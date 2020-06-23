Акне в зрелом возрасте: все, что нужно знать о заболевании и особенностях его лечения после 25 лет

На сегодняшний день выделяют 3 основных варианта течения заболевания.

Персистирующее или стойкое акне

Встречается приблизительно у 80% женщин и характеризуется началом в подростковом возрасте и продолжаются и после 25 лет.

Рецидивирующее акне

Дебютирует заболевание в подростковом возрасте, потом наступает «белый» промежуток без высыпаний, затем следует рецидив – как правило, в возрасте старше 25 лет.

Поздно начавшееся акне

Первые высыпания появляются после 25 лет. По характеру высыпаний различают 2 клинические формы: