве кожного сала она становится источником проблемы.
«К триггерным факторам, провоцирующим ухудшение позднего акне, относятся стресс (ухудшение высыпаний может быть как на фоне стресса, так и после него), курение (курящие женщины имеют более тяжелые формы акне по сравнению с некурящими). К ухудшению течения заболевания приводят также злоупотребление косметикой, обилие простых углеводов в пище, постоянная механическая травматизация кожи (выдавливание угрей), воздействие загрязняющих факторов внешней среды, прием ряда медикаментов (например, витаминов группы В, антидепрессантов), неадекватно подобранная линия косметических средств по уходу за кожей с комедогенным эффектом, злоупотребление ультрафиолетом».
Как снизить вероятность обострения акне
Питание, уход за кожей и выбор косметики – все это может стать причиной появления воспалений на коже. Как организовать домашний уход так, чтобы избежать этой проблемы?
Скажите «нет» углеводам. Простые сахара – бич современного мира. Их переизбыток в рационе большого количества людей очевиден. Сведите их потребление к минимуму. Получайте простые углеводы с натуральными продуктами питания – овощами и фруктами.
Обратите внимание на свой уход. Тщательное очищение кожи – ключевой фактор в профилактике акне. Оно должно быть регулярным, многоступенчатыми с правильно подобранными по типу кожи косметическими средствами. Избегайте в уходе спиртосодержащих средств – они пересушивают кожу, усложняя процесс лечения. Идеальный вариант – косметика с кислотами.
Принимайте солнечные ванны. Естественно, защищая кожу SPF средствами и период не слишком активного солнца (утро и вечер). Дозированное УФ-излучение помогает и в лечении уже имеющихся воспалений, и снижает вероятность появления новых.
Не прибегайте к рецептам «народной медицины». Так, например, эфирные масла, нанесенные на воспаление, создадут окклюзию, что поспособствует развитию процесса вглубь.
Ни в коем случае не используйте щетки для очищения лица. Они травмируют и без того чувствительную кожу.
Вскрывать прыщи самостоятельно тоже не следует. Это может стать причиной образования рубца и (или) увеличения количества воспалительных элементов на коже.
Почему акне нужно лечить незамедлительно
Бытует мнение, что появившиеся в подростковом возрасте прыщи, уйдут сами собой. Да, такое случается, и кожа, склонная к появлению воспалений, в более зрелом возрасте порой поражает своим здоровьем. Это связано с тем, что в ряде случаев воспаления связаны с возрастными гормональными изменениями. Буйство гормонов заканчивается и кожа успокаивается. Но так происходит, увы, не всегда.
Если акне проявляет себя после 18—19 лет, то ждать того, что «само пройдет», бессмысленно. Чем это может быть чревато? Переходом заболевания в более тяжелую форму. Единичные воспаления могут «захватить» до 70% кожи лица. Глубокие, обширные воспаления оставляют после себя рубцы – так называемое постакне. Кожа в этом случае будет выглядеть неровной, бугристой. Избавиться от таких образований бывает очень сложно. Порой требуется целая серия многоступенчатых и достаточно агрессивных лазерных шлифовок. И даже в этом случае вы вряд ли получите идеально гладкую кожу.
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Как лечить акне у взрослых
Стоит отметить, что лечение акне – процесс очень долгий и может занять от трех месяцев до года, в зависимости от тяжести заболевания. Начинается любое лечение с консультации врача-дерматолога. Это ведущий доктор, который при необходимости направит вас к врачам смежных специализаций: гинекологу, эндокринологу, гастроэнтерологу. Причин у этого заболевания много, поэтому правильная диагностика важна как никогда. А после очень важно пролечить хроническое заболевание, которое стало первопричиной обострения акне. Могут назначаться лекарственные препараты для приема внутрь, инъекции.
Параллельно с этим можно заняться и лечением кожи. Оно позволит избавиться от воспалений. Одной из самых эффективных косметологических методик является фототерапия – воздействие на кожу IPL-светом. Это курсовая процедура, для лечения акне может понадобиться от 5 до 10 процедур. Фототерапию могут назначить в начале лечения или в конце. Все зависит от тех препаратов, которые вы принимаете. В частности, эта процедура не совместима с приемом системных ретиноидов, которые нередко назначают при лечении акне.
В комплекс косметологических процедур часто включают и инъекционные методики, например, плазмо- или мезотерапию. Они помогают снять воспаления, ускоряют заживление кожи. Эти процедуры также делаются курсом. Назначают от 4 до 8 процедур.
Базисной терапией у женщин с поздними акне является назначение топических противоугревых препаратов (местные моно- и комбинированные препараты адаполена, бензоилпероксида, азелаиновой кислоты, антибиотиков), поскольку в клинической картине преобладают в основном нетяжелые формы заболевания. При неэффективности местной терапии назначается системное лечение. В настоящее время гормональная терапия – эффективный метод, она показана женщинам с поздним началом акне. При тяжелых формах заболевания у женщин комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с антиандрогенным эффектом назначаются в сочетании с местной базисной терапией или с системными антибиотиками. Для достижения выраженного терапевтического эффекта назначать КОК следует на длительный срок – от 6 месяцев до 1 года. При противопоказаниях к назначению КОК применяются системные ретиноиды. При противопоказаниях к назначению как КОК, так и системных ретиноидов, наиболее показано применение системных антибиотиков в сочетании с препаратами азелаиновой кислоты и другими местными средствами.
После окончания основного курса лечения и достижения стойкого клинического эффекта пациенткам с поздними акне показана поддерживающая терапия сроком до 12 месяцев и более, которая представляет собой использование соответствующих лекарственных препаратов в режиме, позволяющем контролировать появление невоспалительных и воспалительных высыпаний. В качестве дополнительной терапии необходимо использовать средства лечебной косметики, которые считаются важным лечебным компонентом терапевтической программы ведения пациенток с акне. При выборе средств гигиены предпочтение отдается средствам бережного очищения. При коррекции явлений обезвоженности важным становится использование топических увлажняющих средств.
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