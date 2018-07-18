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10 вредных привычек, которые приближают вашу старость

Каждая женщина мечтает оставаться молодой и красивой как можно дольше. Методы по достижению этой цели у всех разные: одни буквально живут в салонах красоты, другие покупают тысячную по счету банку с дорогим антивозрастным кремом. Как оказалось, что все эти усилия могут свести на нет рутинные привычки, о вреде которых вы даже не задумывались. О десяти самых популярных рассказываем подробнее в нашем материале!

Походы в солярии

О вреде UV-излучения можно говорить бесконечно, мы лишь объясним почему искусственный загар из солярия может сослужить вам недобрую службу в будущем. Молодость кожи помогают сохранять два главных белка красоты - эластин и коллаген, а солнечное излучение разрушает их молекулярную структуру. Кожа теряет свою эластичность и становится дряблой раньше срока.

С аргументы о необходимости солнечного света для выработки витамина D мы категорически не согласны, так как суточную дозу этого витамина вы получается в течение 15 минут, проведенных на свежем воздухе.

Потребление слишком большого количества сахара

О вреде сахара и прочих продуктов, приближающих старость, мы уже подробно рассказывали здесь, поэтому мы лишь дадим краткий пересказ. Сахар — скрытый враг колагена и эластина, ведь он вызывает процессы гликации — химичискую реакцию взаимодействия сахаров с белками: сахар прикрепляется к волокнам эластина и коллагена и в конечном итоге приводит к их разрушению. В результате чего образуются конечные продукты гликации, как их еще называют дерматологи AGE. Неправильная диета вредит коже не меньше солнечного излучения.

Вредные привычки

Ну кто бы мог подумать, что алкоголь и курение точно не работают во благо молодости. Алкоголь на большую свою часть состоит из вредных углеводов, которые при попадании в организм превращаются все в те же сахара, и как уже было сказано выше, приводят к замедлению регенерации клеток кожи и потери эластичности.

При регулярном курении кожа приобретает желтоватый оттенок кожи, лицо отекает, а эпидермис обезвоживается. На сухой коже курильщика новые морщины появляются гораздо раньше и чаще, чем у женщин, ведущих здоровый образ жизни.

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